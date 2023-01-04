Скорочення:
по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Пропонуємо вам стежити за переходами футболістів в рамках першості Англії у вказаній таблиці.
Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.


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- -

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Аарон Ремзі (п, Норвіч Сіті, по) -

Прийшли

Пішли
- -

Прийшли

Пішли
Факундо Буонанотте (п, Росаріо, 6 млн €) -

Прийшли

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Мадс Бех Серенсен (з, Ніцца, по)
Фін Стівенс (з, Суонсі, по)		 -

Прийшли

Пішли
Луїзао (з, Сан-Паулу, ва) -

Прийшли

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Матеус Кунья (н, Атлетіко Мадрид, ор) Леонардо Кампана (н, Маямі, 2,7 млн €)
Лео Бонатіні (н, Атлетіко Сан-Луїс, ва)

Прийшли

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- Саломон Рондон (н, без клубу, ва)


Прийшли

Пішли
- -


Прийшли

Пішли
- -


Прийшли

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Коді Гакпо (н, ПСВ, 42 млн €) -


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Максіміліан Вебер (з, Зальцбург, 12 млн ) -


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- Науель Бустос (н, Тальерес, ор)


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- Кріштіану Роналу (н, Ан-Наср, ва)
Мартін Дубравка (в, Ньюкасл, по)


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Густаво Скарпа (п, Палмейрас, ва) Лоїк Баде (з, Севілья, ор)


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Гаранг Куол (н, Сентрал Кост, 350 тис €)
Мартін Дубравка (в, Манчестер Юнайтед, по)
Меттью Лонгстафф (п, Колчестер, по)
Келл Воттс (з, Пітерборо, по)		 Лоріс Каріус (в, без клубу, ва)
 


Прийшли

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Ден Нлундулу (н, Челтенгем, по) -


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Прийшли

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- -


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Давід Датро Фофана (н, Молде, 12 млн )
Габріел Слоніна (в, Чикаго, по)		 -
 