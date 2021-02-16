Англия

Football.ua рассказывает о самых интересных событиях минувшего тура чемпионата Англии.

Уже традиционно каждый тур английской Премьер-лиги насыщен интересными событиями и сенсационными исходами. Минувший не стал исключением из правил и преподнес нам несколько сюрпризов, включая неприятные для болельщиков — постепенное испарение интриги в борьбе за чемпионство.

Так, Лестеру хватило всего шесть минут для победы над Ливерпулем, Хосеп Гвардиола с Манчестер Сити семимильными шагами мчится к чемпионству, Оле-Гуннар Солскьяер взял плохой пример с Жозе Моуриньо, а Арсенал поквитался с Лидсом за обидную ничью в первом круге.

АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 24-Й ТУР

Мерсисайдцы устали, "лисы" воспользовались, а Юрген Клопп официально сдался

Несмотря на то, что Ливерпуль серьезно сдал позиции после ряда неудовлетворительных результатов в 2021 году, у его болельщиков все-таки оставалась какая-то надежда на возвращение в борьбу за золотые медали английской Премьер-лиги. Поражение от Лестера если не убило эти самые надежды, то опустило их до чего-то из области фантастики. Что уж тут говорить, если лично главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, отвечая на вопрос журналиста об отсутствии шансов защитить чемпионство в этом году, ответил следующее: "Да. Мне трудно это признать, но да. Я не думаю, что мы сможем отыграть это отставание".

Значит ли это, что Клопп окончательно сдался? Да, но, кажется, сделал он это еще раньше. В подтверждение можно вспомнить комментарии немецкого специалиста в прессе, где причину неудач он искал во всем, но только не в себе. Конечно, многочисленные травмы игроков оборонительной линии — важный фактор в потере мерсисайдцами лидерства, но кто виноват в большинстве этих повреждений? Клопп отказывался подстраиваться под неприятные стечения обстоятельств, продолжая задействовать из матча в матч высокий прессинг и свой крайне энергозатратный стиль игры, при это только меняя травмированных футболистов на тех, которые пока еще не травмированы.

Я уже упрекал тренерский штаб Ливерпуля в отсутствии плана Б, появление которого не наблюдается до сих пор. Лестер был готов обороняться в первом тайме и пожертвовать количеством созданных моментов ввиду высокого прессинга со стороны мерсисайдцев, которые лишь изредка позволяли "лисам" покинуть их половину поля. Забей Ливерпуль до перерыва — все могло пойти по задумке Клоппа, но в итоге пришлось продолжать показывать такой энергозатратный футбол и во втором тайме. Наверное, когда в начале матча травмировался Милнер, из-за чего "красные" лишились единственного игрока оборонительного плана в центре полузащиты, позволять сопернику владеть мячом так же не завершилось бы ничем хорошим.

В конечном итоге, невзирая на гол Салаха аж на 67-й минуте, Ливерпуль оказался в заточении собственной усталости. Лестеру оставалось лишь воспользоваться появляющимися в следствии этого ошибками соперника. Чтобы перевернуть ход встречи в свою пользу и забить аж три мяча, подопечным Брендона Роджерса оказалось достаточно всего шести минут. Винить в поражении Алиссона за его ошибку не имеет никакого смысла. Тем более, неизвестно, предупреждал ли бразильский голкипер дебютировавшего Кабака о своем приближении в ту зону. Даже если так, то что это поменяет? Ливерпуль прощается с надеждами на чемпионство и сосредоточится на Лиге чемпионов.

Неожиданный "сменщик Агуэро" ведет Манчестер Сити к чемпионству. Моуриньо — OUT?

В последние годы сравнение Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы ввиду их противостояния за "золото" АПЛ стало весьма каноничным. Не будем нарушать данную тенденцию и сейчас. Как уже было сказано выше, Юрген Клопп не нашел своем бардачке запасной план и продолжил надеяться лишь на свое звездное атакующее трио. Гвардиола — это противоположный случай, ведь, несмотря на травмы своих лидеров прошлых сезонов в лице Кевина де Брюйне и Серхио Агуэро, главный тренер Манчестер Сити неожиданно предоставил роль главных героев своей команды другим парням — Илкаю Гюндогану и Жоау Канселу. Да, они не имеют ничего общего с позициями и игровыми качествами КДБ и Агуэро, но полностью компенсируют отсутствие бельгийца и аргентинца на футбольном поле. Вот, что значит найти выход из любой ситуации.

