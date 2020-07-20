Англия

"Канониры" максимум смогут набрать до конца сезона 59 пунктов.

Сезон-2019/20 близок к завершению, и Арсеналу осталось провести до конца чемпионата еще две игры.

Если предположить, что "канониры" выиграют два оставшихся матча, то смогут набрать максимум 59 очков.

Примечательно, что на протяжении 22 сезонов Арсенал не заканчивал чемпионат, имея в активе менее 63 пунктов.

Напомним, что Арсенал тренировал Унаи Эмери, после чего в декабре прошлого года на его смену пришел Микель Артета.