Англия

3 червня 1892 року свій початок взяв мерсісайдський клуб, що став у результаті одним із найкращих не тільки в Англії, а й у світі.

Футбольний клуб Ліверпуль, який став фіналістом цього розіграшу Ліги чемпіонів, володарем Кубка Англії та Кубка англійської ліги, а також срібним призером АПЛ, сьогодні, 3 червня, святкує свій ювілейний 130 день народження з моменту створення.

Команда бере свій початок із далекого 1892 року. З того часу Ліверпуль став одним з найтитулованіших клубів Англії, вигравши за свою історію на найвищому рівні Лігу чемпіонів/Кубок європейських чемпіонів (6), Англійську Прем'єр-лігу/Вищий дивізіон Англії (19), Кубок Англії (8), Кубок англійської ліги (9), Суперкубок Англії (15), Лігу Європи/Кубок УЄФА (3), Суперкубок УЄФА (4) та Клубний чемпіонат світу (1).

На честь цієї події Ліверпуль запропонував своїм уболівальникам порівняти за допомогою фотографій, яким був клуб у 1892 році і зараз, у 2022.

Енфілд (тоді і зараз)

Склад команди (тоді і зараз)

Головний тренер (тоді - Вільям Едвард Барклай, зараз — Юрген Клопп)

Капітан команди (тоді - Ендрю Ганна, зараз — Джордан Хендерсон)

Домашня форма (тоді і зараз)

Програма матчу (тоді і зараз)