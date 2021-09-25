Подопечным Оле-Гуннара Солскьяера не удалось реализовать свои моменты, что стоило им положительного результата.
Манчестер Юнайтед — Астон Вилла, getty images
25 сентября 2021, 16:29
Завершился поединок шестого тура английской Премьер-лиги, в котором Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Астон Виллу.
Несмотря на многочисленное количество созданных моментов в исполнении подопечных Оле-Гуннара Солскьяера, им не удалось достичь положительного результата в противостоянии с бирмингемцами.
Нули на табло сохранялись вплоть до самой концовки, пока Кортни Хаус внезапно не вывел Астон Виллу вперед на 88-й минуте.
Впрочем, уже в компенсированное ко второму тайму время у Манчестер Юнайтед была возможность спасти ничейный результат, но Бруну Фернандеш не реализовал назначенный одиннадцатиметровый. Итогом поединка стала минимальная победа Астон Виллы.
Манчестер Юнайтед — Астон Вилла 0:1
Гол: Хаус, 88
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван Биссака, Варан, Магуайр (Линделёф 67), Шоу (Далот 34) — Мактоминей (Кавани 82), Фред — Гринвуд, Фернандеш, Погба — Роналду
Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Нгойо, Хаус, Мингс, Таргетт — Макгинн, Луиз, Рэмзи (Арчер 86) — Ингс (Буэндиа 78), Уоткинс
Предупреждения: Шоу, Фред — Макгинн, Кеш
Нереализованный пенальти: Фернандеш 90+1 (выше ворот)