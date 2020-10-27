Англия

Football.ua подводит итоги очередного тура английской Премьер-лиги.

Уже традиционно каждый тур чемпионата Англии насыщен интересными событиями и сенсациями. Минувший не стал исключением из правил.

Так, хет-трик Патрика Бэмфорда прервал серию побед Астон Виллы, противостояние Манчестер Юнайтед и Челси не оправдало своих ожиданий, гол Джейми Варди принес Лестеру минимальную победу над Арсеналом, а Вест Хэм отобрал очки у Манчестер Сити. Подробнее об этих матчах читайте в наших итогах.

Бэмфорд и компания поставили на место Астон Виллу

После борьбы за сохранение прописки в высшем дивизионе, серия из четырех побед, включая разгром Ливерпуля со счетом 7:2, не могла не сделать Астон Виллу одной из главных сенсаций новой кампании. Правду говорят, что стремительный взлет нередко может обернуться тотальным провалом. Это идеально охарактеризовывает то, что произошло с командой Дина Смита, поскольку в минувшем матче Лидс Юнайтед наглядно продемонстрировал главную слабость "львов" — оборону. Да, звучит это не слишком логично, если взглянуть на результаты матчей Астон Виллы, в которых бирмингемцам удалось трижды сохранить свои ворота в неприкосновенности. Но нужно понимать, что Фулхэм и Шеффилд Юнайтед — это пока аутсайдеры текущего розыгрыша АПЛ, а у Лестера отсутствовал ключевой форвард — Джейми Варди.

Кроме того, заслуги вратаря Эмильяно Мартинеса преуменьшать ни в кое случае нельзя. Аргентинец действительно пребывает в отменной форме после трансфера из Арсенала, несмотря на три пропущенных мяча в последнем матче с Лидсом. Мартинеса можно обвинить только в моменте с первым голом Бэмфорда, где он несовсем удачно парировал удар в удобную для соперника зону. Впрочем, и этого можно было избежать, если бы Мингс не забыл о нахождении в своей штрафной Парика Бэмфорда — героя этого матча. В моменте со вторым голом форварда Лидса можно позволить себе сослаться на удачу, но вот третье взятие ворот — настоящее издевательство над защитой Астон Виллы. Четыре игрока его окружали! Бэмфорд этого не заметил, точно пробил по воротам и оформил хет-трик.

Данный матч я бы охарактеризовал всеми известным выражением: не забиваешь ты — забивают тебе. Только Джек Грилиш имел два отличных момента, чтобы поразить ворота Лидса. Англичанин, безусловно, является лидером сегодняшней Астон Виллы. Его впечатляющий сольный проход во втором тайме, который наглядно продемонстрировал недостаток определенного класса у игроков Лидс, наверняка попал бы во все подборки видео с хайлайтами. Но Грилиш пожадничал, хотя ложившиеся перед мячом защитники не помешали ему опасно пробить. Пропустить Лидсу в тот вечер было не суждено.

Манчестер Сити продолжает лихорадить, а Вест Хэм снова удивляет

Дэвид Мойес вновь стал объектом критики из-за того, что Вест Хэм на старте сезона потерпел два поражения — от Ньюкасла и Арсенала. Вдобавок к этомуудивила и трансферная политика "молотобойцев", ведь один из самых дорогих игроков команды Фелипе Андерсон отправился в Порту, при чем не на постоянной основе, а в аренду. Следующие матчи Вест Хэма продемонстрировали, что недовольство бразильского вингера жизнью в дождливой Англии негативно отражалось на команде больше, чем его талант и мастерство влияли на результаты поединков.

Шутки касательно того, что после положительного теста на коронавирус Мойес "руководит" командой из своего дома, а Вест Хэм в его отсутствие начал побеждать, можно официально считать неактуальными. Шотландец вернулся на бровку, и вслед за Тоттенхэмом лондонский клуб отобрал очки у Манчестер Сити, который туром ранее обыграл Арсенал. По итогам матча в голове происходит некоторый диссонанс, ведь до этого Вест Хэм пропускает три ранних мяча от Тоттенхэма. Тут же "молотобойцы" не подпускают к своей штрафной игроков Ман Сити, а также заставляют их в первом тайме обходиться без действительно опасных моментов и отыгрываться после красивого гола Антонио.

