Англия

Заключительный 38-й тур Премьер-лиги ответил на ряд вопросов.

Все поединки сыграны, поэтому стали известны все команды, что будут играть в еврокубках.

Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Челси отправляются в групповой этап Лиги чемпионов-2020/21.

Что касается Лиги Европы, то Лестер, который занял пятое место в АПЛ, будет играть в групповом этапе турнира.

Тоттенхэм, ставший шестым, будет играть в квалификации к Лиге Европы.

Седьмой участник второго по значимости еврокубкового турнира определится по итогам финала Кубка Англии. Если Челси победит Арсенал – туда отправится Вулверхэмптон, который занял седьмое место в АПЛ.

Если Арсенал обыграет Челси, то именно "канониры" будут играть в Лиге Европы.

При этом, есть еще возможный сценарий: если Арсенал выиграет Кубок Англии, а Вулверхэмптон — Лигу Европы, то "канониры" выйдут в ЛЕ, "волки" окажутся в ЛЧ, а Тоттенхэм пролетит мимо еврокубков.

Ранее стало известно, что Норвич, Уотфорд и Борнмут вылетели в Чемпионшип.