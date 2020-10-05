Уже традиционно каждый тур чемпионата Англии насыщен интересными событиями, а также сенсациями, и этот не стал исключением. Так, Хосеп Гвардиола опаcался Марсело Бьелсу, Шеффилд Юнайтед потерпел четвертое поражение подряд, Манчестер Юнайтед стал жертвой не только своей блеклой обороны, но и VAR, а Астон Вилла добыла историческую победу над Ливерпулем. Подробнее об этих матчах читайте в наших итогах.

Английская Премьер-лига. 4-й тур

С Лидс Юнайтед должны считаться все

Противостояние между Лидс Юнайтед и Манчестер Сити вызывало большой интерес, особенно на фоне того, как "павлины" устроили настоящие проблемы Ливерпулю в своем первом за 16 лет поединке в рамках английской Премьер-лиги. В преддверии встречи вопрос стоял следующий: смогут ли футболисты Лидса составить такую же оппозицию коллективу Хосепа Гвардиолы, или же тот впечатляющий уровень игры с мерсисайдцами был лишь разовой акцией?

И знаете, первые 20 минут матча убивали все надежды на то, чтобы увидеть равное противостояние. Под давлением атак Манчестер Сити "павлины" отсиживались в обороне и совершали ошибки, что могло вызвать только недовольство в тренерском штабе Марсело Бьелсы. Благо, уже во второй половине первого тайма Лидсу удавалось время от времени переходить в атакующую фазу, а первым звоночком стала ошибка Бенжамена Менди на ровном месте, которая чудом не вылилась для Сити в пропущенный гол. Очередное подтверждение, что с левым флангом обороны "горожанам" необходимо что-то делать.

Впрочем, после перерыва футболисты Лидса продолжили гнуть свою линию, а Сити все реже можно было увидеть в атаке. После гола "павлинов", казалось, что победа нужна именно команде Бьелсы. Показательным моментом стали замены Хосепа Гвардиолы при ничейном счете: испанский специалист снял Мареза и Менди, а вместо них выпустил двух игроков оборонительного плана — Аке и Фернандиньо, похоронив таким образом любые надежды "горожан" на победу.

Бьелса наглядно показал, что, не имея таких же высококлассных игроков, можно переигрывать на поле даже Ман Сити. Называйте это совпадением или феноменальным тренерским чутьем аргентинца, но именно вышедший на замену Родриго спустя три минуты забил единственный гол Лидса в этом матче, который для него стал дебютным после перехода из Валенсии в текущее трансферное окно.

Арсенал выждал моменты и сломил Шеффилд Юнайтед

Арсенал сейчас очень противоречив, чего нельзя сказать о результатах. Ввиду финансовых проблем, которые ограничивают возможности Микеля Артеты на трансферном рынке, "канониры" по-прежнему никак не усилили центральную линию полузащиты, если не брать во внимание повторную аренду Дани Себальоса. Как итог, Арсеналу сейчас не хватает креатива в атаке, а на длинных передачах на Обамеянга, которые уже стали привычными, далеко не уедешь.

Недостаток по-настоящему опасных моментов присутствовал и в поединке против Шеффилд Юнайтед, который, несмотря на успешную прошлую кампанию, этот сезон начал с трех поражений подряд. Откровенно говоря, если вы пропустили по определенным причинам первый тайм, то точно ничего не потеряли. Первый удар по воротам в этом матче пришелся аж на 28-ю минуту, а Давид Луис вновь доказал, что под высоким прессингом он как совершал ошибки, так и будет совершать, только на этот раз эти самые оплошности не вылились в пропущенный мяч.

Сегодняшний Арсенал выбирает выжидательную позицию вне зависимости от соперника, а любая атака может завершиться взятием ворот. Так, Сака и Пепе сумели за три минуты в корне поменять ход поединка и заставить Шеффилд Юнайтед отыгрывать разницу в два мяча. Подопечным Криса Уайлдера удалось забить единственный гол в концовке, но избежать четвертого поражения подряд — нет. Хотя, справедливости ради, возможности были. Арсенал, в свою очередь, остается непобедимым в АПЛ на Эмирейтс в 2020 году, а домашняя серия без поражений во всех турнирах отныне составляет 9 матчей.

Мгновенная карма. Арбитраж и актерское мастерство Ламелы раскрыли проблемы Манчестер Юнайтед

Какой же цирк ожидал любителей английского футбола в матче Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма... Уже на первых минутах, по всем канонам жанра, Бруну Фернандеш реализовал одиннадцатиметровый, но радоваться "красным дьяволам" пришлось отнюдь недолго: к 7-й минуте встречи "шпоры" мало того, что сумели отыграться, но и вовсе повели в счете. Тем не менее, самое интересное ожидало нас впереди.

