Англия

Манкунианцы не смогли обыграть Вест Хэм (1:1), но этого оказалось достаточно для того, чтобы обойти Лестер и Челси.

В первом матче игрового дня в АПЛ Манчестер Юнайтед принимал лондонский Вест Хэм. У манкунианцев был отличный шанс хотя бы на время подняться на третье место в случае победы. Они бодро начали матч, доведя свои первые две атаки до ударов в створ ворот, но затем стали действовать не так активно. Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера много владели мячом на чужой половине поля, однако не оказывали давления на владения Фабиански. В одном из эпизодов Рашфорд классным пасом вывел Фернандеша на ударную позицию в штрафной площади, но Бруну не смог обработать мяч, упустив свой шанс.

Со временем "молотки" перехватили инициативу и перебрались на чужую половину поля, но пробыли там недолго, ничего не создав, после чего вновь отдали мяч сопернику Хозяева проводили атаку за атакой, но до завершающих ударов по воротам их не доводили. Можно разве что вспомнить дальний выстрел Рашфорда, с которым уверенно справился Фабиански. Время от времени лондонцы забирали мяч под свой контроль и зарабатывали стандартные положения, но их подачи ни к чему не приводили.

Ближе к окончанию первого тайма манкунианцы вновь активизировались и могли повести в счете, но удар Гринвуда из выгодной позиции был накрыт. До ухода на перерыв хозяева таки не создали ни одного по-настоящему опасного момента. Казалось, что коллективы отправились в раздевалки без забитых голов, но не тут-то было. В компенсированное время Погба привез пенальти, сыграв рукой в штрафной площади, а Антонио уверенно его реализовал – 0:1. Таким образом, команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе гостей.

"Красные дьяволы" сделали правильные выводы в перерыве, после которого сразу же активно пошли вперед. Им удалось забить быстрый гол, который перевернул психологическое преимущество в сторону хозяев. Гринвуд дважды обыгрался с Мартиалем и мощным ударом поразил ворота — 1:1. После забитого гола манкунианцы продолжили атаковать большими силами, намереваясь как можно скорее забить во второй раз.

Уже через несколько минут Мартиаль мог добавить к ассисту забитый гол, но мяч после его удару попал в Огбонну. Хозяева не смогли дожать соперника, после чего позволили ему на некоторое время забрать мяч себе. "Молотки" едва этим не воспользовались сполна, создав опасный момент с ударом Боуэна, но Де Хеа выручил свою команду. переведя мяч на угловой. Еще через несколько минут Райс был близок к красивому голу, но его дальнему выстрелу немного не хватило точности.

Подопечные Мойеса еще некоторое время контролировали мяч, больше не создавая возможностей забить, после чего вернули мяч во владение Манчестер Юнайтед. Несмотря на то, что "красные дьяволы" практически всем составом оккупировали чужую половину поля, они не создавали никакой угрозы воротам Фабиански. В одном из эпизодов Игало мог забивать сразу же после своего появления на поле, но Один не попал по воротам. Концовка встречи прошла в сдержанной манере, хозяева не могли ничего поделать с обороной соперника, а гости спокойно удержали необходимый результат. Как итог, команды сыграли вничью, которая позволила лондонцам сохранить себе прописку в элите. Манкунианцы же хотя бы на время поднялись на третье место, но точно не опустятся ниже четвертого по итогам текущего тура.

В заключительном, 38-м, туре Вест Хэм сыграет с Астон Виллой, а Манчестер Юнайтед ожидает жизненно важный поединок с Лестером.

Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 1:1

Голы: Гринвуд, 51 — Антонио, 45+2 (с пенальти)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Фосу-Менса (Ван-Биссака, 46), Линделеф, Магуайр, Уильямс — Погба, Матич — Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд (Игало, 85) — Мартиаль

Вест Хэм: Фабиански — Джонсон, Диоп, Огбонна, Крессвелл (Масуаку, 75) — Соучек, Райс — Боуэн (Ярмоленко, 90+1), Нобл, Форнальс — Антонио (Алле, 78)

Предупреждения: Фосу-Менса, Рашфорд, Фернандеш — Масуаку