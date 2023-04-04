Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко — про найцікавіші події, що відбулися минулого туру чемпіонату Англії-2022/23.

Двадцять дев'ятий тур англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення і подарував нам низку цікавих принципових протистоянь.

Пропонуємо традиційно розглянути більш детально всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися минулими вихідними у чемпіонаті Англії сезону-2022/23.

Занадто просто для Манчестер Сіті

Колись матчі Манчестер Сіті та Ліверпуля викликали неймовірний ажіотаж і обіцяли запекле протистояння двох рівних за силою команд, які вели боротьбу за чемпіонство, але через помітний спад мерсисайдців у поточному сезоні подібних емоцій напередодні поєдинку, на жаль, не було. І вже у самому матчі ми побачили, чому їх не було.

Незважаючи на те, що Ліверпуль першим відкрив рахунок, незабаром усе стало на свої місця, а ми побачили всі ті самі проблеми, через які "червоні" в нинішній кампанії АПЛ максимум на що зможуть розраховувати — це боротьба за зону Ліги чемпіонів, у якій їм абсолютно нічого не гарантовано.

У Манчестер Сіті був відсутній головний голеадор команди Ерлінг Голанд, проте це абсолютно не завадило "містами" користуватися величезним вільним простором, який надавали вінгбеки Ліверпуля, які не встигали повертатися з атаки в оборону. До того ж хочеться знову зробити акцент на тому, наскільки "червоним" не вистачає креативної сполучної ланки між лініями оборони та атаки в центрі півзахисту через відсутність Тіаго Алькантари, що створювало додаткову прогалину для маневру гравців Сіті в атакуючій фазі та проблеми Ліверпулю під час побудови своїх атак.

Як підсумок, у Ліверпуля не вийшло фактично нічого, тоді як Манчестер Сіті залишалося лише скористатися тим, що не вийшло у команди Юргена Клоппа.

Манчестер Сіті — Ліверпуль 4:1

Голи: Альварес, 27, де Брюйне, 46, Гюндоган, 54, Гріліш, 74 — Салах, 17



Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Аканджі, Діаш, Аке — Родрі (Б. Сілва, 83), Гюндоган — Марез, де Брюйне, Альварес — Гріліш (Палмер, 88).



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Е. Робертсон (Цимікас, 70) — Елліотт (Окслейд-Чемберлен, 70), Фабіньо, Гендерсон — Салах (Фірміно, 69), Гакпо (Мілнер, 82), Жота (Нуньєс, 69).



Попередження: Родрі — Салах

Фатальний матч для Грема Поттера в Челсі

От і все. Безславна історія співпраці Грема Поттера та лондонського Челсі підійшла до свого завершення. І враховуючи те, що англійський фахівець і його тренерський штаб, судичи з усього, залишили Стемфорд Брідж без тієї величезної компенсації за дострокове розірвання контракту (такий висновок можна зробити через формулювання в офіційній заяві Челсі про "плавне звільнення"), бажання Поттера піти тут було далеко не останнім аспектом у підсумковому рішенні клубу. У будь-якому разі, вже постфактум можна зробити висновок, що даремно тоді Грем погодився вписатися в цю авантюрну історію з Челсі, через яку йому тепер доведеться перезапускати свою тренерську кар'єру і повертати авторитет, який напрацьовував раніше. Завершувати цю історію потрібно було раніше, або не завершувати зараз взагалі, незважаючи на статус вільного агента у Юліана Нагельсманна.

Яким був останній матч Поттера на посаді головного тренера Челсі? Тут можна сказати, що досить хаотичним, але не відверто провальним за якістю, якщо брати до уваги як мінімум перший тайм та порівнювати із жахливими лютневими виступами команди. Справа в тому, що "сині" помилялися епізодично, що Астон Вілла при Унаї Емері не готова прощати. Так, у моменті з першим голом "левів" Марк Кукурелья "асистував" Оллі Воткінсу після традиційного дальнього закидання від бірмінгемців під час контратаки. У моменті з другим забитим м'ячем Джон Магкінн отримав надто багато часу, щоб підготувати точний дальній удар, з яким не зміг впоратися Кепа.

В атаці у Челсі так само було непогано, але це якщо говорити виключно про їх побудову. А ось у плані реалізації все виявилося просто жахливо — тільки Михайло Мудрик мав два реальні моменти забити в першому таймі, але в першому моменті український вінгер вирішив пробити замість передачі на порожній кут воріт, а в другому — він просто жахливо пробив, що вже змушує нас задуматися про наявність певних ментальних проблем. Мудрик справді зіткнувся з рівнем тиску, з яким поки що він впоратися не може. І він не один такий у Челсі, адже неозброєним оком видно, як кожен у таборі "синіх" хоче себе проявити індивідуально, але футбол – командний вид спорту. Нголо Канте, до речі, із поверненням.

Челсі — Астон Вілла 0:2

Голи: Воткінс, 18, Макгінн, 56.

Челсі: Аррісабалага – Джеймс, Кулібалі, Кукурелья (Пулішич, 80) – Лофтус-Чік (Канте, 57), Енцо, Ковачич (Галлагер, 80), Чілвелл – Гаверц, Мудрик (Мадуеке, 57) – Феліш.

