Англия

Football.ua подводит итоги очередного тура английской Премьер-лиги.

Уже традиционно каждый тур чемпионата Англии насыщен интересными событиями и сенсациями. Минувший не стал исключением из правил.

Так, Челси, Ливерпуль и Тоттенхэм неожиданно потеряли очки в своих матчах, будучи фаворитами, а Арсенал продолжает неприятно удивлять и заставляет задуматься о смене тренерского штаба, но спасет ли это ситуацию?

Челси был плох, чем воспользовался Папа Карло

Как уже говорилось выше, в минувшем туре очки потеряли те коллективы, от которых этого не ожидали накануне самих противостояний. Впервые с февраля 2016-го года никто из четверки Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед не сумели победить в одном туре Премьер-Лиги, а лондонский клуб — единственный из вышеперечисленных, который потерпел поражение, при чем весьма заслуженное.

Впервые за долгое время Челси выглядел на поле крайне блекло, предпочитая завершать свои атаки ударами из-за пределов штрафной. Даже те моменты, которые появлялись у "синих" вблизи ворот соперника, не вылились в что-то по-настоящему опасное, за исключением удара Курта Зума. Несмотря на превосходство подопечных Фрэнка Лампарда во владении мячом, "ириски" не стали значительно отступать от своего привычного стиля игры и сделали ставку на длинные передачи в штрафную с флангов. Действительно, если Доминик Калверт-Льюин продолжает забивать, так почему бы этим не пользоваться?

Правда, в матче против Челси английский форвард не забил, но все-таки в какой-то мере он поучаствовал в единственном голе своей команды, который и принес Эвертону победу. Голкипер "пенсионеров" Эдуар Менди крайне неаккуратно сыграл на Калверте-Льюине в отборе и "привез" в свои ворота пенальти, который успешно реализовал Гильфи Сигурдссон. Интересно, что исландец забил в Премьер-лиге больше голов в ворота Челси (6 голов), чем любой другой команде, при этом сделал он это за все команды английского первенства, за которые выступал (Суонси, Тоттенхэм и Эвертон).

Матч имени Висенте Гуаиты

Поединки команд, схожих по стилю игры, часто становятся интересными зрителю для просмотра. Встреча двух лондонских коллективов в лице Кристал Пэлас и Тоттенхэма не стала исключением из правил. Жозе Моуриньо пытался повторить сценарий прошлого противостояния против Арсенала и решить исход встречи в первую половину первого тайма, после чего сесть в глухую оборону и закрыть свободные зоны для атак соперника через быстроногих футболистов.

По началу план работал, когда Гуаита не среагировал на необычную траекторию полета мяча после удара Кейна и пропустил гол, но затем именно невероятные действия испанского голкипера в воротах стали причиной потерянных очков для "шпор". Описывать буквально все сейвы Гуаиты нет смысла — проще просто посмотреть обзор матча. Кажется, что многие удары от игроков Тоттенхэма в большинстве случаев завершились бы взятиями ворот, но только не в тот вечер, не в то время.

Вполне вероятно, что именно Висенте Гуаита стал бы лучшим игроком матча, если бы не тот самый пропущенный мяч Харри Кейна на 23-й минуте. Благо для "орлов", в концовке поединка вернуть равновесие в счете удалось Джеффу Шлуппу, а впоследствии и добыть ничью. Невзирая на потерянные очки, Тоттенхэму удалось сохранить лидирующую позицию, хотя произошло это не без помощи его ближайшего преследователя — Ливерпуля.

Беззубый Ливерпуль в первом тайме и невероятный Альфонс Ареола во второй половине

Если Фулхэм будет играть так же, как он играл до перерыва в поединке против Ливерпуля, то у него есть все шансы побороться за более высокие позиции, чем сохранение прописки в высшем дивизионе Англии. Откровенно говоря, подопечные Юргена Клоппа валяли дурака на протяжении первых 40 минут, тогда как быстроногая команда Скотта Паркера с проблемной обороной вполне могла потрепать нервы очередному серьезному сопернику, чем собственно и занялась уже с первых минут и сумела реализовать свой момент. Уходить на перерыв "дачники" могли и с большим преимуществом в счете, однако Алиссон не позволил этого сделать.

Отдельного внимания внимания заслуживает работа бригады арбитров и VAR в этом матче. В первом тайме в ворота Ливерпуля могли назначить пенальти, где Фабиньо сыграл довольно грубо, но в мяч, в собственной штрафной. Многие могут поспорить, но никаких сомнений касательно правильности решения арбитра здесь нет. Второй эпизод, когда Ливерпуль и сравнял счет, более спорный, хотя склоняюсь к тому, что рука Камара все-таки повлияла на траекторию полета мяча.

