Англия

Никита Евтушенко — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Англии-2021/22.

Нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги продолжает радовать болельщиков яркими противостояниями, которые порой могут поразить своей сенсационностью и стать предметами всевозможных дискуссий.

В минувшем туре АПЛ Арсенал ожидаемо обыграл Ньюкасл, Ливерпуль разгромил Саутгемптон, Манчестер Сити справился с Вест Хэмом, который является прямым конкурентом в борьбе за еврокубковую зону, а лидирующий Челси позволил своим преследователям сократить отставание из-за своей ничьей с Манчестер Юнайтед.

Давайте же рассмотрим более детально все самые интересные события и не только, которые происходили в 13-м туре чемпионата Англии сезона-2021/22

Молодежь Арсенала делает результат. Празднование Сака — привет Месуту Озилу

Арсенал подходил к домашнему матчу против Ньюкасла с одной простой задачей — реабилитироваться после последнего разгромного поражения от Ливерпуля со счетом 0:4, которое в большинстве своем воплотилось в реальность из-за серьезного превосходства мерсисайдцев в физическом аспекте. Если в первом тайме "канониры" еще старались держаться с Ливерпулем на равных, то после перерыва игроки Арсенала банально "наелись", начали совершать элементарные ошибки на своей половине поля, а избежать того разгрома не помогла даже стабильно впечатляющая игра голкипера Аарона Рамсдейла.

А вот картина минувшей домашней встречи с Ньюкаслом получилась, можно сказать, противоположной. В первом тайме команда Микеля Артеты хоть и имела подавляющее преимущество во владении мячом (78%-22%), но в завершающей стадии у Арсенала было не все радужно. Самый опасный момент до перерыва был у Пьера-Эмерика Обамеянга, но габонец каким-то чудом угодил в штангу с нескольких метров. "Как такое возможно?" — единственный вопрос, который уж точно задавал себе и сам Обамеянг, а не только зрители, смотревшие матч. Если бы после перерыва Арсеналу так и не удалось найти способы вскрыть низкий блок обороны коллектива Эдди Хау, то Обамеянг бы вновь стал главным объектом критики у болельщиков лондонского клуба. А если бы еще и Аарон Рамсдейл не совершил те свои несколько неплохих сейвов дальних ударов Джонджо Шелви, то и ход противостояния мог кардинально повернуться в противоположную строну и стать чем-то похожим на недавний поединок Арсенала с Кристал Пэлас (2:2).

Но, благо для фанатов "канониров", "автобус" Ньюкасла после перерыва начал постепенно рассыпаться. Команде Микеля Артеты было предостаточно даже малейшего свободного пространства, чтобы доводить свои комбинационные атаки до удара. В одной из таковых комбинаций забил Букайо Сака, а спустя десять минут — вышедший вместо него на замену Габриэль Мартинелли.

К слову, многие обратили внимание, что Букайо Сака отпраздновал свой забитый мяч фирменным жестом бывшего плеймейкера Арсенала Месута Озила, который ныне выступает за Фенербахче. Молодой англичанин действительно передал таким образом привет своему звездному немецкому товарищу, который помогал ему в свое время адаптироваться к первой команде. Почему же именно в матче с Ньюкаслом Сака решил поблагодарить Озила? Дело в том, что последний свой гол за Арсенал Месут забил как раз в ворота "сорок". Ну что тут можно добавить? Красивый жест и сразу видно, что Сака — воспитанник футбольной академии "пушкарей", прекрасно знающий внутреннюю кухню и так называемые традиции клуба.

Арсенал - Ньюкасл Юнайтед 2:0

Голы: Сака, 56, Мартинелли, 66

Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Габриэль, Уайт, Нуну Тавареш — Партей (Эль-Ненни, 85), Локонга, Эдегор - Сака (Мартинелли, 64), Смит-Роу, Обамеянг (Ляказетт, 76).

Ньюкасл: Дубравка — Крафт, Шер, Ласселс, Ритчи (Альмирон, 67) - Фрэйзер, Шелви (Хэйден, 89), Уиллок — Уилсон, Сен-Максимен, Жоэлинтон (Мерфи, 67).

Предупреждения: Обамеянг - Ритчи, Крафт, Ласселс.

