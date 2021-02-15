Англия

"Молотобойцы" уверенно победили на своем поле.

Вест Хэм принимал Шеффилд Юнайтед на своем поле в рамках поединка 24-го тура чемпионата Англии и добыл победу.

Подопечные Мойеса отправили в ворота соперника три безответных мяча, которые принесли им три очка и позволили подняться на четвертое место, подвинув Ливерпуль.

Вест Хэм — Шеффилд Юнайтед 3:0

Голы: Райс, 41, Диоп, 58, Фредерикс, 90+6

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Диоп, Доусон, Джонсон (Фредерикс, 90), Крессвелл. — Лансини (Нобл, 63), Соучек, Лингард (Бенрахма, 82), Райс — Боуэн

Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Стивенс, Иган (Джагелка, 85), Ампаду, Башем, Богл — Осборн, Норвуд (Макберни, 62), Ландстрем — Макголдрик, Шарп

Предупреждения: Башем, Ландстрем