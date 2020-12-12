"Сороки" нанесли сопернику восьмое поражение в текущем сезоне АПЛ.
Ньюкасл - Вест Бромвич, Getty Images
12 декабря 2020, 19:00
В поединке 12-го тура английской Премьер-лиги Ньюкасл принимал на своему поле Вест Бромвич, который является одним из аутсайдеров турнира.
Благодаря голу Гэйла на 82-й минуте "сороки" одержали победу и нанесли восьмое поражение сопернику в текущем сезоне чемпионата Англии.
Ньюкасл — Вест Бромвич 2:1
Голы: Альмирон 1, Гэйл, 82 — Ферлонг, 50
Ньюкасл: Дарлоу,Кларк, Хэйден, Крафт (Мерфи, 80), Лонгстафф, Шелви, Ритчи, Льюис (Гэйл, 69), Альмирон (Йедлин, 86), Жоэлинтон, Уилсон.
Вест Бромвич: Джонстон, Ферлонг, Аджайи, О`Ши, Иванович, Галлахер (Гросийций, 80), Филлипс, Кровинович, Сойерс, Робинсон (Гибс, 46), Ахирн-Грант (Остин, 46).
Предупрежденния: Льюис, Уилсон — Ферлонг, Аджайи, Кровинович.