Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко — про найцікавіші події, що відбулися минулого туру чемпіонату Англії-2022/23.

Двадцять сьомий тур англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення і подарував нам низку цікавих принципових протистоянь.

Пропонуємо традиційно розглянути більш детально всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися минулими вихідними у чемпіонаті Англії сезону-2022/23.

Перемогти Манчестер Юнайтед 7:0, щоб що?

Після того, як Ліверпуль рекордно розгромив Манчестер Юнайтед у минулому турі з рахунком 7:0, у мережі вже тоді почали з'являтися жарти на кшталт: "Команда Клоппа забила всі свої голи на декілька матчів уперед". Хто б міг подумати, що ці жарти втіляться у реальність вже наступного поєдинку проти Борнмута, адже напередодні зустрічі мерсисайдці виглядали явними фаворитами, а в їхній перемозі не сумнівався практично ніхто.

Що ж, це Англія, а в Англії немає простих матчів. Тренерський штаб Юргена Клоппа це розумів хоча б через те, яке шоу ми побачили в останньому матчі Борнмута проти лондонського Арсеналу, під час якого "канонірам" вдалося відігратися за рахунку 0:2 і здобути неймовірну перемогу завдяки останньому удару по воротах на останніх секундах зустрічі. І якщо у "канонірів" із реалізацією своїх моментів та характером переможців жодних проблем тиждень тому не було, то Ліверпуль нині перебуває не в тому стані та становищі.

Незважаючи на статистичну перевагу у володінні м'ячем, Ліверпуль втратив чотири явні можливості забити. До того ж, Мо Салах не зміг реалізувати пенальті, тому автор другого найшвидшого голу в історії АПЛ Філіп Біллінг (у минулому матчі з Арсеналом) цього разу приніс Борнмуту дуже потрібну перемогу, яка в результаті може зіграти велику роль для "вишень" у боротьбі за виживання. Доля? Якщо ви вірите у подібні речі – нехай буде саме вона. Вболівальникам Ліверпуля зараз залишається лише вірити в те, що їхня команда думками була у матчі-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів з мадридським Реалом, тому проти Борнмута мерсисайдці ніби виступили в ролі Робін Гуда – забрати у багатих, щоб віддати бідним. Наскільки це правда – дізнаємося зовсім скоро. У той же час це виглядає як спроба виправдати Ліверпуль за цю поразку. Чи завдання потрапити до топ-4 більше немає?

Борнмут — Ліверпуль 1:0

Гол: Біллінг, 28

Борнмут: Нето — Сміт (Фредерікс, 80), Стівенс, Сенесі, Келлі — Уатарра, Лерма (Кук, 81), Біллінг (Крісті, 70), Ентоні (Вінья, 88) — Ротвелл — Соланке (Семеніо, 88)

Ліверпуль: Аліссон — Александр-Арнольд (Мілнер, 65), Конате, Ван Дейк, Робертсон — Елліот (Жота, 46), Фабіньо (Хендерсон, 65), Байцетич (Карвалью, 88) — Салах, Гакпо, Нуньєс (Фірміно, 66)

Попередження: Біллінг, Ентоні — Конате

Челсі повстає з попелу?

Челсі продовжує свою переможну серію у всіх турнірах, яка відтепер триває три матчі поспіль. Чи це означає, що лондонці почали своє стрімке відродження після низки незадовільних результатів? Скажімо чесно: за грою – поки що ні. Водночас головний тренер "синіх" Грем Поттер вірно зауважив на прес-конференції після матчу, що у команди з'явився характер. Ми сказали більше: в Челсі почало утворюватися саме поняття "команда", хоча влітку кадрової чистки складу вочевидь не уникнути.

Говорячи про перемогу Челсі, ми не повинні забувати і те, що Лестер протягом кількох матчів поспіль повернувся у своє кризове становище. Відсутній Меддісон — є Тілеманс. Є Меддісон – немає Тілеманса. А це ключові гравці "лисиць", майбутнє яких на Кінг Пауер Стедіум перебуває під великим питанням. Водночас не можна не зауважити той факт, що Лестер чисто статистично міг більше забивати у матчі Челсі, ніж один м'яч. Тут своєрідним антигероєм став Кірнан Дьюзбері-Голл, який мав гарну можливість реалізувати свій момент у першому таймі, а тим більше – у другому.

Найцікавіше для українських уболівальників – тема адаптації Михайла Мудрика в Челсі. Проти Лестера український вінгер мав дуже цікаву роль, адже номінально він вийшов на позиції центрфорда. Проте зазначимо окремо – вийшов на цій позиції він лише номінально. Ми знову змушені проводити паралель з Арсеналом і тим, як за відсутності Габріела Жезуса тренерський штаб Мікель Артети використовує Леандро Троссара (нагадаємо, що саме бельгієць став "планом Б" для "канонірів" після невдачі з підписанням Мудрика). Українець грав "хибного" центрфорварда, особливо у другому таймі. Головне завдання — шукати вільні зони із систематичними зміщеннями у напівфлінги та на фланги.

