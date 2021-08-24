Англия

Никита Евтушенко — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Англии-2021/22.

Английская Премьер-лига постепенно набирает обороты в своем новом сезоне, а результаты некоторых матчей второго тура лишь подтвердили, что спешить с каким-либо прогнозами пока еще рано.

Если Ливерпуль и Манчестер Сити в своих поединках одержали уверенные победы над аутсайдерами, то, например, великолепно стартовавший кампанию Манчестер Юнайтед вернулся с небес на землю после ничьей с Саутгемптоном.

Давайте же рассмотрим более детально все самые интересные события, которые происходили во втором туре чемпионата Англии сезона-2021/22.

Результаты тура

Месть Ливерпуля за свою домашнюю серию воплощена в жизнь

Первые два поединка Ливерпуля в новом сезоне АПЛ можно смело назвать обычной подготовкой к более серьезным вызовам, первый из которых ожидает мерсисайдцев уже в следующем туре против лондонского Челси. После разгромной победы над Норвичем подопечные Юргена Клоппа (к которому по-прежнему трудно привыкнуть без его очков) принимали на заполненном Энфилде своих "хороших" знакомых из Бернли.

Пусть "бордовые" традиционно и считаются одними из главных претендентов на вылет в Чемпионшип за счет скромности своего состава, однако последние пять сезонов им удается всячески избегать понижения в классе. Кто-то назовет Бернли — наглядным примером демонстрации "антифутбола", и будет полностью прав, но именно подопечные Шона Дайча в январе 2021 года завершили невероятную домашнюю серию Ливерпуля без поражений, которая длилась 68 матчей кряду.

Похоже, играть на пустом Энфилде для футболистов Бернлм было намного проще, а периодически огрызаться и совершать фолы — единственная проблема, с которой столкнулся Ливерпуль. Замена травмированного Робертсона с помощью Цимикаса пока абсолютно не ощущается, Диогу Жота постепенно вытесняет Роберто Фирмино из состава, а Мане и Салах стабильно хороши. Только, опять же, возвращаемся к первому предложению и объективно оценивает уровень соперников. Уверенно побеждать Бернли и Норвич "красные" обязаны априори, а вот настоящей проверкой нынешнего состава Ливерпуля станет матч с Челси на следующих выходных.

Мистер Солскьяер, Вас отправили на пересдачу!

Мы все не скупились на похвалу по отношению к Манчестер Юнайтед после впечатляющего выступления с Лидсом, но уже во втором туре "красные дьяволы" вынуждают себя критиковать. И речь вовсе не о футболистах МЮ, а о тренерском штабе, который вновь совершает собственные же ошибки прошлых неудач, цена которых — результат.

Расставшись с Вестергором, Ингзом, Бертрандом и Минамино, Саутгемптон потерял игроков стартового состава и вынужден перестраиваться уже непосредственно по ходу сезона. Ввиду этого Манчестер Юнайтед просто обязан был набирать три очка и идти дальше, но это же не значит, многоуважаемые Оле-Гуннар Солскьяер и его тренерский штаб, что это дает право смотреть Саутгемптону за спину и надеяться исключительно на разницу в классе в пользу своих подопечных.

Мартиаль в роли центрфорварда вновь напомнил нам о своих проблемах с реализацией, а по-прежнему существующие пробелы в позиционной игре дали о себе знать и стали закономерным итогом ничейного результата. Манчестер Юнайтед, конечно, мог победить, впрочем как и Саутгемптон, но ссылаться в данной ситуации только на одно невезение не очень уместно. Солскьяера изрядно критиковали из-за поздних замен в недавнем финале Лиги Европы против Вильярреала, а сейчас нет абсолютно никаких объяснений, почему 33-летний Матич при ничейном счете продолжал находиться на поле вплоть до 86-й минуты, при чем десятью минутами ранее Мактоминей заменил Фреда...

Обескровленный Арсенал сопротивлялся недолго. Битва на Эмирейтс — за Челси

Микеля Артету кто-то сглазил? Ему перешла дорогу черная кошка? Не знаю, какие еще существуют "мистические" приемы и потусторонние силы, которыми можно испортить жизнь человеку, но испанского специалиста уже откровенно жаль. Непосредственно перед матчем первого тура против Брентфорда Арсенал лишился двух ключевых форвардов в лице Обамеянга и Ляказетта из-за коронавируса, подписанному Мартину Эдегору по каким-то причинам не успели сделать рабочую визу Великобритании, во время предсезонного сбора травмировались Партей и Нкетиа, до — Габриэль Магальяйнс, но на этом история не заканчивается.

В день матча против Челси мы узнаем, что к числу заболевших коронавирусом добавляется центральный защитник Бен Уайт, подписанный за 50 миллионов фунтов, а до этого Эктор Бельерин травмирует бедро и, соответственно, сыграть также не может. Если до всех этих новостей минимальные надежды увидеть что-то похожее на равное противостояние двух принципиальных соперников из Лондона еще сохранялись, то вынужденный центр обороны из Пабло Мари и Роба Холдинга — финальная точка.

Нужно еще похвалить "канониров", что первые 15 минут они оказывали достойное сопротивление сопернику, но затем провал левого фланга стал причиной гола Ромелу Лукаку, впервые появившегося на поле за Челси после своего возвращения. Еще один провал левого фланга стал результатом гола Риса Джеймса, после которого можно было давать финальный свисток и фиксировать более чем заслуженную победу Челси.