Как ни странно, развязка данного поединка наступила уже в середине первого тайма. Во время подачи углового Эрик Ламела отмахнулся от Антони Мартиаля, чем спровоцировал француза и получил от него "ответку". В ходе этой конфликтной ситуации игрок Тоттенхэма стал настоящим отображением современного футбола, когда решился на откровенную симуляцию и вынудил главного арбитра Энтони Тейлора показать Мартиалю красную карточку. Справедливое решение, однако в лице судейской бригады мы вновь увидели одностороннее правосудие. Кто бы что ни говорил, но удаления заслуживал и сам Ламела. Это почувствовал Жозе Моуриньо, когда решил заменить аргентинца сразу после перерыва.

Красная карточка Мартиаля повлияла на конечный результат, однако с большой долей вероятности Манчестер Юнайтед и так бы проиграл, но, возможно, с менее разгромным счетом. Игра в обороне команды Солскьяера — это тихий ужас, которым грех не воспользоваться соперникам. С таким попросту глупо надеяться на любой другой результат, кроме поражения. С каждым забитым мячом в ворота МЮ Моуриньо все труднее было скрывать улыбку на своем лице. Называйте это кармой или стечением обстоятельств, но кому как не "красным дьяволам" должно быть стыдно жаловаться на работу VAR.

Ливерпуль сдался на Вилла Парк и пропустил семь мячей

Если вы отправились спать после матча МЮ — Тоттенхэм, чтобы набраться сил перед новой неделей, то очень даже зря, ведь Астон Вилла в последнем поединке тура сотворила настоящую историю! К матчу с Ливерпулем "львы" подходили в статусе единственной команды АПЛ, которая на тот момент еще не пропускала в свои ворота, но при этом в новом сезоне не проходила испытание серьезным соперником.

Уже зная конечный результат матча, невольно задаешься вопросом: а кто для кого стал тем самым испытанием и серьезным соперником? Ливерпуль пропустил целых семь мячей, невольно вызвав у зрителей флэшбеки с матча Барселона — Бавария. Да, мерсисайдцы столкнулись с некоторыми кадровыми проблемами ввиду отсутствия Алиссона и Садио Мане, но так просто сдаться после первого тайма, что буквально каждая атака Астон Виллы завершалась голом... С любой командой может подобное случиться, но с действующим чемпионом, во главе которого один из лучших тренеров-мотиваторов в мире... Довольно трудно сопоставить всё это в голове.

Кто-то скажет, что футболистам Астон Виллы повезло, да и три гола вовсе они забили после рикошетов, но с этим я категорически не смогу согласиться. Один из главных героев встречи Олли Уоткинс, который записал на свой счет хет-трик, мог забивать еще как минимум два мяча: когда не смог реализовать выход один на один, а также когда с убойной позиции попал в перекладину. А чего только стоит игра в воротах Эмильяно Мартинеса, который неоднократно выручал свою команду и пропустил два гола не по своей вине? За него Астон Вилла заплатила всего 20 миллионов фунтов в текущее трансферное окно. Интересно, как скоро на Эмирейтс будут кусать локти, что отпустили аргентинского голкипера, и будут ли это делать вообще?

Одной строкой:

Челси не оставил шансов Кристал Пэлас во втором тайме. В первой половине встречи команды выжидали ошибки друг друга, но дождаться их было суждено только подопечным Фрэнка Лампарда. Бен Чилвелл забил дебютный гол за "пенсионеров" и ассистировал Курту Зума, а Жоржиньо не думает расставаться с ролью пенальтиста, реализовав два одиннадцатиметровых.

Хамес Родригес и компания сохранили лидерство в турнирной таблице. Победа над Брайтоном стала для Эвертона четвертой кряду, чем подопечные Карло Анчелотти невольно обозначили свои претензии на высшие места по итогам сезона. Успешно реанимирует свою карьеру и Хамес Родригес, который забил за "ирисок" уже три мяча.

Ньюкасл нанес Бернли третье поражение подряд. Первый гол Сена-Максимена в текущем сезоне и дубль Каллума Уилсона, перешедшего в текущее трансферное окно из Борнмута, отправили Бернли в зону вылета.

Отсутствие Дэвида Мойеса на бровке — только на пользу Вест Хэму? Пока наставник "молотобойцев" находится на самоизоляции, его команда разгромила второго подряд соперника в АПЛ: сначала был Вулверхэмптон, а теперь три гола в свои ворота пропустил Лестер. Андрей Ярмоленко же вынужден наблюдать за очередным перформансом Вест Хэма со скамейки запасных.

Вест Бромвич вновь проиграл. Не все так хорошо складывается для команды Славена Билича после возвращения из Чемпионшипа. Поражение от Саутгемптона стало для "дроздов" третьим в текущем сезоне, а ничья в третьем туре с Челси — пока единственное светлое пятно на фоне неудовлетворительных результатов.

Спад Вулверхэмптона или прогресс Фулхэма? "Дачники", на фоне своей проблемной обороны, пропустили всего один гол в этом туре, но избежать поражения не удалось. "Волки" же реабилитировались после разгрома от Вест Хэма, но сделали это в довольно невыразительном стиле.

Английская Премьер-лига. 5-й тур: