Англия

Football.ua предлагает вашему вниманию интервью наставника "канониров", мечтающего сотворить историю с первой попытки.

Первый опыт Микеля Артеты на посту главного тренера оказался настоящими "американскими горками", ведь громкие успехи постоянно чередовались с тотальными неудачами. Экс-помощник Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити не побоялся полтора года назад взять в свои неопытные, но перспективные тренерские руки лондонский Арсенал, который по сей день пребывает в определенном кризисе, причиной появления которого стали систематические неправильные решения со стороны бывшего руководства клуба.

Прогресс "канониров" под руководством испанского специалиста очевиден, хотя в большей мере он отображается в игровом аспекте, а не триумфах в соревнованиях (хотя не забываем, что при Артете Арсенал уже успел выиграть Кубок и Суперкубок Англии). Микель же хочет побеждать всегда. Даже после минимального поражения от Олимпиакоса на Эмирейтс, которое все равно позволило его команде пробиться в четвертьфинал Лиги Европы, вызвало у специалиста одно недовольство:

"Это неприемлемо. Наши внутренние и индивидуальные требования должны быть намного выше. Мы не можем просто смириться с поражением в игре. Мы прошли дальше по турнирной сетке, что, конечно, не может ни радовать, но если мы продолжим выступать подобным образом, у нас будут проблемы".

Недовольство Артеты можно понять, ведь Арсенал привык создавать сам себе проблемы буквально на ровном месте. Их последние игры с Бернли, Олимпиакосом, Тоттенхэмом и Вест Хэмом — наглядные тому подтверждения. Очевидно, что испанский специалист решительно стремится исправить недочеты в игре своих подопечных, поэтому требования к дисциплине также высоки. Напомним, что даже капитан Пьер-Эмерик Обамеянг остался на скамейке запасных в принципиальном матче против Тоттенхэмом из-за своих систематических опозданий. Показательный момент, что для Артеты неприкасаемых футболистов в Арсенале нет, даже если они — самые высокооплачиваемые в команде.

"Когда у вас есть четкие идеи и принципы, нужно их применять. Нет смысла просто говорить людям, что мы чего-то от них ждем, а затем не принимать решения, когда эти вещи не выполняются", — объясняет свое решение Артета по отношению к Обамеянгу.

38-летний специалист неоднократно заявлял о желании построить в Арсенале "новый проект", который наконец-то вернул бы "канониров" в борьбу за зону Лиги чемпионов. При этом нельзя не отметить, что Микель не смотрит на мир через "розовые очки" и постоянно заявляет об аспектах, в которых игрокам Арсенала нужно прогрессировать и становиться лучше.

"Есть еще поле для улучшений. Иногда это было отсутствие контроля над ходом поединка. Иногда это было неправильное принятие решений. Иногда это было отсутствие дисциплины. Это то, что мы должны искоренить, если хотим сражаться с лучшими командами Европы".

"Но я вижу направление, в котором мы движемся. Я вижу энергию, с которой мы играем, с которой мы тренируемся. Я вижу среду, которую мы создаем вокруг Колни (тренировочная база Арсенал — ред.), и насколько все вовлечены в этот длительный процесс, включая персонал и руководство. Это порождает во мне ощущение, что если мы примем несколько хороших и правильных решений, то будем действительно сильной командой", — загадывает наперед Микель.

Правда, амбиции и желания Артеты пока очень далеки от реальности. Арсенал занимает девятую строчку в турнирной таблице, но нельзя отрицать, что вместе с прогрессом в игровом плане также улучшились и результаты клуба из Северного Лондона. Победа над Челси в декабре прошлого года стала отправной точкой, и, представим, если бы чемпионат стартовал именно в тот момент, то сейчас Арсенал смог бы занимать четвертое место. Даже когда "канониры" терпят неудачи, то статистические законы зачастую оказываются на их стороне.

"Я думаю, что соотношение того, сколько моментов мы создаем и позволяем сделать то же самое у своих ворот, действительно положительное. Когда мы смотрим на все статистические показатели игр, вероятность победы всегда очень высока".

"Это правда, что мы порой пропускаем голы в тех поединках, когда у соперника практически не было возможностей забить. Нам нужно лучше реализовывать свои опасные моменты, о чем я постоянно говорю. Порой нам не хватает именно одного гола, чтобы одержать победу. И это несмотря на то, что в защите наша команда сыграла очень хорошо в тот вечер".

Однако, трудно отрицать тот факт, что нынешний состав нуждается в серьезных усилениях, при чем одновременно нескольких позиций. Летом Арсенал определенно выйдет на трансферный рынок, а Артета признается, что постоянно общается с техническим директором Эду касательно потенциальных новичков.

"Все должно произойти летом. У нас с владельцем и руководством есть четкий план. Мы четко представляем, что хотим видеть в конечном итоге. Когда вам нужно совершить 10-12 изменений в составе команды, как было в январе, то это имеет свои последствия в будущем. Тем не менее, у нас еще много невыполненной работы на трансферном рынке", — признается главный тренер Арсенала.

Одним из важных соображений для Артеты, когда речь заходит о трансферах, является обеспечение того, что это никак не отразится на количестве игровой практике молодых футболистов. Букайо Сака, Эмиль Смит-Роу уже стали основными в составе, при этом своей большой возможности еще ожидает талант из Бразилии — Габриэль Мартинелли.

"Нужно предоставлять молодым ребятам шансы в идеальные моменты, когда они сумеют по-настоящему засиять на футбольном поле. Для этого нужно правильно подбирать состав, чтобы окружающие их партнеры по команде помогли как можно лучше раскрыть свои лучшие стороны".

"Речь не идет о том, чтобы заигрывать одновременно всех молодых ребят в каждой игре. Мы составляем четкий план, чтобы они могли спокойно получать игровую практику, когда это необходимо. Чтобы у нас был правильный поток футболистов, способствующий делать каждого из них важными элементами нашего механизма. Мы уверенно движемся в данном направлении", — подытожил Артета.

Получится ли у Микеля Артеты воплотить в жизнь все свои цели в Арсенале, выстроив до идеала так называемый "новый проект", — покажет только время. Главное, что он получает в свое распоряжение, заключается в полном доверии со стороны владельцев и руководства Арсенала. Сегодня, наверное, это является основополагающей составляющей успеха в любой сфере жизни, и футбол — не исключение из правил.

Никита Евтушенко, Football.ua