До перерви Мудрик був мало помітний багато в чому через те, що йому не вистачало вільного простору через присутність на полі Жоау Феліша, який, заради справедливості, знову виглядав як стороннє тіло в нинішньому Челсі. Після перерви ситуація змінилася на користь українця після появи на полі Конора Галлахера замість португальця. Михайло міг забити дебютний гол за Челсі (якби не офсайд), а за кілька хвилин він віддав асист, тим самим поховавши меми про "агента 007". Як мінімум другий тайм Мудрик може сміливо записати до свого активу, а це означає, що майбутнє у Челсі у нього є — потрібен лише час.

Лестер — Челсі 1:3

Голи: Дака, 39 — Чілвелл, 11, Гаверц, 45+6, Ковачич, 78

Лестер: Ворд — Перейра, Суттар, Фас, Кастань — Амарті (Тете, 66), Менді (Сумаре, 66), Іхеаначо (Варді, 76), Меддісон (Еванс, 90), Дьюзбері-Голл — Дака (Барнс, 66).

Челсі: Кепа — Кукурелья, Кулібалі, Фофана (Бадьяшиль, 86), Чілвелл (Пулішич, 73), Лофтус-Чік (Чалоба, 73) — Ковачич, Енцо — Феліш (Галлагер, 46), Мудрик (Чуквуемека, 82), Гаверц.

Попередження: Перейра, Фас, Кукурелья, Фофана

Вилучення: Фас, 87

Несподівано легко для Арсеналу

Легка прогулянка, на яку ніхто не чекав — саме так можна охарактеризувати матч Фулгема проти Арсеналу на Крейвен Коттедж минулої неділі. "Дачники", яким багато хто пророкував боротьбу за збереження прописки в еліті в поточному сезоні, в результаті ведуть боротьбу за єврокубкову зону, тому на власному полі вони мали стати проблемою для поточного лідера чемпіонату. Проте в реальності все завершилося ще в першому таймі.

Після трьох асистів Леандро Троссара мимоволі з'являється думка, що на місці бельгійця міг опинитися Михайло Мудрик, але давайте вже забудемо про це... Тут більше хочеться поговорити про те, чому такий висококласний голкіпер як Бернд Лено зрештою виявився непотрібним Мікелю Артеті, незважаючи на свою вражаючу гру на лінії. Ми завжди говорили, що у німця немає такого вміння грати ногами, як у того ж Аарона Рамсдейла, але в минулому матчі ми побачили і переконалися ще в одному аспекті – Лено посередній на виходах, чим успішно й скористався Арсенал в першому таймі, забивши три м'ячі.

Другий тайм, відверто кажучи, навіть не потребує якогось глибокого аналізу. Маючи перевагу в три м'ячі за підсумками першого тайму, "каноніри" просто грали за рахунком, бажаючи зберегти фізичні кондиції та не прагнутичи знищити суперника остаточно. Хіба що Габріел Жезус, котрий повернувся на поле вперше після травми на чемпіонаті світу, щиро намагався відзначити свій камбек забитим голом. В іншому ж ми побачили доволі легку перемогу Арсеналу, чудовий перформанс Троссара та чергову заявку команди Артети на чемпіонський титул. Як би там не відбулося в результаті, але за цією командою просто приємно спостерігати, як і за її розвитком протягом кількох років після призначення недосвідченого баска на посаду головного тренера.

P. S. А як Олександр Зінченко підспівував уболівальникам Арсеналу після матчу чант "We've got super Mik Arteta" — окреме підтвердження того, наскільки Арсенал сьогодні сильний як команда та єдиний організм. Єдність не лише всередині клубу, а й із уболівальниками.

Фулгем — Арсенал 0:3

Голи: Габріел, 21, Мартінеллі, 26, Едегор, 45+2

Фулгем: Лено — Тете, Адарабіойо, Рім, Робінсон — Рід, Лукич, Рід, Перейра (Вілсон, 76), Соломон (Джеймс, 76) — Мітровіч.

Арсенал: Рамсдейл — Зінченко (Тірні, 72), Габріел, Саліба, Вайт (Томіясу, 80) — Джака, Парті, Едегор — Мартінеллі (Вієйра, 77), Сака (Нельсон, 72) — Троссар (Жезус, 77).

Попередження: Едегор.

