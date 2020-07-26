Заключительный 38-й тур Премьер-лиги ответил на ряд вопросов.
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26 июля 2020, 20:45
Все поединки сыграны, поэтому стали известны все команды, что будут играть в еврокубках.
Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Челси отправляются в групповой этап Лиги чемпионов-2020/21.
Что касается Лиги Европы, то Лестер, который занял пятое место в АПЛ, будет играть в групповом этапе турнира.
Тоттенхэм, ставший шестым, будет играть в квалификации к Лиге Европы.
Седьмой участник второго по значимости еврокубкового турнира определится по итогам финала Кубка Англии. Если Челси победит Арсенал – туда отправится Вулверхэмптон, который занял седьмое место в АПЛ.
Если Арсенал обыграет Челси, то именно "канониры" будут играть в Лиге Европы.
При этом, есть еще возможный сценарий: если Арсенал выиграет Кубок Англии, а Вулверхэмптон — Лигу Европы, то "канониры" выйдут в ЛЕ, "волки" окажутся в ЛЧ, а Тоттенхэм пролетит мимо еврокубков.
Ранее стало известно, что Норвич, Уотфорд и Борнмут вылетели в Чемпионшип.