Англия

Football.ua представляет анонс матча девятого тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты возвращаются после паузы на матчи национальных сборных, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в рамках девятого тура Премьер-лиги Ньюкасл примет на своем поле Челси.

Суббота, 21 ноября, 14:30. Сент-Джеймс Парк, Ньюкасл-апон-Тайн. Главный арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

После нестабильного начала нового сезона, Фрэнку Лампарду и компании удалось приостановить шквал критики в свой адрес перед ноябрьским перерывом на матчи сборных благодаря четырем одержанным победам кряду во всех турнирах. На фоне невероятной трансферной кампании, от Челси ожидали гораздо большего, однако нередко "пенсионеры" теряли очки там, где этого никто не ожидал (матчи с Саутгемптоном и Вест Бромвичем). Всё списывали на несыгранность состава, но сейчас тот же Зиех, Вернер и Чилвелл стали регулярно радовать свой болельщиков результативными действиями.

Тем не менее, тренерскому штабу Фрэнка Лампарда удалось найти решение проблем в обороне. Для этого потребовалось не только отправить Кепу в запас, предоставив регулярное место в воротах Менди, но и исключить из стартового состава Андреаса Кристенсена, допускавшего элементарные ошибки. Да, в определенных поединках игра Челси, мягко говоря, не вызывала эстетического удовольствия. Постоянная борьба за мяч, брак в передачах... Но, в целом, результат есть, хотя не пропадает ощущение, что против соперников из "большой шестерки" Челси вполне может ожидать провал. Все-таки календарь последних матчей "синих" был не таким уж сложным (Краснодар, Бернли, Ренн, Шеффилд Юнайтед).

Что касается Ньюкасла, "сороки" не прыгнули выше головы в новом сезоне и пока демонстрируют на поле те результаты, которые от них и ожидали. Невозможно не отметить, что большую пользу нынешнему Ньюкаслу приносит Каллум Уилсон, приобретенный у вылетевшего из АПЛ Борнмута в летнее трансферное окно. В прошлом сезоне "сороки" испытывали недостаток забивающего форварда, ведь Жоэлинтон не оправдал возложенные на него ожидания. Сейчас в атаке у подопечных Стива Брюса два разноплановых форварда, как, например, в Аталанте, а на контратаках от Ньюкасла всегда стоит ожидать опасности.

Несмотря на победу над Эвертоном, который без Ришарлисона и Хамеса в оптимальной форме мало что может создать в атаке, поединки против Манчестер Юнайтед и Саутгемптона завершились для Ньюкасла поражениями. Все-таки голы "сорок" — это дело случая, который появляется за счет индивидуальных качеств футболистов атакующей линии. Тот же Аллан Сен-Максимен из матча в матч демонстрирует свои невероятные скоростные качества и высокий скилл дриблинга, но как часто это удавалось завершить результативным действием? Главная проблема и, в то же время, преимущество Ньюкасла — непредсказуемость, однако сегодняшний Челси вполне способен не дать ее проявить.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Челси. На победу команды Фрэнка Лампарда предлагается коэффициент 1,51, тогда как потенциальный успех Ньюкасла оценивается показателем 6,30. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,70.

Не сыграют: Шелви, Дубравка, Гейл, Ритчи, Йедлин, Дамметт — Пулишич, Гилмор.

Под вопросом: Уилсон, Фрейзер — Хаверц, Чилвелл.

прогноз 0:2

Никита Евтушенко, Football.ua