Football.ua представляє таблицю з усіма переходами в англійській Прем'єр-лізі під час зимого трансферного вікна 2023 року.
Коді Гакпо, liverpoolfc.com
04 січня 2023, 10:00
Скорочення:
по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Пропонуємо вам стежити за переходами футболістів в рамках першості Англії у вказаній таблиці.
Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.
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Прийшли
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Пішли
|Аарон Ремзі (п, Норвіч Сіті, по)
|-
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Прийшли
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Пішли
|Факундо Буонанотте (п, Росаріо, 6 млн €)
|-
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Прийшли
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Пішли
|Мадс Бех Серенсен (з, Ніцца, по)
Фін Стівенс (з, Суонсі, по)
|-
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Прийшли
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Пішли
|Луїзао (з, Сан-Паулу, ва)
|-
|
Прийшли
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Пішли
|Матеус Кунья (н, Атлетіко Мадрид, ор)
|Леонардо Кампана (н, Маямі, 2,7 млн €)
Лео Бонатіні (н, Атлетіко Сан-Луїс, ва)
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Прийшли
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Пішли
|-
|Саломон Рондон (н, без клубу, ва)
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Прийшли
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Пішли
|Коді Гакпо (н, ПСВ, 42 млн €)
|-
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Прийшли
|
Пішли
|Максіміліан Вебер (з, Зальцбург, 12 млн €)
|-
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Прийшли
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Пішли
|-
|Науель Бустос (н, Тальерес, ор)
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Прийшли
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Пішли
|-
|Кріштіану Роналу (н, Ан-Наср, ва)
Мартін Дубравка (в, Ньюкасл, по)
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Прийшли
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Пішли
|Густаво Скарпа (п, Палмейрас, ва)
|Лоїк Баде (з, Севілья, ор)
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Прийшли
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Пішли
|Гаранг Куол (н, Сентрал Кост, 350 тис €)
Мартін Дубравка (в, Манчестер Юнайтед, по)
Меттью Лонгстафф (п, Колчестер, по)
Келл Воттс (з, Пітерборо, по)
|Лоріс Каріус (в, без клубу, ва)
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Прийшли
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Пішли
|Ден Нлундулу (н, Челтенгем, по)
|-
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Прийшли
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Пішли
|Давід Датро Фофана (н, Молде, 12 млн €)
Габріел Слоніна (в, Чикаго, по)
|-