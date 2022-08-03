Англія

Футболіст вже отримує ігровий час.

Талановитий півзахисник Манчестер Юнайтед Ганнібал Межбрі оцінив своє становище у англійському клубі.

"Коли я їхав у Юнайтед, я сказав собі: "О так, мені потрібно багато працювати!". Я приїхав сюди не дарма, не для того, щоб мати в своєму резюме: "Я грав за «Юнайтед".

Я приїхав, щоб довести світові, що тінейджер з Парижа, з околиць, може прийти у такий клуб і зарекомендувати себе.

Я готовий усім ризикнути, щоб досягти успіху у такому величному клубі як Юнайтед", — цитує Ганнібала MEN посилаючись на Pro-Direct Soccer France.

Незважаючи на те, що Ганнібал Межбрі народився у Франції, він прийняв рішення виступати за збірну Тунісу. Так він провів за національну команду вже 12 матчів.

За основну команду "червоних дияволів" футболіст зіграв три поєдинки, але на зборах перед новим сезоном-2022/23 часто виходив на поле.