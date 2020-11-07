Англия

Команда Лэмпарда четыре раза поразила ворота соперников.

В рамках восьмого тура АПЛ Челси в домашнем матче одолел Шеффилд Юнайтед (4:1).

На девятой минуте гости, неожиданно, вышли вперед. Макголдрик в штрафной площадке принял мяч и пяткой отправил его в ворота Менди. Однако этот гол только разозлил "пенсионеров".

Абрахам на 23-й минуте воспользовался хорошим пасом от Ковачича и издали пробил в левый угол, 1:1. Через 11 минут "синие" вышли вперед. Чиллвел отлично замкнул прострел от Зиеша.

Во втором тайме Челси продолжил доминировать и забивать. На 77-й минуте новичок лондонцев Тиаго Силва откликнулся на подачу от Зиеша, и головой поразил ворота Рамздейла. Ну и как без Тимо Вернера. Немец на 80-й минуте сумел воспользоваться ошибкой защитника Шеффилда, вышел один на один с кипером и спокойно отправил мяч в угол.

После этого матча Челси занимает третье место в таблице Премьер-лиги. Шеффилд с одним очком замыкает таблицу.

Челси - Шеффилд Юнайтед 4:1

Голы: Абрахам, 23, Чилвелл, 34, Силва, 77, Вернер, 80 — Макголдрик, 9

Челси: Менди – Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл – Ковачич (Жоржиньо, 71), Канте, Маунт – Зиеш, Абрахам, Вернер (Жиру, 87)

Шеффилд Юнайтед: Рамздейл – Башэм, Иган, Стивенс – Болдок, Берге, Норвуд (Осборн, 62), Ландстрем, Лоу – Брюстер (Макберни, 63), Макголдрик