Сыграть открыто против Ливерпуля — смелое решение от Саутгемптона, но наивное

Выше я уже успел затронуть тему Ливерпуля, вспомнив о последней его встрече с Арсеналом. На фоне матча "красных" с Саутгемптоном стоит к этому добавить, что планом Микеля Артеты на тот поединок была попытка навязать свою игру, показать собственную философию, сыграть в свой футбол, а не прибегать к самому простому, но весьма эффективному способу противостоять более мастеровитому сопернику — выстроить "автобус" и просто "ждать у моря погоды".

И ладно когда переиграть Ливерпуль, что называется, в футбол пробует такой амбициозный футбольный бренд, как Арсенал, пытающийся вернуться в европейскую элиту, но увидеть такую "наглость" в хорошем смысле этого слова от крепкого середняка в лице Саутгемптона — это как минимум респект за смелость тренерскому штабу Ральфа Хазенхюттля.

Но есть и другая сторона у этой медали "за смелость и хладнокровие". Всего неделю назад подобный план Арсенала окончательно канул в небытие ровно в тот момент, когда лондонцы поняли, что команда они еще "сырая" и долго принимает решения на фоне Ливерпуля, где высочайший прессинг отработан до автоматизма. Конкурировать с "красными" в этом плане можно попробовать, но и успех возможен только если на небе сойдутся все звезды. В случае с Саутгемптоном чуда также не произошло...

Ральф Хазенхюттль изначально не собирался ставить "автобус", но Ливерпуль нарушил все его экспериментаторские планы уже на второй минуте. Итогом стали те же четыре пропущенных мяча, что и у Арсенала в прошлом туре, Пока вопрос к команде Юргена Клоппа остается один: как тренерский штаб будет справляться без Садио Мане и Мо Салаха, которые зимой следующего года будут на Кубке африканский наций? Да, у Клоппа если в распоряжении тот же регулярно забивающий Жота, но пока он зависим от своих звездных партеров по атаке... Впрочем, это уже другая тема для рассуждений. Сейчас даже с кадровыми проблемами в центре полузащиты Ливерпуль прекрасно справляется и теперь отстает от лидирующего Челси всего на два очка,

Ливерпуль — Саутгемптон 4:0

Голы: Жота, 2, 32, Алькантара, 37, Ван Дейк, 52.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Тиаго (Окслейд-Чемберлен, 59), Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 67) — Мане, Жота (Минамино, 80), Салах.

Саутгемптон: Маккарти — Беднарек (Редмонд, 46), Лянко, Салису — Ливраменто, Уорд-Проуз, Ромеу, Перро — Броя, Адамс (Телла, 46), Армстронг. Предупреждения: Беднарек. Сильный снегопад в Манчестере стал неожиданностью для Сити, но не помехой на пути к победе над Вест Хэмом В текущем сезоне Манчестер Сити и Вест Хэму уже приходилось встретиться между собой в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. По итогам того поединка месячной давности в следующую стадию турнира отправились не действующие обладатели трофея, а "молотобойцы", которые оказались более удачливыми в послематчевой серии пенальти. Но, опять же, сравнивать матчи АПЛ и Кубка английской лиги — абсолютно некорректно. Если Вест Хэм искренне хотел пройти дальше по турнирной сетке, то отношение "горожан" чисто визуально выглядело нейтральным, не более. И это логично, ведь у Сити другие задачи — Лига чемпионов и АПЛ, а остальное является просто приятным бонусом. Но неблагоприятные для футбола погодные условия в виде снегопада к списку этих бонусов уж точно не относятся, особенно если никто это не предвидел заранее. Манчестер, как и Бернли, замело так, что даже рассмотреть какие-то действия на футбольном поле в один момент стало той еще задачей. В таких условиях команда, играющая исключительно в комбинационный футбол и использующая преимущество короткие передачи, рискует остаться без своего главного оружия. Откровенно говоря, на первых минутах казалось, что Вест Хэм воспользуется "подарком с небес" и будет более опасен на своих традиционных забросах на быстроногого Майкла Антонио, но чемпионы Англии на то и чемпионы Англии, что быстро адаптируются и оказываются готовы к любым условиям. На фоне "молотобойцев" атаки коллектива Гвардиолы выглядели предельно слаженными и преисполненными футбольной мысли, что, впрочем, абсолютно неудивительно. Удивляло то, что особых попыток хоть как-то доставить мяч в финальную треть от команды Дэвида Мойеса практически не наблюдалось, а предстоящая победа "горожан" с каждой минутой приобретала характер дежурной, без какого-либо сопротивления со стороны соперника. Забавно, что в концовке второго тайма Лансини решился на лонгшот, и он оказался результативным. А вот если бы Вест Хэм начал чаще пытаться обеспечить работой Эдерсона, то сценарий матча прошлого сезона против Тоттенхэма мог бы повториться. Напомню, что тогда Лансини дальним ударом сравнял счет буквально перед финальным свистком (3:3), но против Сити гол аргентинца уже ничего не решал.

