Англия

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать седьмого тура Английской Премьер-лиги между Ливерпулем и лондонским Челси.

Немотивированный Ливерпуль в предпоследнем туре Английской Премьер-лиги сразится со сверхмотивированным лондонским Челси, для которого победа на поле "красных" будет означать гарантированную путевку в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

"Пенсионерам" пришлось на выходных выбивать из полуфинала Кубка Англии Манчестер Юнайтед (3:1), но даже на фоне усталости Лэмпард не стал менять стартовый состав своей команды. С другой стороны, Юрген Клопп ответственно подходит к подбору исполнителей на каждую игру, пусть они потом и играют в "полноги". На этот матч немецкий специалист отправил в центр поля Наби Кейта вместо Алекса Оксейд-Чемберлена, на том ротация Ливерпуля и завершилась, по сравнению с игрой против лондонского Арсенала (1:2).

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Кейта, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Адриан, Ловрен, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Джонс, Минамино, Шакири, Ориги.

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Зума, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Виллиан, Маунт — Жиру.

Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Томори, Эмерсон, Пулишич, Лофтус-Чик, Педро, Абрахам, Хадсон-Одои.

Матч Ливерпуль — Челси начнется в 22:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.