Ничья — закономерный результат данного противостояния. Все-таки Фулхэм во втором тайме значительно сдал, а от пропущенных голов после перерыва лондонцев спасала впечатляющая игра Ареола. Кроме того, и к взятию ворот Фулхэма у кого-то могут появиться вопросы из-за толчка Мохаммеда Салаха в спину. Упади в том моменте египтянин, наверняка Андре Марринер зафиксировал бы нарушение.

Удаление Джаки и автогол Обамеянга принесли Бернли победу над Арсеналом

Вместо этого поединка здесь должно было оказаться дерби Манчестера, однако там зрители не увидели какого-либо зрелища. Хорошо это или плохо, но в нынешнем сезоне множество поводов для обсуждений нам предоставляет лондонский Арсенал. Пусть поражения от Вулверхэмптона или Тоттенхэма можно было ожидать, но ведь какие проблемы у "канониров" могут появиться с Бернли, который является худшей командой нынешней кампании АПЛ по многим компонентам? Ответ простой: проблемы, созданные собственноручно.

После небогатой на опасные моменты первой половины игры, Арсенал буквально за десять минут мог отправлять в ворота соперника 4 или 5 мячей. Никаких сомнений в том, что победа в конечном итоге достанется Арсеналу, не было. Однако, если в вашей команде есть такой персонаж, как Гранит Джака, уверенным в чем-то наверняка никогда нельзя быть. Глупейшее удаление, чем-то схожее с красной карточкой Николя Пепе в 9-м туре против Лидса. Затем последовал автогол Обамеянга после подачи с углового, финальный свисток и четвертое поражение на Эмирейтс подряд.

Теперь лично у меня появляется ряд вопросов, особенно после информации, которую опубликовало лондонское издание football.london. Оказывается, Микель Артета уже несколько недель не разговаривает с Давидом Луисом после "слива" в прессу факта его стычки с Дани Себальосом. Также в команде недовольны критикой главным тренером футболистов в прессе. Неужели Артета, как и его предшественник Унаи Эмери, потерял контроль над раздевалкой? Если так, то попахивает очередным "сливом" наставника в Арсенале... Добавьте еще к этому невключение Месута Озила и Сократиса в заявку, которые явно пользуются авторитетом в команде, все уже не выглядит каким-то "вбросом" СМИ. Если это все правда, понятия не имею, как Артете справляться со сложившейся ситуацией...

Одной строкой:

Вест Хэм обыграл Лидс с минимальным преимуществом в счете. Домашняя арена не всегда представляет собой надежную крепость. Это высказывание идеально подходит к коллективу Марсело Бьелсы, который не знает побед на Элланд Роуд уже пять поединков подряд. Тем не менее, "павлины" находятся в шести очках от зоны вылета, а вот Вест Хэм продолжается находиться вблизи зоны еврокубков.

Астон Вилла в меньшинстве обыграла Вулверхэмптон. В последних матчах подопечным Дина Смита, откровенно говоря, не везло, но против "волков" судьба отплатила им сполна. Будучи вдесятером, Астон Вилла получила в компенсированное время возможность вырвать победу с помощью назначенного пенальти, которой она успешно воспользовалась. Уже потом Моутиньо заработал красную карточку и выровнял составы, и теперь португалец пропустит важную встречу с Челси.

Ньюкасл ожидаемо одолел Вест Бромвич. "Дрозды" продолжают терять очки и подтверждать статус одного из главных претендентов на вылет в Чемпионшип. Зона вылета никуда не пропала, хотя было бы у Вест Бромвича получше с реализацией...

Скука на Олд Траффорд. Очередной центральный поединок тура АПЛ не оправдывает ожиданий болельщиков. Дерби Манчестера не стало исключением из правил. Такое ощущение, что обе команды полностью устраивала ничья, и единственное, чего они дожидались в тот вечер, — это финального свистка.

Почему Крис Уайлдер сохраняет пост наставника Шеффилд Юнайтед? Именно этим вопросом задаются многие любители английского футбола, когда видят результаты "клинков" в текущем сезоне и сравнивают их с минувшей кампанией. Ожидаемый разгром от Саутгемптона, который набрал отличную форму, тогда как Шеффилд Юнайтед после 12-ти туров по-прежнему не знает побед.

Лестер не оставил никаких шансов Брайтону. В числе претендентов на вылет пополнение, и это, как бы прискорбно не было говорить с учетом их атакующей игры, "чайки". Как бы не пытался Брайтон после перерыва сократить отставание в счете, реализация снова подкачала. Да и три пропущенные мяча от Лестера в первой половине — слишком патовая ситуация. К слову, команда Брендона Роджерса сейчас расположилась на третьей строчке в турнирной таблице.