Англия

Football.ua подводит итоги очередного тура английской Премьер-лиги.

Уже традиционно каждый тур чемпионата Англии насыщен интересными событиями и сенсациями. Минувший не стал исключением из правил.

Так, результаты Арсенала продолжают разочаровывать, Тоттенхэм вылетел из еврокубковой зоны, Манчестер Юнайтед покуражился в историческом противостоянии с Лидс Юнайтед, а Челси реабилитировался после поражения от Вулверхэмптона, или все-таки нет?

Арсенал стал еще на один шаг ближе к зоне вылета

В прошлом сезоне Арсеналу, откровенно говоря, везло во многих моментах, благодаря чему и удалось выиграть тот Кубок Англии. Сейчас же ситуация абсолютно противоположная. Если взглянуть на статистику, показатель ожидаемых голов Эвертона (xG) в минувшем матче с "канонирами" составляет лишь 0,66. Подопечным Карло Анчелотти удалось забить аж два мяча, один из которых стал автоголом Роба Холдинга.

Победителей не судят, тем более если победа Эвертона была вполне заслуженно. У Арсенала показатель xG составил 1,25, но и здесь стоит учитывать, что 0,7 из этого приходится на назначенный пенальти. С созданием опасных моментов у "канониров" действительно все плохо, что в очередной раз заставляет напомнить об отсутствии качественного и креативного плеймейкера. Озил? С приходом Артеты ему предоставлялись шансы, но ничего полезного это не принесло. Смит-Роу? В этом есть смысл, но не стоит забывать, что его успешные выступления в Лиге Европы были против Рапида и Дандолка. Уровень соперников можете оценить сами.

Вопросов к Микелю Артете очень много, и они вполне логичны. Правда ли нынешний набор футболистов, которым он обладает, настолько плох, что это позволяет команде уже на протяжении семи поединков подряд не побеждать в АПЛ? Проблемы "канониров" имеют гораздо большие масштабы. Они начались еще до прихода Артеты, что и является объяснением того, почему испанский специалист по-прежнему сохраняет пост главного тренера. Об увольнении как минимум до закрытия зимнего трансферного окна, скорее всего, можно забыть. Не помогут даже самолеты с баннерами, летающими над стадионом.

А помните, как Тоттенхэм был лидером? Пока, забудьте

Вот так и происходит... Три матча без побед, и твоя команда уже не то, что лишилась лидерства в турнирной таблице, но и покинула еврокубковую зону. Конечно, для Тоттенхэма пока не случилось ничего критичного. Чтобы это понять, стоит просто взглянуть на плотность в турнирной таблице. Яркий пример — это вышеупомянутый Эвертон, который после ряда неудовлетворительных результатов сумел набрать неплохой ход и вновь оказаться в Лиге чемпионов.

Но вот поражение Лестеру, откровенно говоря, должно было заставить Жозе Моуриньо задуматься касательно его прагматичного футбола. Португальский специалист же сделал весьма интересные выводы в защиту своей тактики: "Эту игру мы проиграли из-за пенальти и автогола, но результат выглядит так, будто бы соперник полностью контролирует или лучше нас. Подобного не было и близко. Наше выступление было не лучшим, но игра не была такой, как если бы они заслуживали победу или мы заслуживали поражения".

Но создал ли Тоттенхэм достаточное количество моментов для гола? Один удар в створ, да и тот произошел аж во втором тайме. Был ли офсайд в моменте со взятием ворот в исполнении Мэддисона? Только приподнятая рука стала причиной отмены гола. Закономерная ли победа Лестера? Более чем заслуженная.

Феерическая победа Манчестер Юнайтед над историческим соперником — Лидсом

Поединок Манчестер Юнайтед и Лидс Юнайтед был самым ожидаемым в минувшем туре английской Премьер-лиги. Ожидалась настоящая борьба и война на футбольном поле, учитывая принципиальность данного противостояния, которое непосредственно переплетается с историей Великобритании, но на деле мы получили игру в одни ворота.

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера отправили в ворота Лидса целых шесть мячей. Такое количество голов им не удавалось забить на Олд Траффорд в АПЛ с 2011 года. Стоит также отметить, что полузащитник Скотт Мактоминей стал первым игроком в истории английского первенства, которому удалось забить два гола за первые три минуты матча. Это получается, что он теперь является автором самого быстрого дубля? На кого угодно, но на этого парня вряд ли кто-то мог поставить в данном компоненте.

Тем не менее, несмотря на конечный счет матча, нельзя сказать, что Солскьяер тактически деклассировал Марсело Бьелсу. Многие стали подшучивать над аргентинцем за его включение в тройку претендентов на приз лучшему тренеру года The Best, однако не стоит забывать о невероятной пропасти в качестве футболистов Манчестер Юнайтед и Лидса. В отличие от атаки, у "павлинов" большие проблемы с обороной. Их должен был решить приобретенный летом за 20 миллионов евро Диего Льоренте, но пока испанец страдает от травм и провел только один матч в АПЛ.

