Англия

Команды Фрэнка Лампарда и Жозе Моуриньо не определили победителя в безголевом поединке (0:0).

В центральном матче девятого тура АПЛ Челси принимал Тоттенхэм. Сразу же после стартового свистка хозяева завладели игровым и территориальным преимуществом, забрав мяч под свой контроль. Однако им не удавалось даже пробивать по воротам, все заканчивалось лишь подходами к штрафной площади. Со временем гости перехватили инициативу и создали реальную возможность забить. У Бергвейна был шанс отличиться после паса Кейна, но Стивен не попал по воротам из выгодной позиции. Через несколько минут мяч побывал в сетке ворот Льориса, но гол Вернера справедливо не был засчитан из-за офсайда.

Еще через несколько минут Орье угрожал воротам "синих" плотным ударом из-за пределов штрафной – Менди сыграл надежно, отбив мяч. "Шпоры" еще несколько минут контролировали мяч, после чего вновь отдали его сопернику. На некоторое время игра совсем успокоилась, после чего Челси с новыми силами отправился в наступление. Подопечные Фрэнка Лампарда много владели мячом на чужой половине поля, но практически не доводили атаки до ударов по воротам. В одном из эпизодов шанс забить был у Маунта, обыгравшего Сиссоко на замахе и пробившего по воротам, но его удару не хватило точности.

Подопечные Моуриньо время от времени забирали мяч себе, проводя безуспешные атаки. В остальное время они были сосредоточены на оборонительных действиях. "Пенсионеры" много владели мячом на чужой половине поля, но им все никак не удавалось вскрыть оборону соперника. Не помогали и банальные забросы в штрафную площадь, с которыми легко справлялись защитники. Исключением стала классная передача Зийеха на Абрахама, но центральный нападающий не смог как следует попасть по мячу. До ухода на перерыв ни одна из команд не сумела создать хотя бы один опасный момент. Таким образом, коллективы отправились отдыхать с "нулями" на табло.

После возобновления игры "пенсионеры" снова активно пошли вперед, намереваясь забить быстрый гол. Но, как и в первом тайме, но были проблемы с отсутствием идеи в последней трети поля. Зийех раз за разом пытался обострять атаки, но партнеры за ним не поспевали. Подопечные Моуриньо были полностью сосредоточены на игре вторым номером, рассчитывая на контратаки. Но их практически не было, так что Менди пребывал без серьезной работы почти всю вторую половину встречи.

В одном из эпизодов Абрахам попытался в падении замкнуть подачу Вернера, но Тэмми снова не смог как следует попасть по мячу. Хозяева время от времени пробивали по воротам с разных дистанций, но ни один из ударов не нес никакой угрозы для Льориса. Со временем гости уели игру со своей половины поля, предпринимая попытки повести в счете. Однако и им не удавалось создать хотя бы один опасный момент. Надежда была разве что на стандарты, но их подачи не привели к ударам по воротам.

Ближе к окончанию поединка "синие" снова пошли вперед большими силами. В одном из эпизодов Маунт взял игру на себя, после чего прицельно пробил по воротам низом — Льорис не без труда перевел мяч на угловой. Через несколько минут голкипер мог подвести свою команду, допустив ошибку на выходе, но, к его счастью, никого из игроков Челси рядом не оказалось. В компенсированное время у Жиру была отличная возможность вырвать для своей команды победу, но Оливье сплоховал, просто набросив мяч в руки Льорису. Вскоре после этого прозвучал финальный свисток главного арбитра, который зафиксировал безголевую ничью. Болельщики явно ожидали большего от обеих команд.

В 11-м туре Челси сыграет с Лидсом, а Тоттенхэм ожидает дерби Северного Лондона – матч с Арсеналом.

Челси — Тоттенхэм 0:0

Челси: Менди — Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл — Ковачич, Канте, Маунт — Зийех (Хаверц, 83), Абрахам (Жиру, 79), Вернер (Пулишич, 74)

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Родон, Дайер, Регилон — Сиссоко, Хойбьерг — Сон Хын Мин (Моура, 90+2), Ндомбеле (Ло Чельсо, 65), Бергвейн (Дэвис, 89) — Кейн

Предупреждения: Зийех, Джеймс, Зума, Маунт — Бергвейн, Регилон