Нынешний футбол Манчестер Сити — это отсутствие схемы как таковой. Парадоксально, но "горожане", грубо говоря, играют без центрального нападающего, а на ударной позиции смело может оказаться тот же Гюндоган или фланговые защитники, позиция которых на поле также является лишь формальностью. Против Тоттенхэма Илкай Гюндоган, ставший лучшим футболистом АПЛ по итогам января, не стал останавливаться на достигнутом и оформил дубль. Один из голов — после длинной передачи голкипера Эдерсона, великолепная игра ногами которого уже давно не является секретом. Манчестер Сити оставалось лишь воспользоваться ужасной обороной "шпор", чтобы обеспечить себе победу, при чем разгромную — 3:0.

Уже не первую неделю футбольная общественность обсуждает тему возможного увольнения Жозе Моуриньо с поста главного тренера Тоттенхэма, ведь поражение от Ман Сити стало для его команды четвертым в последних пяти матчах АПЛ. Наверное, стоит пока огорчить ненавистников "Особенного", но в контракте португальца банально отсутствует пункт о досрочном расторжении. Да и в целом, отставка Жозе будет означаться признание со стороны Дэниэла Леви своей ошибки. Уволив человека, который незадолго до этого дошел до финала Лиги чемпионов, президент Тоттенхэма полностью сделал ставку в пользу Моуриньо. Исходя из этого, можно предположить, что время на исправление ситуации у португальца будет, хотя каких-то проблесков в игре "шпор" не наблюдается уже который тур подряд.

Манчестер Юнайтед ментально не готов к вершинам

"Красных дьяволов" называют той командой, которая способна помешать Манчестер Сити на пути к чемпионскому титулу. Да простят меня болельщики Манчестер Юнайтед, но подобные высказывания — лишь попытка сохранить хоть какую-то интригу в гонке за золотыми медалями. Еще с самого начала сезона подопечные Солскьяера демонстрируют нестабильные выступления. Вспомните только ту неожиданную победу в Париже в групповом этапе Лиги чемпионов или разгром Лейпцига на Олд Траффорд. Несомненно, это достойно аплодисментов, но... С другой стороны, мы не забыли о поражении в Турции и несостоявшийся камбэк в Германии. Итог всем известен — вылет из Лиги чемпионов.

В АПЛ — аналогичная ситуация. В конце января "красные дьяволы" на своем поле уступили последней команде турнирной таблицы, а в этом туре вновь оступились в матче с коллективом из зоны вылета. Если посмотреть на преимущество МЮ в плане созданных моментов и подавляющий перевес во владении мячом, может сложиться впечатление, что Вест Бромвич банально отскочил. В том то и дело, что нет. Показатель xG "дроздов" в этом поединке составил 0,95, при этом Манчестер Юнайтед даже не наиграл на один гол — 0,42. Манкунианцам еще повезло, что финальный свисток зафиксировал ничью (1:1), хотя предпоследняя команда АПЛ во главе с Биг Сэмом вполне могла и повторить подвиг Шеффилд Юнайтед.

Прогресс Манчестер Юнайтед и возвращение в гонку за трофеем АПЛ, пусть и непродолжительное, футбольная общественность справедливо связывает с приходом в команду Бруну Фернандеша. Отбрасывая в сторону все шутки по поводу пенальти и прочего, португалец действительно выделяется и имеет все шансы стать одним из лучших в мире, но, похоже, многочисленные положительные отзывы сыграли злую шутку. Да, именно Бруну забил единственный и, вдобавок, красивый гол в ворота Вест Бромвича, но как обстоят дела с позиционной игрой? Либо Оле-Гуннар Солскьяер просто решил обыгрывать коллектив Аллардайса за счет класса, либо команда не выполняла установок тренерского штаба.

The Athletic придерживается второй точки зрения, ведь уже после 15-й минуты норвежский специалист был недоволен действиями своих подопечных на поле. Если быть конкретнее, у него произошла небольшая перепалка именно с Фернандешем. Спорить с тренером касательно того, где тебе нужно искать свободное пространство, будь ты хоть Роналду или Месси, — показатель непрофессионализма. Солскьяеру необходимо принимать какие-то меры, ведь мало иметь в своей команде звезд мирового футбола. Нужно еще и уметь находить с ними общий язык, при этом не ставя под какое-либо сомнение свой авторитет.

Обамеянг и его первый хет-трик в АПЛ. Арсенал разобрался с Лидсом

Микель Артета, пришедший на пост главного тренера Арсенала более года назад, стал для "канониров" не просто наставником, но и таким себе революционером. Глобальная чистка и перестройка состава, многочисленные эксперименты (не всегда удачные), сохранение рабочего места, несмотря на пребывание команды в декабре вблизи зоны вылета... В каком именитом европейском клубе специалисту без опыта на должности такого уровня сходу удается обеспечить себе "слово", имеющее даже больший вес, чем у спортивного и технического директора?

Но вместе с большими полномочиями приходит и большая ответственность, поэтому Микелю нужно было обыгрывать Марселу Бьелсу, Лидс которого отличается хорошей атакой, но крайне плохой обороной как для выступлений на уровне Премьер-лиги. Выполнить эту задачу удалось, при чем абсолютно без каких-либо проблем. "Канониры", можно сказать, решили исход противостояния в свою пользу еще в первом тайме, что уже является новостью! Трудновато вспомнить хотя бы один матч текущего сезона АПЛ, когда Арсенал уходил на перерыв с серьезным преимуществом в счете.

Прогресс клуба из Северного Лондона очевиден, в том числе и в игровом плане, а серия без побед из трех матчей прервана. Центрбеки Давид Луис и Габриэль не боялись постоянно продвигаться ближе к центру поля. Стоит отметить и пребывание в стартовом составе одновременно двух креативных хавбеков в лице Смита-Роу и Эдегора (для второго этот матч стал дебютом в старте), а также небольшой намек Пьера-Эмерика Обамеянга на возвращение своей былой формы. Габонец оформил в ворота "павлинов" хет-трик, ставший для него первым в АПЛ с момента переезда на Эмирейтс. Конечно, во втором тайме Арсенал расслабился и позволял Лидсу гораздо больше, за что поплатился двумя пропущенными мячами, но это никак не повлияло на конечный результат встречи. Будущее Арсенала во главе с Артетой выглядит очень перспективно, но для достижения больший целей необходимо еще очень много работать. На Марсело Бьелсу, в свою очередь, это поражение никак не повлияет. Его команда и без того уже успела прыгнуть выше головы.

Одной строкой

Бернли уничтожил Кристал Пэлас. После того, как стало известно о травме Уилфрида Заа, смело можно было прогнозировать начало нового кризисного периода в стане "орлов". Вслед за поражением от Лидса в прошлом туре Кристал Пэлас был тотально разгромлен на собственном поле игроками Бернли со счетом 0:3. "Бордовые" медленно, но уверенно идут к цели по сохранению прописки в высшем дивизионе.

Брайтон снова недобирает очки. Виновник — Эмильяно Мартинес. Сколько бы "чайки" не атаковали, сколько бы они не нанесли ударов по воротам Астон Виллы, как бы они лучше не выглядели в игровом аспекте — все это отходит на второй план, когда в воротах стоит Эмильяно Мартинес. Колоссальное преимущество Брайтона по ударам (24:4, 9:1 — в створ), но итоговый результат — нулевая ничья.

Шестое поражение Саутгемптона подряд в АПЛ. В минувшем матче против Вулверхэмптона главный тренер "святых" Ральф Хазенхюттль наконец-то смог рассчитывать на ранее выбывших из-за травм ключевых футболистов, включая Вестергора и Уокера-Питерса, но прервать неудачную серию его команде не удалось. Изначально Саутгемптон был лучше и острее "волков", но во втором тайме коллектив Нуну Эшпириту Санту в своем стиле включился в игру и одержал гостевую победу — 1:2.

Беззубость Эвертона принесла ему "презент" в виде поражения от аутсайдера. Ожидать от "ирисок" в текущем сезоне можно абсолютно всего: начиная героичным камбэком против Манчестер Юнайтед в компенсированное время, заканчивая необъяснимыми осечками с командами из нижней части таблицы. Второе мы наблюдали не так давно в матче с Ньюкаслом, а сейчас история повторилась в домашнем противостоянии с Фулхэмом. Ни одного действительно опасного момента, за исключением удара Коулмана в штангу в первом тайме, от подопечных Анчелотти за весь матч мы не увидели, поэтому победа Фулхэма благодаря дублю молодого форварда Джошуа Майя — более чем закономерный результат.

Вест Хэм разгромил Шеффилд Юнайтед. Если "молотобойцы" окажутся в еврокубковой зоне по итогам текущего сезона АПЛ, то это уж точно можно будет назвать сенсацией. Три безответные мяча в ворота "клинков" сделали подопечных Дэвида Мойеса еще на шаг ближе к достижению этой цели. А еще в прошлой кампании Вест Хэм боролся за выживание... Браво!

Томас Тухель вернул Челси в зону Лиги чемпионов благодаря победе над Ньюкаслом. Связывайте это с положительным импульсом ввиду прихода в команду нового главного тренера. Можете также связывать это с благоприятным календарем. Это не имеет значения, ведь за столь непродолжительный период в Челси уже виден результат работы Тухеля. Наконец-то забил Тимо Вернер, а Кепа оставляет свои ворота в неприкосновенности. Посмотрим, как будут обстоять дела с соперниками посерьезнее, чем Ньюкасл.