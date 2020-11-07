Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура АПЛ между ливерпульским Эвертоном и Манчестер Юнайтед.

Игроки основы Манчестер Юнайтед Фред и Виктор Линделеф, не сыгравшие ни минуты в матче Лиги чемпионов против Башакшехира, вернулись в стартовый состав команды на поединок против Эвертона. Донни ван де Беек и Аксель Туанзебе, в свою очередь, усажены в запас. Кроме того, в состав команды вернулся отбывший дисквалификацию Антони Мартиаль.

Эвертон: Пикфорд — Коулман, Холгейт, Кин, Динь — Дукуре, Аллан, Сигурдссон — Родригес, Калверт-Льюин, Бернард

Запасные: Ольсен, Мина, Годфри, Гомеш, Дэвис, Тосун, Ивоби

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Мата, Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль

Запасные: Хендерсон, Туанзебе, Погба, Джеймс, Матич, ван де Беек, Кавани

Матч Эвертон — Манчестер Юнайтед начнется в 14:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.