Англия

Защитник Манчестер Юнайтед — о планах на предстоящий сезон.

Люк Шоу надеется, что его клуб будет выигрывать трофеи и это будет приоритетной задачей.

"Мы готовы к сезону. Нужно быть сильными, сосредоточиться на завоевании трофеев, а не на попадании в ТОП-4. Такой клуб, как МЮ, должен завоевывать трофеи".

"Подготовка к новому сезону была скомканной, в первое время из основного состава тренировались всего четыре человека. Это связано с карантинными мерами и международными турнирами", — приводит слова Люка Шоу Goal.com.

Ближайший матч Манчестер Юнайтед проведет 19 сентября в 19:30 против Кристал Пэлас.