Евертон перервав неймовірну серію Брентфорда без поразок. Завдяки цій перемозі "іриски" не тільки залишили зону вильоту та піднялися на 15-ю сходинку в турнірній таблиці, а й перервали неймовірну серію "бджіл" без поразок в АПЛ, яка тривала 12 матчів поспіль — з 23 жовтня 2022 року! Українець Віталій Міколенко з'явився на полі після хвороби лише у компенсований до другого тайму час, а переможний гол Евертона забив Двайт Макніл на першій хвилині зустрічі.

Евертон – Брентфорд 1:0

Гол: Макніл, 1

Брайтон втратив очки з Лідсом. Команди двічі обмінялися забитими м'ячами, але виявити найсильнішого вони не змогли.

Лідс – Брайтон 2:2

Голи: Бемфорд, 40, Гаррісон, 78 — Мак Аллістер, 33, Гаррісон, 61 (АГ)

Тоттенгем впевнено здолав Ноттінгем завдяки дублю Кейна та голу Сона. Після вильоту з Ліги чемпіонів від Мілану Рішарлісон публічно висловив невдоволення тим, що не вийшов у стартовому складі. Знаючи характер Антоніо Конте, багато хто пророкував бразильцеві лаву запасних, але, мабуть, італійському фахівцю лише імпонують футболісти з таким темпераментом... У підсумку Рішарлісон вийшов у старті, віддав асист, заробив пенальті, а на початку зустрічі міг навіть забити, якби не офсайд. У результаті Тоттенгем впевнено переміг Ноттінгем Форест, а головними героями зустрічі стали Гаррі Кейн (дубль) та Сон Хін Мін (гол).

Тоттенгем — Ноттінгем 3:1

Голи: Кейн, 19, 35 (пен.), Сон, 62 — Ворролл, 81

Манчестер Сіті насилу обіграв Крістал Пелес. Команда Патріка Вієйра — наочний приклад того, чому навіть таким командам як Манчестер Сіті непросто "зламувати" автобуси. І прагматизм "орлів", які всіма силами протягом всього матчу намагалися втримати нульову нічию проти фаворита, знову міг дати свої плоди, якби не безглуздий пенальті, привезений Майклом Олісе в другому таймі, який успішно реалізував Ерлінг Голанд.

Крістал Пелес — Манчестер Сіті 0:1

Гол: Голанд, 78 (пен.)

Астон Вілла втримала нічию проти Вест Гема. У першому таймі команди обмінялись взяттями воріт. Рахунок вдалося відкрити Воткінсу на 17 хвилині, проте меньше ніж за 10 хвилин його зрівняв Бенрахма. Алжирец поцілив з 11-метрової позначки.

Вест Гем — Астон Вілла 1:1

Голи: Бенрахма, 26 (пен.) — Воткінс, 17

Манчестер Юнайтед у меншості втримав нічию з Саутгемптоном. Здавалося, що свій найважчий та найінтенсивніший період сезону "червоні дияволи" вже пережили, але всі труднощі тільки починаються. Всі ми розуміємо, наскільки великий вплив на гру манкуніанців має Каземіро – тепер бразилець пропустить кілька матчів через свою другу червону картку. Скажімо прямо: нульова нічия навіть проти останнього місця таблиці АПЛ не виглядає провалом, якщо ти граєш у меншості з 34 хвилин першого тайму.

МЮ — Саутгемптон 0:0

Вилучення: Каземіро, 34

Ньюкасл перервав невдалу серію без перемог, обігравши Вулвергемптон. За підсумками першого тайму "сороки" мали перевагу в один м'яч завдяки голу Александра Ісака, але на 70-й хвилині "вовкам" вдалося повернути рівновагу в рахунку завдяки забитому м'ячу у виконанні Хвана. Тим не менш, лише через дев'ять хвилин Ньюкасл знову повів у рахунку — цього разу героєм епізоду став Мігель Альмірон, який і встановив підсумковий рахунок у цьому матчі — 2:1. Ньюкасл переміг уперше за останні шість турів АПЛ.

Ньюкасл Юнайтед - Вулвергемптон 2:1

Голи: Ісак, 26, Альмірон, 79 — Хван, 70

Головний тренер: Мікель АРТЕТА (Арсенал)

Трофейна кімната Ліверпуля цього сезону:

Продовження теми з 7Up:

Робін Гуд із Ліверпуля: забрати у багатих (Манчестер Юнайтед), щоб віддати бідним (Борнмуту):

В Англії розчаровані, що Мудрик поховав усі меми про агента 007 своїм асистом в матчі з Лестером:

Святкування Рішарлісона своїх двох голів за Тоттенгем цього сезону — обидва м'ячі в результаті скасували через офсайди:

Обличчя Флорентіно Переса, коли Каземіро не отримав жодної червоної картки за Реал, але в Манчестер Юнайтед заробив уже два вилучення цього сезону:

Цікавий факт: після цього твіту Манчестер Юнайтед не забив жодного голу в АПЛ...

(Почалася ера Еріка тен Гага)