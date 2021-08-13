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Никита Евтушенко отвечает на главные вопросы перед стартом чемпионата Англии-2021/22.

По итогам финала Евро-2020 футбол так и не вернулся домой, как того хотели фанаты из Туманного Альбиона, но, к счастью, это никоим образом не относится к нашей любимой английской Премьер-лиге. Она возвращается, что априори можно считать праздником для многих футбольных болельщиков! При чем возвращается она в довольно необычный и, можно сказать, "мистический" день — в пятницу 13-е.

Ввиду предстоящего старта новой кампании чемпионата Англии существует множество вопросов по поводу раскладов, ответы на которые мы узнаем лишь со временем. Предлагаем вам рассмотреть главные интриги АПЛ-2021/22, ведь без них наш любимый чемпионат не был бы таким интересным.

Норвич, Уотфорд и Брентфорд: закрепится ли кто-то из новичков в АПЛ?

В конце прошлого сезона Премьер-лигу пришлось покинуть Вест Бромвичу, Фулхэму и Шеффилд Юнайтед, поэтому мы с радостью встречаем в английском первенстве трех новичков, ставших лучшими в Чемпионшипе, втором дивизионе страны. Норвич и Уотфорд всем прекрасно знакомы по своим недавним выступлениям в АПЛ, из которой они вылетели примерно год назад. Пока "канарейкам" и "шершням" не удается полноценно преодолеть этот трудный этап и на постоянной основе закрепиться в футбольной элите Англии. Непримечательная трансферная политика обеих команд в летнее межсезонье говорит нам о том, что их задачи остаются пока прежними — избежать вылета в Чемпионшип, а дальше уже строить планы на будущее по мере выполнения этой главной цели.

Несмотря на то, что Норвич — триумфатор Чемпионшипа-2020/21, а Уотфорд все-таки частенько радует нас своим присутствием в АПЛ, более интересным лично для меня выглядит проект команды, которая выбила себе путевку в первый дивизион по итогам финала плей-офф с Суонси. Брентфорд оказался в Чемпионшипе в 2014 году, до этого выступая в Первой и Второй лигах Англии, но руководство клуба ставило амбициозные цели и не планировало возвращаться в "трясину" английского футбола. Как мы видим, не существует ничего невозможного.

Помня о прошлогодней неудаче "пчел", когда они завершили сезон на третьем месте, но оступились в плей-офф, уже в кампании-2020/21 мечта болельщиков Брентфорда стала реальностью. С 1947 года их клуба не было в высшем дивизионе Англии, но вернулись они туда еще и в качестве самой забивной команды Чемпионшипа, демонстрируя симпатичный атакующий футбол. Датский специалист Томас Франк, кажется, способен удивить "элиту" своими тактическими наработками и преимущественно молодым составом, лидером которого, конечно, можно смело считать результативного нападающего Айвена Тоуни (52 матчей за Брентфорд, 33 гола и 10 ассистов).

"Громкая" трансферная кампания Астон Виллы: Дин Смит нацелен на еврокубки?

Еще в позапрошлом сезоне Астон Вилла вела борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге, однако, благодаря грамотной работе на трансферном рынке, которую, к слову, изначально критиковали кто только можно и нельзя, бирмингемцы сумели не просто закрепиться в середине турнирной таблицы и финишировать на 11-й строчке, но и устроить нервотрепку многим соперникам из так называемой "большой шестерки". Конечно, сразу вспоминаются разгромные победы над Ливерпулем и Арсеналом в первом круге, а также четыре набранных очка в двух матчах с лондонским Челси.

Буду откровенны, что большую роль в таком прогрессе "львов" сыграл креативный плеймейкер Джек Грилиш. Став третьим по количеству ключевых передач в прошлом сезоне АПЛ (в теории Грилиш мог обогнать по данному показателю Маунта и даже Фернандеша, если бы не травма во второй половине сезона), 25-летний англичанин ирландского происхождения "заставил" Манчестер Сити не пожалеть на свой трансфер 100 миллионов фунтов. Начиная с этого сезона Грилиш будет защищать цвета "горожан".

Нет никаких сомнений, что Вилла теряет своего лидера и уже бывшего капитана, но если взглянуть на трансферы бирмингемцев этим летом, то начинаешь задумываться даже об их борьбе за еврокубковую зону. Так, коллектив Дина Смита пополнил лучший игрок прошлого сезона Чемпионшипа, Эмилиано Буэндия, за которого пришлось заплатить Норвичу больше 38 миллионов евро. Именно аргентинец в теории и может заменить Грилиша, взяв на себя роль главного координатора атак команды.