Манчестер Сити — Вест Хэм 2:1

Голы: Гюндоган, 33, Фернандиньо, 90 — Лансини, 90+4

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Гюндоган, Родри, Силва — Марез, Жезус, Стерлинг (Фернандиньо, 87).

Вест Хэм: Фабиански — Джонсон, Доусон, Зума, Крессвелл (Цоуфал, 61) — Соучек, Райс — Форнальс, Бенрахма (Лансини, 59), Масуаку (Боуэн, 74) — Антонио.

Предупреждение: Канселу

Майкл Каррик угадал с выбранной тактикой на Челси, но Манчестер Юнайтед не готов больше рисковать.

На последний месяц Манчестер Юнайтед успел превратиться из одного из претендентов на чемпионство в команду, которую критикуют собственные болельщики, а если зайти в так называемый раздел "народного юмора на футбольную тематику" в любой социальной сети, то не наткнуться на какую-то колкость или шутку в адрес "красных дьяволов" практически невозможно.

Хоть Оле-Гуннар Солскьяер покинул пост главного тренера, а до этого команда под руководством и.о. наставника Майкла Каррика обыграла в Лиге чемпионов испанский Вильярреал, все прекрасно понимали, что это пока все еще тот же Манчестер Юнайтед норвежского специалиста, только без него самого. Тренерский штаб — тот же, план на игру — тот же, хотя некоторые СМИ писали, что руководство МЮ готово предоставить шанс Каррику в качестве постоянного главного тренера, если как минимум результат с Челси будет удовлетворительным.

Как оказалось, назначение Ральфа Рангника, о котором буквально на следующий день после игры с "пенсионерами" клуб объявил официально, было вопросом уже заранее решенным. И это действительно радует, ведь можно сделать вывод, что боссы МЮ в этом случае руководствовались в первую очередь не эмоциональными моментами в пользу "своего человека" на фоне каких-то последних неплохих результатов, как это было с Оле, а решили довериться опытному специалисту, имеющего за своей спиной уйму успешных проектов в сфере футбола.

Но Рангник к матчу с Челси никакого отношения не имел, а Майкл Каррик получил возможность проявить себя еще раз на высочайшем уровне в качестве главного тренера. На удивление многим прогнозам, в том числе и моему, Манчестер Юнайтед одержал ничью, но, справедливости ради, в игровом плане Челси был абсолютно на другом уровне, при этом Каррик же был главным ассистентом Оле. Неужели единственной наработкой за все это время и с имеющимися ресурсами стала игра от глухой обороны? Понятно, что Челси — топ-клуб в статусе действующего чемпиона Европы, но настолько его опасаться весь матч — слишком неубедительно, по моему мнению, для специалиста, работающего ассистентом в МЮ еще со времен Жозе Моуриньо.

Говорить что-то про сомнительный пенальти и "украденную" победу в конкретно данном случае абсолютно неуместно. Как Жоржиньо подарил "красным дьяволам" гол, так его и забрал, а по игре — и объяснять, думаю, никому не нужно, что Челси мог забивать неоднократно, но реализация моментов продолжает быть "ахиллесовой пятой" коллектива Тухеля. В Манчестер Юнайтед же работы непочатый край. Согласитесь, ведь это ненормально, когда такой звездный набор исполнителей играет против Челси в то же, что и Бернли. Только "бордовые" вынуждены это делать по финансовым причинам или не имеют планов по построению проекта с приставкой "топ", Об амбициях МЮ все мы прекрасно знаем...

Челси — Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Жоржиньо, 69 (пен.) — Санчо, 50



Челси: Менди — Чалоба, Тиаго Силва, Рюдигер — Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Алонсо (Маунт, 78) — Зийех, Хадсон-Одои (Пулишич, 78) — Вернер (Лукаку, 82).



