Англия

Черговий прояв лояльності збоку гравця.

Чинна угода між півзахисником Джеймсом Мілнером та англійським Ліверпулем добігає кінця вже найближчим часом, тож закономірним чином постає питання щодо визначення майбутнього досвідченого виконавця.

У складі "червоних" 36-річний футболіст перебуває з 2015 року, коли на правах вільного агента перейшов із Манчестер Сіті.

Із того часу Мілнер провів 289 матчів за Ліверпуль, забивши 26 голів та віддавши 44 гольові передачі, а також заручився безумовною прихильністю збоку фанатів "червоних".

Саме через це й не дивно, що, згідно з повідомленнями британської преси, Джеймс погодився навіть на зменшення рівня заробітної платні, аби тільки залишитися в складі Ліверпуля ще бодай на один рік.

У цьому сезоні на рахунку Мілнера 39 матчів, у яких він відзначився трьома гольовими пасами.