Но одним Буэндией руководство бирмингемцев не ограничилось, тем более получив на свой банковский счет такую серьезную сумму от шейхов из Сити. За Астон Виллу также будет выступать уже бывший форвард Саутгемптона Данни Ингз (35 млн евро), перспективный вингер Леон Бейли из Байера (32 млн евро) и "блудный сын" Эшли Янг. Выглядит неплохо и перспективно, но лично у меня по-прежнему остаются вопросы по центру обороны. В прошлом сезоне именно эта зона нередко подводила "львов". Если бы не надежная игра Эмилиано Мартинеса в воротах, то Астон Вилла уж точно финишировала ниже 11-й строчки. Да, на эту позицию бирмингемцы арендовали Туанзебе, но играл он в МЮ немного, а когда выходил на поле — часто "привозил", пусть и не всегда по своей вине. Посмотрим, как у парня получится на Вилла Парк. Там то на него уже не будет оказываться такое серьезное давление.

Тренерские смены в АПЛ: что ждет Тоттенхэм, Эвертон, Вулверхэмптон и Кристал Пэлас c новыми наставниками?

Не обошла стороной английскую Премьер-лигу и череда кадровых перестановок в тренерских штабах команд. Всего четыре клуба обзавелись новыми наставниками, но, справедливости ради, непосредственно с неудовлетворительными результатами смена тренера связана только в одном случае.

Тоттенхэм изначально не планировал оставлять на должности такого высокого уровня неопытного Райана Мейсона, исполнявшего обязанности главного тренера первой команды после увольнения Жозе Моуриньо. "Шпоры" сумели вырвать седьмую строчку у Арсенала буквально в последние минуты перед завершением сезона, но вряд ли участие в Лиге конференций обрадовало Дэниела Леви. Он сразу отправился искать нового главного тренера и очень хотел пригласить Антонио Конте. Только вот перестраивать команду под итальянца Леви не хотел (точнее не хотел тратить настолько много), поэтому новым главным тренером назначили только попрощавшегося с Вулверхэмптоном Нуну Эшпириту Санту. Понятно, что вряд ли стоит ожидать от португальца построения атакующей игры в клубе из Северного Лондона, но сейчас об этом никто и не думает на фоне возможного ухода Харри Кейна в Манчестер Сити.

Вулверхэмптон, в свою очередь, заменил Нуну Эшпириту Санту другим португальским специалистом, Бруну Лаже, последним местом работы которого была лиссабонская Бенфика. Пока трудно сказать, стоит ли перед "волками" цель вернуться в борьбу за еврокубки, поскольку ведут себя на трансферном рынке весьма пассивно. Можно, разве что, отметить уход ключевого голкипера Руя Патрисиу в Рому и подписание на его место Жозе Са из Олимпиакоса. Нападение "волки" решили усилить путем аренды у Барселоны Франсишку Тринкана, а центр обороны — подписанием Йерсона Москеры. Насколько эти трансферы действительно являются усилениями — вопрос.

То же самое можно сказать и про Кристал Пэлас, руководство которого было вынуждено искать замену новоиспеченному пенсионеру Рою Ходжсону. Выбор пал на легендарного полузащитника Арсенала Патрика Виейра, который пока далеко не так легендарен на тренерском мостике. После неприятного опыта в Ницце французский специалист получил еще один шанс проявить себя, но есть одна проблема: вслед за Ходжсоном стан "орлов" покинули многие опытные игроки, в том числе и основного состава, а заменяются они сейчас малоизвестными молодыми футболистами. Получается, дело Арсена Венгера снова живет?

И последним, четвертым клубом АПЛ, сменившего наставника, стал Эвертон. Карло Анчелотти решил покинуть Туманный Альбион и принять предложение мадридского Реала вернуться на аналогичную должность. Катастрофы в этом никакой нет. Даже наоборот, от назначения Рафаэля Бенитеза "ириски" должны выиграть как минимум в игровом плане. Лично меня Папа Карло разочаровал в Эвертоне, ведь он же явно мог предложить команде нечто большее, чем игра на удержание и ставка только на навесы и забросы вперед на Калверта-Льюина. Спустя месяц все соперники адаптировались к такому примитивизму. Надеемся, что Бенитез не будет повторять ошибок своего итальянского коллеги.