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Байи, Теллес — Фред, Матич, Мактоминей — Фернандеш (ван де Беек, 89) — Рашфорд (Лингард, 77), Санчо (Роналду, 64).



Предупреждения: Джеймс, Жоржиньо — Мактоминей, Рашфорд, Фернандеш, Роналду, Байи

Нулевая ничья Норвича и Вулверхэмптона. Дин Смит уже провел два поединка во главе "канареек" после того, как он лишился работы в Астон Вилле из-за неудовлетворительных результатах. Вероятно, это можно списать всего лишь на типичный положительный импульс ввиду прихода нового главного тренера, но факт остается фактом: Норвич уже набрал при Смите четыре очка в двух проведенных матчах. Вулверхэмптон, в свою очередь, остался на шестом месте.

Норвич — Вулверхэмптон 0:0

Астон Вилла нанесла Кристал Пэлас первое поражение в АПЛ с середины сентября этого года. Если сравнивать с вышеупомянутым Дином Смитом, то дело у Стивена Джеррарда на новом рабочем месте складываются еще более успешно. Сперва Астон Вилла в дебюте своего нового наставника прервала пятиматчевую серию поражений в АПЛ, одолев симпатичный Брайтон со четом 2:0, а уже в этом туре бирмингемцы продолжили победный путь и обыграли интересный Кристал Пэлас, которым руководит Патрик Виейра.

Кристал Пэлас — Астон Вилла 1:2

Голы: Гуэхи, 90 — Таргетт, 15, Макгинн, 86

Брайтон разошелся безголевым миром с Лидсом. Эти две команды зачастую демонстрируют интересный и динамичный футбол, что также отражается на высокой результативности матчей. Но, к сожалению, у всех правил бывают свои исключения. В очной встрече подопечным Грэма Поттера и коллективу Марсело Бьелсы так и не удалось реализовать ни одного момента.

Брайтон — Лидс 0:0

Лестер перестрелял Уотфорд. Зима пришла и на Кинг Пауэр Стэдиум, а вместе с ней — фееричный матч Лестера и Уотфорда. Понятно, что команда Брендана Роджерса на класс выше своего соперника, но пропускает голы регулярно и предостаточно. Это хорошо, что у "лис" есть высококлассная атака, главными представителями которой являются Джеймс Мэддисон (1 гол и 2 ассиста) и Джейми Варди (2 гола).

Лестер — Уотфорд 4:2

Голы: Мэддисон 16, Варди 34, Варди 42, Лукман 68 – Кинг 30 (пен.), Деннис 61

Эвертон продолжает лихорадить, а Брентфорд этим пользуется. Команда Рафаэля Бенитеза по-прежнему испытывает серьезные кадровые проблемы ввиду отсутствия целого ряда ключевых игроков во всех линиях. "Ириски" подходили к противостоянию с "пчелами" с неудачной серией в АПЛ из шести матчей, четыре из которых завершились для них поражениями. Исключением не стала и встреча с Брентфордом, который добыл в свой актив три очка благодаря реализованному пенальти в исполнении Айвена Тоуни.

Брентфорд — Эвертон 1:0

Гол: Тоуни, 24 (пен.)

Бернли — Тоттенхэм. Матч перенесли на неопределенный срок из-за неблагоприятных погодных условий. Единственная встреча 13-го тура, которая так и не состоялась в запланированные сроки. Как только пошел сильный снегопад, 60 сотрудников стадиона Терф Мур принялись оперативно за расчистку поля. Однако по итогу само качество газона пострадало, из-за чего команды по согласованию с руководством АПЛ решили не рисковать здоровьем своих игроков.

Схема: 4-3-3

Команда тура: Аарон Рамсдейл (Арсенал) — Такехиро Томиясу (Арсенал), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Джонни Эванс (Лестер), Эндрю Робертсон (Ливерпуль) — Джон Макгинн (Астон Вилла), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити), Джеймс Мэддисон (Лестер) — Букайо Сака (Арсенал), Джейми Варди (Лестер), Диогу Жота (Ливерпуль)

Лучший тренер тура: Стивен Джеррард (Астон Вилла)

Никита Евтушенко, Football.ua