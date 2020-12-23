Англия

Организаторы английского национального первенства вспоминают наиболее эффектные голы на данном этапе предыдущих сезонов.

Английская Премьер-лига стремительно приближается к пятнадцатому туру в своем розыгрыше, поэтому на официальном YouTube-канале наиболее влиятельного национального первенства в мире появилось тематическое видео, посвященное лучшим выстрелам игроков из прошлых лет на данном этапе состязаний.

Помимо точных ударов Анхеля Ди Марии, Александара Митровича, Ромелу Лукаку и Адама Траоре, место в перечне нашлось и для хорошо известного украинскому болельщику экс-игрока донецкого Шахтера — бразильца Элано, чей выстрел со штрафного в дальнюю девятку в матче 29 сентября 2007 года против Ньюкасла может украсить любой подобный топ.

Первым матчем грядущего футбольного уик-энда станет поединок между Лестером и Манчестер Юнайтед, который состоится в субботу, 26 декабря. Начало в 14:30 по киевскому времени.

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