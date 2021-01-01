Англия

Football.ua представляет анонс матча 17-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Первым поединком английской Премьер-лиги в 2021 году станет противостояние между Эвертоном и Вест Хэмом, которое пройдет в рамках 17-го тура.

Пятница, 1 января, 19:30. Гудисон Парк, Ливерпуль. Главный арбитр — Кевин Френд. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Эвертону удалось успешно преодолеть кризисный период и вернуть себе статус одного из претендентов на попадание в еврокубковую зону по итогам текущего сезона. Большинство последних соперников были не из числа простых, но расслабляться "ирискам" пока еще рано. Плотность в турнирной таблице АПЛ действительно впечатляет, поэтому положение команд может кардинально меняться даже после одного поражения или ничьей.

Нельзя не отметить, что в Boxing Day подопечные Карло Анчелотти получили в свое распоряжение незапланированный отдых, когда матч против Манчестер Сити не состоялся по расписанию из-за ряда случаев заражения COVID-19 в стане "горожан". Судьба данной встречи пока неизвестна, но данном этапе успешная серия Эвертона составляет пять поединков подряд, а последние четыре матча и вовсе завершились для мерсисайдцев победами над Арсеналом, Челси, Лестером и Шеффилд Юнайтед. Только Бернли удалось сыграть с "ирисками" вничью.

Вест Хэм, в свою очередь, переживает далеко не лучший для себя период. После неудачного старта сезона "молотобойцы" продемонстрировали ряд успешных и местами сенсационных результатов. Команда Дэвида Мойеса успела даже побывать в еврокубковой зоне, но удержаться там надолго ей оказалось не под силу. Уровень конкуренции действительно запредельный, и каждая оплошность имеет свою цену.

Если Эвертон набрал неплохую форму в АПЛ, не считая вылета из Кубка английской лиги от Манчестер Юнайтед, то ситуация с результатами Вест Хэма весьма противоположная. В последних пяти матчах лондонский клуб добыл в свой актив только одну победу над Лидсом. В остальном — три ничьи (с Кристал Пэлас, Брайтоном и Саутгемптоном), а также разгромное поражение от Челси.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Эвертон. На победу команды Карло Анчелотти предлагается коэффициент 1,98, тогда как потенциальный успех Вест Хэма оценивается показателем 3,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,20. Нельзя не отметить, что эти коллективы уже встречались между собой в нынешней кампании в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Тогда уверенную победу одержали "ириски" со счетом 4:1.

Не сыграют: Динь, Делф, Гбамен, Аллан, Хамес — Масуаку.

Под вопросом: Ришарлисон — ...