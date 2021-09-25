Англия

Подопечным Оле-Гуннара Солскьяера не удалось реализовать свои моменты, что стоило им положительного результата.

Завершился поединок шестого тура английской Премьер-лиги, в котором Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Астон Виллу.

Несмотря на многочисленное количество созданных моментов в исполнении подопечных Оле-Гуннара Солскьяера, им не удалось достичь положительного результата в противостоянии с бирмингемцами.

Нули на табло сохранялись вплоть до самой концовки, пока Кортни Хаус внезапно не вывел Астон Виллу вперед на 88-й минуте.

Впрочем, уже в компенсированное ко второму тайму время у Манчестер Юнайтед была возможность спасти ничейный результат, но Бруну Фернандеш не реализовал назначенный одиннадцатиметровый. Итогом поединка стала минимальная победа Астон Виллы.

Манчестер Юнайтед — Астон Вилла 0:1

Гол: Хаус, 88

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван Биссака, Варан, Магуайр (Линделёф 67), Шоу (Далот 34) — Мактоминей (Кавани 82), Фред — Гринвуд, Фернандеш, Погба — Роналду

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Нгойо, Хаус, Мингс, Таргетт — Макгинн, Луиз, Рэмзи (Арчер 86) — Ингс (Буэндиа 78), Уоткинс

Предупреждения: Шоу, Фред — Макгинн, Кеш

Нереализованный пенальти: Фернандеш 90+1 (выше ворот)