Англия

Football.ua представляет анонс матча десятого тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в центральном матче десятого тура Премьер-лиги Челси сыграет с Тоттенхэмом на Стэмфорд Бридж.

Воскресенье, 29 ноября, 18:30. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Пол Тирни. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Весьма неоднозначный старт выдался у Челси на старте текущего сезона, но постепенно Фрэнку Лампарду удалось найти решение существовавших проблем и стабилизировать результаты своей команды. Прогресс "пенсионеров" отрицать просто невозможно. Если ранее всё списывали на несыгранность состава, но сейчас тот же Зиех, Вернер и Чилвелл стали регулярно радовать своих болельщиков результативными действиями.

Серия Челси без поражений длится уже на протяжении десяти матчей, при этом последние шесть из них завершились для лондонского клуба победами. Ни в коем случае не хотелось бы преуменьшать успехи "синих", однако стоит взглянуть на календарь минувших матчей команды Лампарда — ничего удивительного в этой серии, по правде говоря, нет. В Лиге чемпионов был повержен Краснодар и дважды Ренн, в АПЛ — Бернли, Шеффилд Юнайтед и Ньюкасл. Только сейчас Челси столкнется с рядом серьезных противостояний, по итогам которых действительно можно будет оценить работу тренерского штаба Фрэнка Лампарда.

А вот успехи Тоттенхэма вполне можно сравнивать с фееричными выступлениями атакующего дуэта Харри Кейна и Сон Хын Мина. В большинстве своем, именно результативные действия англичанина и южнокорейца становились причиной столь высокого положения Тоттенхэма в турнирной таблице, при этом интересно, что Кейн зачастую ассистировал партнеру по атаке, тогда как Сон на данный момент является главным бомбардиром команды.

Между Тоттенхэмом и Челси можно было бы провести параллель по поводу ряда соперников-середняков, если бы не победа "шпор" в прошлом туре над Манчестер Сити. Два удара в створ — два гола. Все в лучших традициях Жозе Моуриньо, и это никак нельзя осуждать. "Горожане" сами виноваты в собственной плохой реализации моментов, а Тоттенхэм воспользовался этим, продлил свою победную серию до пяти побед подряд и вполне может побороться за чемпионство.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Челси. На победу команды Фрэнка Лампарда предлагается коэффициент 2,11, тогда как потенциальный успех Тоттенхэма оценивается показателем 3,55. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,55.

Не сыграют: ... — Альдервейрельд.

Под вопросом: Пулишич — Ло Чельсо, Ламела.

прогноз 2:2

Никита Евтушенко, Football.ua