Лестер и Лига чемпионов: по пути ли им?

Лестер начал новый сезон немного раньше остальных команд АПЛ, проведя с Манчестер Сити поединок за Суперкубок Англии. Уже по стартовым составам было очевидно, кто выходит на поле ради завоевания еще одного трофея, а кто рассматривал этот матч больше как товарищеский. В принципе, такой ход мог сойти Гвардиоле с рук, но в самой концовке Келечи Ихеаначо реализовал свой пенальти и принес Лестеру победу уже в основное время!

Несмотря на выигранные Кубок и Суперкубок Англии, скажу честно, я по-прежнему не вижу Лестер в топ-4 турнирной таблицы АПЛ по итогам сезона, особенно если Джеймс Мэддисон покинет команду. Два сезона подряд подопечные Брендана Роджерса на финишной прямой "отказывались" от путевки в Лигу чемпионов. Почему это не может произойти и в третий раз?

Джейми Варди, к сожалению, очень сильно сдал, а приобретенному Патсону Дака может потребоваться адаптация (+ не забываем о выбывшем на долгий срок молодом центрбеке Фофана, хотя его хотят уже сейчас заменить Вестергором из Саутгемптона).

Тактический гений или неопытный шарлатан: оправдает ли Микель Артета возложенные надежды в Арсенале?

Минувший сезон английской Премьер-лиги априори невозможно записать в разряд успешных для Арсенала. Даже наоборот: клуб побил всевозможные антирекорды, финишировав на итоговой восьмой строчке и не попав в еврокубки впервые с 1995 года. Тем не менее, неплохие результаты и какой-никакой прогресс в игровом плане "канониров" во второй половине кампании (а он, стоит признать, все-таки есть) оставляют болельщикам хоть какие-то надежды, что Арсенал наконец-то выберется из этого затянувшегося "послевенгеровского" кризиса, а Артета докажет неслучайность выигранных Кубка и Суперкубка Англии в первые полгода своего руководства командой.

Это летнее трансферное окно станет определяющим не только для Микеля на посту главного тренера, но и для Арсенала в целом: либо команда продолжает свой путь к возвращению приставки "топ", которая, к сожалению, сегодня никоим образом не ассоциируется с "канонирами", либо все придется начинать сначала, но уже с новым главным тренером...

Пока трансферная кампания Арсенала также не восхищает. В составе по-прежнему достаточно футболистов, на которых тренерский штаб не рассчитывает, при этом конкурент для Смита-Роу также не подписан. Конечно, мы не можем знать всего того, что происходит за "закрытыми дверьми", но одно можно сказать с полной уверенностью: в провале Артеты не заинтересован по факту ни один болельщик, потому что если Микелю не покупают того, кого ему нужно, то более именитые специалисты даже не переступят порог кабинета руководства Арсенала.

Трансферное окно открыто, но Ливерпуль молчит. Юрген Клопп — будущее или прошлое "красного Мерсисайда"?

Еще перед официальным открытием трансферного окна Ливерпуль сообщил о подписании центрального защитника Лейпцига Ибраима Конате, который действительно очень перспективный и закрывал проблемную в команде позицию, но подозрительно много проводит времени в лазарете.

"Красные" выложили 40 миллионов евро за француза и после этого как будто пропали с медийного пространства. В прессе даже трансферные слухи с Ливерпулем особо не фигурируют. Это странно на фоне того, как провалились мерсисайдцы в прошлом сезоне и спасли для себя его буквально в последний момент не без помощи везения..

Но если взглянуть на причины того мгновенного спада команды в конце 2020 года, то все становится вполне понятно (состав физически выдохся из-за плотного графика в "пандемийный" сезон, что на фоне очень энергозатратного футбола Юргена Клоппа ударило по футболистам вдвойне).

Исходя из того, что сейчас все команды, в том числе и Ливерпуль, провели полноценные тренировочные сборы, то Юрген Клопп имеет полное право не менять ничего в своем стартовом составе, если считает имеющиеся ресурсы достаточными для выполнения поставленных задач.

Завоюет ли Оле-Гуннар Солскьяер свой первый трофей в Манчестер Юнайтед?

Оле-Гуннар Солскьяер возглавляет Манчестер Юнайтед с декабря 2018 года, но командных трофеев на Олд Траффорд не прибавилось от слова совсем. Единственное, чем он может довольствоваться, — награда лучшему тренеру месяца в АПЛ за январь 2019 год. Но почему же руководство Манчестер Юнайтед по-прежнему верит в норвежца, а многие матерые болельщики "красных дьяволов" оказывают ему такую сильную поддержку? Ведь сколько же все-таки было инвестировано в трансферы новых игроков, а по факту пока без "больших" побед.