У Челси проблемы, несмотря на разгром Вест Хэма

Челси очень сильно критиковался после поражения от Вулверхэмптона в прошлом туре Премьер-лиги, поэтому разгромная победа над Вест Хэмом должна была реабилитировать "пенсионеров" в глазах их болельщиков. Не знаю, как думают фанаты, но, со стороны нейтрального зрителя, причиной именно такого конечного результата стали больше футболисты Вест Хэма, чем сами подопечные Фрэнка Лампарда.

Жоржиньо, например, в очередной раз провел ужаснейший поединок и определенно заставил руководство вновь заговорить о своей продаже. Не исключено, что это произойдет уже этой зимой. Тимо Вернер, в свою очередь, своей игрой оставляет неоднозначные впечатления: вроде и создает сильное давление на оборону соперника, но уже в каком матче не может реализовать, казалось бы, стопроцентные моменты. Надеемся, что Тимо не станет на Стэмфорд Бридж вторым Фернандо Торресом.

К слову, свои лучшие матчи в текущем сезоне Челси провел тогда, когда в составе присутствовал Хаким Зийех. После его травмы мы видим, что это не было совпадением. Учитывая следующие матчи против Арсенала, Астон Виллы и Манчестер Сити, на месте Фрэнка Лампарда я бы очень сильно надеялся на скорейшее возвращение марокканского полузащитника.

Одной строкой



Ливерпуль заставил забыть о 2:7 от Астон Виллы. Кристал Пэлас представляет собой команду, которая неплохо действует в обороне и строит свою атаку за счет быстроногих форвардов. Правда, касательно "неплохой обороны" теперь появились определенные вопросы. 7:0 — именно с таким счетом Ливерпуль разгромил соперника и сохранил свое лидерство в турнирной таблице.

Манчестер Сити выбил Саутгемптон из еврокубковой зоны. Подопечные Хосепа Гвардиолы нерезультативны в текущем сезоне, однако и одного мяча оказалось более чем достаточно для победы над "святыми". Я уже предполагал, что вскоре у Саутгемптона начнется некий спад, но об этом можно будет судить после игр с более именитыми соперниками. Первые звоночки уже есть.

Ньюкасл и Фулхэм сильнейшего не определили. Автоголы и пенальти — гвоздь программы минувшего тура. Фулхэм забил благодаря первому, а Ньюкасл сравнял счет благодаря второму. В итоге, финальный свисток зафиксировал ничью.

Шеффилд Юнайтед по-прежнему не знает побед. Как же были близки подопечные Криса Уайлдера к своей первой победе в текущем сезоне АПЛ, однако все мечты "клинков" прервать неудачную серию на 87-й минуте матча разрушил Данни Уэлбек и спас ничью для Брайтона.

Неудачный дебют Сэма Аллардайса в Вест Бромвиче. Приход нового главного тренера вместо Славена Билича не принес "дроздам" мгновенного успеха. Возможно, причиной разгромного поражения от Астон Виллы стало удаление Ливермора в первом тайме, но не отметить феноменальную игру Джека Грилиша просто невозможно. Да и Эмильяно Мартинес сохраняет лидерство по количеству "сухих" матчей в АПЛ, хотя против Вест Бромвича работы у него было крайне мало.

Бернли сенсационно обыграл Вулверхэмптон. Какие могут здесь быть комментарии? Текущий сезон Премьер-лиги не перестает удивлять. Успешная серия "бордовых" продлилась до четырех поединков, при этом их соперниками были Эвертон, Арсенал, Астон Вилла и Вулверхэмптон. Ну, и кто там явный аутсайдер и претендент на вылет в Чемпионшип?

АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 15-Й ТУР

АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 2020 — 2021

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Ливерпуль 14 9 4 1 36 19 17 31 2 Лестер Сити 14 9 0 5 26 17 9 27 3 Манчестер Юнайтед 13 8 2 3 28 21 7 26 4 Эвертон 14 8 2 4 25 19 6 26 5 Челси 14 7 4 3 29 14 15 25 6 Тоттенхэм 14 7 4 3 25 14 11 25 7 Саутгемптон 14 7 3 4 25 19 6 24 8 Манчестер Сити 13 6 5 2 19 12 7 23 9 Астон Вилла 12 7 1 4 24 13 11 22 10 Вест Хэм 14 6 3 5 21 19 2 21 11 Вулверхэмптон 14 6 2 6 14 19 -5 20 12 Ньюкасл 13 5 3 5 17 22 -5 18 13 Кристал Пэлас 14 5 3 6 19 25 -6 18 14 Лидс 14 5 2 7 24 30 -6 17 15 Арсенал 14 4 2 8 12 18 -6 14 16 Бернли 13 3 4 6 8 19 -11 13 17 Брайтон 14 2 6 6 16 22 -6 12 18 Фулхэм 14 2 4 8 13 23 -10 10 19 Вест Бромвич 14 1 4 9 10 29 -19 7 20 Шеффилд Юнайтед 14 0 2 12 8 25 -17 2

Никита Евтушенко, Football.ua