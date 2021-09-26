Англия

"Шпоры" проиграли второе лондонское дерби кряду.

В матче шестого тура чемпионата Англии состоялось дерби Северного Лондона — Арсенал на Эмирейт принял Тоттенхэм.

"Шпоры" в предыдущем матче проиграли в лондонском дерби Челси (0:3) и рассчитывали отыграться в этом противостоянии, однако взять игру под свой контроль с первых же минут у подопечных Нуну Эшпириту не удалось.

Уже на 7-й минуте Тоттенхэм едва не пропустил — быстрая атака по левому флангу завершилась ударом Обамеянга, но Льорис справился. Однако спустя пять минут после этого мяч все же оказался в воротах французского голкипера.

Гости провалились в центре, позволив "канонирам" рвануть в атаку. Сака на правом фланге сконцентрировал на себе всех защитников, и те упустили прорыв Смита-Роу в штрафную — Букайо отпасовал на Эмиля, и тот отправил мяч в сетку.

После пропущенного мяча Тоттенхэм имел несколько шансов отыграться — удар Сона в ближний угол парировал Рамсдейл, а Танганга не смог точно пробить по воротам. Замет голкипер "канониров" сам чуть не привез гол в свои ворота, но именно этот момент позволил Арсеналу удвоить свое преимущество.

Рамсдейл отдал пас вперед на Джаку, но мяч чуть не оказался у Хейбьерга. Гранит сумел под прессингом сохранить мяч и уйти с ним в контратаку, затем отдал вперед на Обамеянга, который касанием пяткой скинул на ход Смиту-Роу. Эмиль дотянул до штрафной, где вернул мяч Пьер-Эмерику, а тот забил — 2:0.

Спустя еще шесть минут счет стал еще крупнее, и в этот раз контратаку Арсенал начал после ошибки Кейна у их ворот. Форвард "шпор" пытался исправить ошибку и в подкате хотел помешать Сака пробить по воротам, но не удалось — 3:0.

До конца первого тайма Тоттенхэм не создал ни одного реального момента, а Арсенал особо не пытался забить еще. В перерыве Нуну Эшпириту решил внести изменения в состав, и Скипп сразу же показал, что не зря вышел на поле, прервав многообещающую атаку соперника.

Первый реальный шанс забить у Тоттенхэма появился лишь на 63-й минуте — Дайер отдал великолепную диагональную передачу на Кейнв, который сумел убежать от Томиясу и выйти один на один с Рамсдейлом. Оставалось только перекинуть голкипера, и это Кейну удалось, вот только мяч пролетел мимо ворот.

На время темп игры вновь упал — и если Арсенал это полностью устраивало, то Тоттенхэму нужно было что-то менять, чтобы изменить ситуацию. Но "шпоры" активизировались лишь тогда, когда до конца матча оставалась четверть часа.

И это принесло свои плоды — "шпоры" развили отличную атаку через левый фланг, Регилон отпасовал вперед на Сона и кореец уверенно пробил по воротам — 3:1.

Во время этой атаки травму получил Джака, и Сон даже переживал, что могут отменить взятие ворот, если будет зафиксирован фол на Граните, но там не было вины никого из игроков Тоттенхэма, так что волноваться было не о чем.

До конца матча Тоттенхэм продолжал попытки забить еще, и великолепный шанс был у Моуры в компенсированное время, но Рамсдейл спас и, в итоге, встреча завершилась уверенной победой Арсенала со счетом 3:1.

Таким образом, "канониры" сумели взять три очка и обойти Тоттенхэм в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Микеля Артеты расположились на 10-м месте, а "шпоры" — на 11-м. У обеих команд по 9 баллов.

Арсенал – Тоттенхэм – 3:1

Голы: Смит-Роу, 12, Обамеянг, 28, Сака, 34 – Сон, 79.

Арсенал: Рамсдейл – Томиясу, Уайт, Магальяйнс, Тирни – Партей, Джака (Локонга, 82) – Сака (Мэйтленд-Найлз, 87), Эдегор, Смит-Роу (Тавареш, 88) – Обамеянг.

Тоттенхэм: Льорис – Танганга (Эмерсон, 46), Санчес, Дайер, Регилон – Ндомбеле (Хиль, 70), Хейбьерг, Алли (Скипп, 46) – Моура, Кейн, Сон.

Предупреждения: Эдегор (89), Локонга (90+1) – Скипп (67).