Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог матча десятого тура английской Премьер-лиги между Брайтоном и Ливерпулем.
брайтон - ливерпуль, getty images/football.ua
28 ноября 2020, 16:30
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Брайтон — Ливерпуль 1:1
Голы: Гросс, 90+3 (с пенальти) — Жота, 60
Брайтон: Райан — Уайт, Данк, Уэбстер — Велтман, Биссума, Гросс, Марч — Коннолли (Лаллана, 63 (Джаханбахш, 71)) — Уэлбек, Мопе (Троссард, 25)
Ливерпуль: Алиссон — Н. Уильямс (Хендерсон, 46), Филлипс, Фабиньо, Робертсон — Милнер (Джонс, 74), Вейналдум — Минамино, Фирмино, Жота — Салах (Мане, 64)
Предупреждения: Велтман, Уайт
На 20-й минуте Мопе не реализовал пенальти (мимо)