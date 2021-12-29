Англия

Экс-капитан "синих" будет консультантом в клубной академии.

Лондонский Челси объявил о возвращении в клуб экс-капитана и легенды команды Джона Терри.

Бывший ассистент главного тренера Астон Виллы будет занимать должность консультанта клубной академии в стане "синих".

Терри будет не только принимать участие в тренировочном процессе, но и обучать коллег, а также поддерживать диалог с родителями молодых футболистов.

"Мистер Челси" приступит к своим обязанностям в начале января 2022 года, сообщает официальный сайт команды.

Напомним, Терри является воспитанником клуба и защищал цвета Челси с 1998 по 2017 год.

За этот период защитник сыграл 713 поединков в составе лондонского клуба, в которых сумел забить 67 мячей, а также отдал 29 голевых передач.

Кроме того, Терри по пять раз выигрывал АПЛ и Кубок Англии, трижды Кубок английской лиги, дважды Суперкубок Англии, а также по разу Лигу чемпионов и Лигу Европы УЕФА в составе Челси.