Взгляните только на эти суммы: Гарри Магуайр – 87 млн евро, Фернандеш – 63, Ван-Биссака – 55, Ван де Беек – 39, Амад Диало – 21, а этим летом норвежский специалист, можно сказать, завершил основную перестройку команды, заложив в свой "дом" те самые два недостающих многомиллионных "кирпичика" в лице Рафаэля Варана и Джейдона Санчо. Остались только "косметические" изменения, которые, уверен, также без проблем позволят совершить. Почему же такое огромное доверие к Солскьяеру, который, мягко говоря, далеко не тактический гений, впрочем как и мотиватор? Ответ простой — живой пример сэра Алекса Фергюсона.

Легендарный шотландец стал легендарным далеко не сразу. На старте своего тренерского пути в МЮ Фергюсон и тотально проваливался, и был вблизи зоны вылета, и оказывался лично на грани увольнения, но стоило Ферги всего лишь найти нужных себе игроков — он вошел в историю мирового футбола. Солскьяеру, в свою очередь, уже подвезли целую команду, поэтому и болельщики Манчестер Юнайтед, и руководство, и владельцы имеют полное право требовать от норвежца пополнения трофейной комнаты клуба уже в этом сезоне (и это необязательно должен быть трофей Премьер-лиги).

Придется ли Роману Абрамовичу снова искать нового главного тренера для Челси?

Сегодня мы все чаще встречаем команды, которых больше интересуют результаты здесь и сейчас, а не построение красивой комбинационной игры, что априори будет более длительным процессом с существенными рисками потерпеть неудачу. Когда Томас Тухель возглавил Челси посреди прошлого сезона вместо Фрэнка Лампарда, он выбрал правильную прагматичную стратегию, отложив свои принципы атакующего футбола в сторону и выиграв благодаря этому финал Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

По ходу своей работы в стане "пенсионеров" Тухель постепенно старался переходить на то, что больше похоже на комбинационку. Это, конечно, не всегда хорошо заканчивалось, из-за чего появляется следующий вопрос: а будет ли Тухель стараться доминировать в любом противостоянии, вне зависимости от соперника или же продолжит и дальше временами жертвовать качеством футбола и динамикой матча ради условной нулевой ничьей? Такое наблюдалось не только с Сити, но и против Лидса во втором круге АПЛ или Порту в Лиге чемпионов. Изменится ли схема с трех ЦЗ на двух?

Проводя параллель с Артетой, который выиграл свой Кубок Англии за счет обычных забросов со своей половины поля на условного Обамеянга, а уже потом перешел в "свою стезю" с удержанием мяча и коротким пасом. Проблема в том, что Роман Абрамович вряд ли будет терпеть нечто подобное, что все мы лицезрели от Арсенала в первом круге прошлой кампании. Наверное, для того, чтобы такое не видеть, некоторые владельцы топ-клубов и тратят на условного Ромелу Лукаку 115 миллионов евро, делая его самым дорогим футболистом в мире с учетом всех переходов (Лукаку — 327 млн, Неймар — 310). Человек вернулся в АПЛ, чтобы давать команде результат здесь и сейчас. Манчестер Сити теперь сделает все для подписания Харри Кейна.

Защитит ли Манчестер Сити свое чемпионство АПЛ?

Манчестер Сити, несомненно, записал прошлый сезон в свой актив, а Хосеп Гвардиола имел идеальную возможность улучшить свое наследие путем завоевания трофея Лиги чемпионов во главе "горожан", но этой возможностью воспользовался Томас Тухель, и теперь немец имеет огромный кредит доверия.

Наверное, если "горожане" не оформят трансфер того же Харри Кейна и никак не решат проблему с позицией центрфорварда в целом, то Сити не будет считаться даже вторым претендентом на английское "золото", несмотря на то, что Грилиш этим летом стал рекордным трансфером в истории английской Премьер-лиги.

Бонуc: Удастся ли величайшему "Лингардиньо" стать лучшим бомбардиром и ассистентом АПЛ?

А кто-то в нём разве сомневается? Главный претендент на то, чтобы повторить достижение Харри Кейна прошлого сезона)

Никита Евтушенко, Football.ua