Несмотря на то, что "горожанам" все-таки удалось вскрыть оборону соперника и сравнять счет, подопечные Хосепа Гвардиолы продолжали делать несвойственные для себя вещи — пытаться забить с дальней дистанции. Отдельного внимания заслуживает игра голкипера Лукаша Фабиански, который заставил усомниться в справедливости статуса самого дорогого футболиста чемпионата Англии, принадлежащего Рахиму Стерлингу. Англичанин не смог забить даже после выхода один на один, что происходит с ним далеко не в первый раз. Интересно посмотреть, как Хосеп Гвардиола будет справляться с плохой формой своей команды. А может, именитому испанцу уже начали искать замену?

Скука на Олд Траффорд. Работа VAR в Англии снова вызывает вопросы

Если вспоминать о поединках, которые не оправдали ожидания болельщиков, можно с уверенностью вспоминать центральный матч шестого тура Премьер-лиги между Манчестер Юнайтед и Челси. Учитывая минувшие встречи у обеих команд в рамках Лиги чемпионов, можно было ожидать либо большого количества ошибок и голевую феерию, либо скучный на голы и опасные моменты матч из-за усталости футболистов. Поединок МЮ и Челси относится как раз ко второму случаю, да и неблагоприятная погода из-за сильного ливня — антоним к слову "футбол".

Вспоминать дождливую погоду нелестным словом еще долго мог бы голкипер лондонцев Эдуар Менди, который ошибся на ровном месте во время передачи одноклубнику и едва не закатил мяч в собственные ворота. Но в целом сенегалец провел хороший матч, хотя соперник и редко беспокоил его опасными ударами, поэтому Петру Чеху с возращением на поле придется подождать. А вот с проблемами в обороне Лампард решил бороться давно напрашивавшимся способом. Речь идет об исключении из старта Кристенсена, а не о Кепе, как многие могли подумать. Пока два матча без датчанина — ноль пропущенных, хотя сейчас это и является скорее совпадением, чем закономерностью.

Если отсутствие в основе Кристенсена является результатом систематических ляпов, то Ван де Беек почему-то игнорируется тренерским штабом Манчестер Юнайтед. Понятно, что при живом и здоровом Бруну Фернандеше шансов на попадание в старт у нидерландского хавбека сейчас нет, но для чего тогда совершался этот трансфер? Данный вопрос появился сразу после официального объявления о переходе Ван де Беека в МЮ, и он продолжает оставаться открытым. То, что футболисту такого уровня обещали роль ротации, и он на это согласился, верится с большим трудом. В то же время дебютировал за "красных дьяволов" Эдинсон Кавани, который мог забить Челси первым же касанием, но затем ничем особенным не выделялся.

Казалось, поединок выдался скучнейшим и, помимо всего вышеперечисленного, из интересного можно отметить разве что опасные моменты у Маркуса Рашфорда, но английский арбитраж и работа VAR в очередной раз преподносят нам пищу для споров и обсуждений. В ворота Манчестер Юнайтед не назначили чистейший пенальти за нарушение Магуайра в момент борьбы с Аспиликуэтой. И ладно, если судья что-то не увидел из-за человеческого фактора, но VAR вообще не пересматривал данный эпизод. Но вот момент с непонятным падением Рашфорда в штрафной Челси проверялся, что делает данную ситуацию еще более странной. Тем не менее, нулевая ничья — закономерный результат при такой игре.

Варди "помножил на ноль" доминирование Арсенала в первом тайме

Неоднократно подтверждаются догадки, что игроков Арсенала хватает только на один тайм качественной игры, а затем на поле появляется абсолютно другая команда. Различие между прошлым сезоном и текущим заключается в том, что сейчас подопечные Микеля Артеты начали проседать после перерыва (да, они забивают, но делается это больше на классе). Арсенал доминировал в матче против Лестера на протяжении всего первого тайма, не позволяя сопернику создать в атаке абсолютно ничего. Ляказетту удалось даже забить, но боковой арбитр зафиксировал пассивный офсайд у Гранита Джаки в момент удара француза. VAR подтвердил правильность решения судейской бригады, хотя Артета в послематчевом интервью категорически не согласился, что швейцарец как-то мешал голкиперу Лестера.