Подопечные Томаса Тухеля наверняка имели бы большие шансы победить даже полностью боеспособный состав Арсенала, несмотря на свои последние поражения от "канониров" в очных официальных встречах, но в таких условиях — полнейшее отсутствие интриги. На фоне всего этого вспомнилось, что Amazon снимает в нынешнем сезоне сериал про Арсенал в рамках своего проекта "Всё или ничего". С такими темпами место в топ-10 сериалов с закрученным сюжетом будет обеспечена, несмотря на то, будет ли Микель Артета тренером или его уволят по ходу сезона. А Челси, конечно, пока оправдывает все ожидания, проделывая при этом великолепную трансферную кампанию. Явный претендент на чемпионство.

Айосе Перес наступил на ногу сопернику из Вест Хэма, но подножку сделал своим из Лестера

Многие болельщики с интересом ждали именно последнего матча второго тура между Лестером и Вест Хэмом, финишировавших в прошлом сезоне в зоне Лиги Европы. Противостояние двух соперников с похожим контратакующим стилем игры предвещало реально равную борьбу, где заранее определить победителя — задача не из простых. Но, извините, это английская Премьер-лига.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс, похоже, окончательно решил вернуться к схеме с двумя центральными защитниками, поэтому Джейми Варди единолично возглавляет атаку "лис", а фееривший во второй половине прошлого сезона Келечи Ихеаначо и многообещающий новичок Патсон Дака вынуждены сидеть на скамейке запасных. Вероятно, тяжелая травма Фофана на предсезонном сборе и несерьезное повреждение только приобретенного Вестергора просто вынуждают Роджерса играть именно так, однако если шотландский специалист намеренно сделал ставку на одного Варди в атаке и двух центрбеков... Пока выглядит очень сомнительно.

Лестер практически не угрожал воротам Вест Хэма, а удаление Айосе Переса на 40-й минуте за грубейший фол при счете 1:0 в пользу лондонцев окончательно стало началом конца для "лис". Набравшие ход Бенрахма и Антонио, почувствовав "свежую кровь" соперника, во втором тайме не оставили от Лестера и живого места, а финальный свисток зафиксировал 4:1. В итоге мы имеем следующее: Майкл Антонио стал лучшим бомбардиром Вест Хэма в истории АПЛ, а Айосе Перес явно дисквалифицируют минимум на три матча. Предположу, что последнее вряд ли разочарует фанатов Лестера, ведь появится большая вероятность возвращения в старт Ихеаначо или появления "уничтожителя" команд чемпионата Австрии Патсона Дака.

Одной строкой

Астон Вилла реабилитировалась после неудачи с Уотфордом. Потерпев малоожидаемое поражение в первом туре от одного из новичков АПЛ, бирмингемцы встретились с Ньюкаслом и пополнили свой актив тремя очками. Два удара в створ — два гола (один благодаря пенальти), при этом ворота Эми Мартинес остались в неприкосновенности.

Кристал Пэлас против Брентфорда — борьба, перекладины и нулевая ничья. "Пчелы" отменили свое возвращение в высший дивизион Англии и дебют в современной Премьер-лиге домашней победой над Арсеналом в прошлом туре, но поездка в гости к коллективу Патрика Виейра принес в актив Брентфорда всего одно очко. В поединке было очень много борьбы, а самые запоминающиеся моменты — обмен ударов в перекладину в первом тайме, а также красивый сейв голкипера Брентфорда Давида Раи после перерыва.

Веселая "перестрелка" Лидса и Эвертона победителя не выявила. Видимо, Марсело Бьелса изрядно "напихал" своим подопечным после разгромного поражения от МЮ, что те практически не расставались с мячом в течение 90 минут. Такой сценарий полностью устраивал и их соперника, ранее игравшего в таком стиле под руководством Анчелотти. Забить свои два мяча в ворота Лидса "ирискам" также удалось, но вот с обороной у команды Рафаэля Бенитеза по-прежнему проблемы. Джордану Пикфорду остается в такие моменты лишь ностальгировать по играм за сборную Англии на Евро-2020, ведь тогда работы в целом у него было немного, а сейчас только от Лидса вратарь Эвертона получил 17 ударов по воротам, 4 из которых — в створ.

Манчестер Сити поиздевался над Норвичем. Победитель Чемпионшипа пропустил уже 8 мячей в первых двух турах. "Тройку" Ливерпуля сходу превзошли подопечные Хосепа Гвардиолы, отправив в ворота "канареек" аж пять мячей. Следующие матчи Норвича в АПЛ будут против Лестера и Арсенала. По идее, новичку АПЛ должно быть проще, но, кажется, соревнование в игру "Кто забьет Норвичу больше?" вскоре будет продолжено.

Уотфорд "посыпался" от комбинационной игры Брайтона. Не знаю, сообщали ли "шершням" об отличительном умении их соперника забивать со стандартов, но после первого же углового коллектив Грэма Поттера повел в счете и, если говорить в общем, "чайки" практически весь матч контролировали игру. Да, довольно часто в, казалось бы, образцовых комбинациях игроки Брайтона могли действовать намного проще и чаще доводить атаки до опасных ударов, но преимущества на втором этаже, а также великолепного прессинга, отбора и техники Ива Биссума оказалось более чем достаточно для победы.

Нуну Эшпириту Санту со своим Тоттенхэмом справился с натиском своего бывшего Вулверхэмптона. "Шпоры" продолжают делать ставку на игру вторым номером, что во втором матче кряду приносит в их актив победу со счетом 1:0. Подопечные Эшпириту Санту нанесли гораздо меньше ударов по воротам, чем это сделали "волки", но, несмотря на это, попытки "шпор" забить абсолютно не уступали в качестве. Гол Деле Али с пенальти решил исход противостояния в пользу Тоттенхэма.

Символическая сборная второго тура по версии Football.ua

Расписание матчей следующего тура АПЛ

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры и ассистенты

Никита Евтушенко, Football.ua