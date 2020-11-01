Англия

Команда Карло Анчелотти потерпела второе поражение подряд в чемпионате Англии.

Завершился очередной поединок седьмого тура английской Премьер-лиги, в котором Ньюкасл принимал на своем поле Эвертон. Ришарлисон и Хамес Родригес не смогли принять участие в этом матче, что стало серьезной потерей для "ирисок".

Подопечным Карло Анчелотти крайне редко удавалось создать действительно опасный момент у ворот соперника. Ньюкаслу же удалось повести в счете только во втором тайме благодаря реализованному пенальти в исполнении Каллума Уилсона, который на 84-й минуте и вовсе оформил дубль.

Гол Калверта-Льюина в компенсированное время уже ничего не решал, а финальный свисток зафиксировал победу Ньюкасла со счетом 2:1. Таким образом, Эвертону не удалось сохранить первую строчку в турнирной таблице, а единоличным лидером теперь является Ливерпуль, имеющий отрыв от "ирисок" в два очка.

Ньюкасл — Эвертон 2:1

Голы: Уилсон 56 (пен), 84 — Калверт-Льюин, 90+2

Ньюкасл: Дарлоу — Льюис, Фернандес, Шер, Ласселс, Мерфи — Хендрик, Альмирон (Хэйден, 83), Лонгстафф — Сен-Максимен (Фрэйзер, 74), Уилсон (Кэрролл, 87).

Эвертон: Ольсен - Кенни (Ивоби, 77), Кин, Мина, Нкунку (Тосун, 69) - Дукуре, Гомеш (Бернард, 60), Сигурдссон, Аллан, Делф — Калверт-Льюин.

Предупреждения: Уилсон, Мерфи — Нкунку, Мина, Аллан, Дукуре.