Во втором тайме все кардинально изменилось для клуба из Северного Лондона. Никто не видел, команда вообще выходила из подтрибунного помещения? Если до перерыва Лестер единожды нанес удар по воротам соперника, то аналогичная ситуация ожидала Арсенал во второй половине. Решить вопрос с количеством создаваемых моментов Брендону Роджерсу не составило особого труда, ведь своего появления на поле после травмы ожидал Джейми Варди. Выпустить англичанина оказалось более чем достаточно, чтобы в концовке поединка идеально сыграть на контратаках и впервые за 47 лет обыграть Арсенал на его поле.

Не опять, а снова! Варди продолжает представлять собой серьезную опасность для "канониров", ведь именно он отправил мяч в сетку ворот Бернда Лено после шикарной передачи Ундера. Англичанину удавалось находить свободные зоны в обороне хозяев, благодаря чему он забил Арсеналу уже 11 гол в 12 поединках. За улучшение этой статистики Варди уж точно должен как-то поблагодарить Габриэля, которого после пропущенного мяча явно ожидала многочасовая лекция от тренерского штаба Микеля Артеты на тему: "Как правильно выдерживать линию искусственного офсайда". А еще наставнику Арсенала придется подумать, как решать проблему с недостатком креатива в игре команды. Хотелось бы увидеть, настолько ли плох сейчас Месут Озил, но он уже вне заявки лондонцев как АПЛ, так и на Лигу Европы.

Одной строкой:

Кристал Пэлас не испытал проблем против Фулхэма. В первом тайме Ридевалд вывел Кристал Пэлас вперед благодаря ассисту Заа, а после перерыва уже сам ивуариец отличился взятием ворот. Этого оказалось достаточно "орлам" для победы, а вот настроение в стане Фулхэма вряд ли улучшилось даже после шикарного гола Кэрни в концовке. По-прежнему "дачники" обходятся в АПЛ без побед. Возможно, вскоре нас ожидает первая смена тренерского штаба в сезоне.

Ливерпуль с трудом обыграл Шеффилд Юнайтед. Если кто-то ожидал избиения аутсайдера явным фаворитом, то очень зря. После реализованного Бергом пенальти, назначение которого вызвало большие споры, Ливерпулю пришлось отыгрываться. Сделать это получилось, но легкая прогулка не состоялась. От действующего чемпиона явно ждут чего-то большего, но нужно ли? Пока у подопечных Клоппа дела идут неплохо, что подтверждает их положение в турнирной таблице, а вот пропущенных мячей вряд ли удастся избежать.

Эвертон сохранил лидерство, несмотря на поражение от Саутгемптона. Коллектив Хазенхюттля — самый недооцененный в Премьер-лиге, невольно ставший в этом туре помощником сразу для Ливерпуля и Арсенала. "Святые нанесли первое поражение Эвертону в сезоне, благодаря чему красной стороне Мерсисайда удалось вплотную приблизиться к принципиальному сопернику в борьбе за первую строчку в турнирной таблице. Арсенал же вновь сохранил свой уникальный статус "Непобежденных" как минимум до конца следующей кампании.

Вулверхэмптон упустил победу над Ньюкаслом на последних минутах. До матча с "сороками" подопечные Нуну Санту дважды обыграли соперников с минимальным счетом. Все близилось и к третьей такой победе, но Ньюкасл первым и единственным ударом в створ наказал соперника за плохую реализацию. В следующий раз "волкам" нужно забивать больше, иначе эта "любовь" к счету 1:0 обернется последствиями и похуже.

Брайтон неожиданно сыграл вничью с Вест Бромвичем. Атакующие "чайки" оказались не такими уж и атакующими против новичка Премьер-лиги нынешнего сезона. Вест Бромвич доминировал над соперником после перерыва, благодаря чему сумел заслуженно отыграться после автогола в первом тайме.

Тоттенхэм минимально одолел Бернли. Реабилитироваться после упущенной победы над Вест Хэмом в прошлом туре у "шпор" получилось, но победа от этого не перестала быть трудной. Единственный гол принес Тоттенхэму три очка. Кто забил? Сон Хын Мин. Кто ассистировал? Нетрудно догадаться.

Никита Евтушенко, Football.ua