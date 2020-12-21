Англия

Football.ua представляет анонс матча 14-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 14-го тура Премьер-лиги Челси примет на своем поле Вест Хэм.

Понедельник, декабря, 22:00. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Крис Кавана​. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Еще несколько туров ранее Вест Хэму удалось ворваться в еврокубковую зону, что в начале сезона выглядело маловероятным событием, однако серьезная плотность в турнирной таблице в очередной раз дает о себе знать. Стоит потерять очки даже в двух поединках за короткий промежуток времени — твоя команда уже находится на десятом месте, хотя от топ-5 ее отделяют всего какие-то четыре пункта.

Так произошло и с неуступчивым Вест Хэмом. Началось с поражения от Манчестер Юнайтед, в матче с которым ряд произошедших событий были не в пользу "молотобойцев". Что ж тут говорить, если даже Поль Погба решил вспомнить свои лучшие времена и забил красивейший гол с дальней дистанции. Затем подопечным Дэвида Мойеса удалось реабилитироваться победой над Лидсом, но уже в последнем туре их вновь ожидала потеря очков — ничья с неплохо обороняющимся Кристал Пэлас, который в субботу умудрился пропустить от Ливерпуля аж семь мячей. "Неплохо обороняющийся" — уже и звучит как-то странно и неуместно, но таков уж этот сезон... Полон сенсаций и неожиданных исходов.

Челси же рассматривался в качестве одного из претендентов на золотые медали. Уж очень активны "пенсионеры" были в летнее трансферное окно, потратив около 250 миллионов евро на новые трансферы. Приход большого количества футболистов означает необходимость решать проблемы с сыгранностью состава, но, помимо этого, страдала у Челси оборона и позиция голкипера. Если последнее удалось вполне удачно и без серьезных последствий решить с помощью Менди, то оборона и сыгранность — открытые вопросы для Лампарда, что доказывают последние результаты матчей.

Минимальное поражение от Эвертона вызвало неприятные флешбеки о том Челси, который был в начале сезона. Здесь вам и грубая игра, и дальние удары, и ошибка голкипера, но уже Эдуара Менди, которая и привела к назначенному пенальти и единственному голу "ирисок". После этого команда Фрэнка Лампарда потерпела еще одно поражение, но уже от Вулверхэмптона. Более серьезные соперники показали, что сентябрьские проблемы у Челси все еще присутствуют, да и роль Хаверца на поле по-прежнему непонятна. Но кто активно забивает — это 34-летний Оливье Жиру. Если не знаешь, как подойти к воротам хорошо обороняющегося соперника, каковыми являются Эвертон, Вулверхэмптон и Вест Хэм, навешивай с левого фланга. У Челси, в отличие от условного Арсенала, замыкать эти передачи на втором этаже есть кому.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния является Челси. На победу команды Фрэнка Лампарда предлагается коэффициент 1,49, тогда как потенциальный успех Вест Хэма оценивается показателем 6,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,70. Для "молотобойцев" во многом станет определяющим то, смогут ли сыграть ключевые футболисты в лице Антонио, Крессвелла, Боуэна и Бальбуэны. Антонио — основополагающий из них, ведь Алле будет крайне трудно противостоять Зума на втором этаже, а вот подойти к воротам Челси за счет скоростных качеств Антонио — задача более чем осуществимая, даже если такое усиление произойдет со скамейки запасных.

Не сыграют: ... — Масуаку.

Под вопросом: Зийех, Хадсон-Одои — Крессвелл, Бальбуэна, Боуэн, Антонио.

прогноз 1:1

Никита Евтушенко, Football.ua