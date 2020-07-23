Англия

"Красными дьяволами" рассматриваются три кандидатуры.

Вице-президент Манчестер Юнайтед Эд Вудворд спустя два года вернулся к идее назначить специалиста на должность спортивного директора впервые в истории "красных дьяволов". Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство МЮ еще на начало отбор подходящих кандидатур, однако список необходимых критерий для будущего спортдира Вудворд уже составил.

Утверждается, что главными претендентами на эту должность являются три специалиста: Андреа Берта из мадридского Атлетико, Фабио Паратичи из туринского Ювентуса и Антеру Энрике, который год назад покинул ПСЖ.

После 37-ми туров Манчестер Юнайтед занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 63 набранных очка.