Астон Вілла: Мартінес – Янг, Конса, Мінгз, Морено (Дінь, 89) – МакГінн, Камара (Чеймберс, 46), Луїс (Дендонкер, 87), Ремзі – Буендія (Бейлі, 76), Воткінс.

Попередження: Ковачич, Чілвелл, Фернандес – Камара, Чеймберс, Дінь.

Велика залежність Манчестер Юнайтед від Каземіро

Якщо говорити про головну причину чергового незадовільного результату Манчестер Юнайтед, то можна пояснити все досить просто — сталася відсутність Каземіро. Про величезну залежність "червоних дияволів" від бразильського опорника було відомо вже давно, але через цю залежність ми тепер дійшли до того моменту, щоб визнати наступну тезу: МЮ цього сезону виявляється не гарантовано ні як третє місце, ні як місце у зоні Ліги чемпіонів у цілому.

Ньюкасл повністю переграв Манчестер Юнайтед у центрі поля, при цьому також варто відзначити мобільність вінгерів "сорок" в особі Алана Сен-Максімена та Джейкоба Мерфі, які за рахунок глибшої ролі Александра Ісака постійно чинили тиск на оборону манкуніанців своїми зміщеннями до центру. Швед, у свою чергу, виконував роль "хибної дев'ятки", а не чистого бомбардира.

Підопічні Едді Гау зробили урок після поразки у фіналі Кубка англійської ліги і сповна скористалися недоліками суперника, водночас зберігши свою відому організованість в обороні, не дозволивши МЮ статистично награти хоча б на один гол. Ньюкасл, у свою чергу, міг спокійно забивати і більше, ніж два м'ячі Віллока і Вілсона, але й цього виявилося достатньо, щоб змістити Манчестер Юнайтед з третього рядка. Більше того, за підсумками туру колектив Еріка тен Гага взагалі опинився за межами зони Ліги чемпіонів, але наявні два матчі в запасі порівняно з Тоттенгемом не дозволяють вважати ситуацію в таблиці якоюсь катастрофічною для МЮ.

Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 2:0

Голи: Віллок, 65, Вілсон, 88.

Ньюкасл: Поуп — Берн, Ботман, Шер, Тріпп'єр — Віллок (Андерсон, 84), Гімараєс, Лонгстафф — Сен-Максімен (Жоелінтон, 68), Мерфі (Гордон, 69), Ісак (Вілсон, 80).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Шоу, Мартінес (Пеллістрі, 83), Варан (Лінделеф, 84), Далот — Мактоміней (Фред, 83), Забітцер — Фернандеш — Рашфорд, Антоні (Санчо, 62), Веггорст (Марсьяль, 62).

Арсенал розібрався з Лідс Юнайтед. На початку матчу "павичі" створювали деякі проблеми лідеру чемпіонату, але за фактом це стало єдиним, чим зміг похвалитися Лідс у цій зустрічі. Вже у першому таймі Ейлінг досить безглуздо "привіз" пенальті у ворота своєї команди, який успішно реалізував Габріел Жезус, а вже після перерви Арсенал не залишив жодних шансів супернику.

Арсенал — Лідс Юнайтед 4:1

Голи: Жезус, 35 (пен.), 55, Вайт, 47, Джака, 84 — Крістенсен, 76

Камбек Борнмута проти Фулхема та Забарний у заявці. Досить несподіваний результат, враховуючи завдання та амбіції обох команд у цьому сезоні. "Дачники" мали мінімальну перевагу в рахунку за підсумками першого тайму, але після перерви не змогли його утримати та зазнали гостьової поразки. До речі, український захисник Борнмута Ілля Забарний вперше опинився у заявці "вишень" на матч АПЛ.

Борнмут – Фулгем 2:1

Голи: Таверньє 50, Соланке 79 – Перейра 16

Гольова перестрілка Брайтона та Брентфорда. Протистояння двох доволі симпатичних команд подарувало нейтральним уболівальникам справжнє свято голів. "Чайки" та "бджоли" тричі обмінялися забитими м'ячами і зрештою "погодилися" на нічийний результат.

Брайтон – Брентфорд 3:3

Голи: Мітома 21, Велбек 28, Мак Аллістер 90 (пен.) – Янссон 10, Тоуні 22, Піннок 49

Тріумфальне повернення дідуся Годжсона та звільнення Роджерса. Здавалося, що цей поєдинок завершиться внічию, але у компенсований до другого тайму час господарі поля зуміли вирвати три очки. Цікаво, що ця перемога стала для Крістал Пелес першою у 2023 році - інакше Рой Годжсон повернутися з пенсії не міг. А ось для тренерського штабу Лестера приводу для радості не було. Історія Брендана Роджерса і "лисиць" нарешті підійшла до свого завершення, але північноірландського фахівця важко в чомусь звинувачувати — від самого початку цього сезону керівництво поставило його в не найкомфортніші умови для роботи.

Крістал Пелес – Лестер Сіті 2:1

Голи: Іверсен 59 (АГ), Матета 90+4 – Перейра 56

Нічия Ноттінгема та Вулвергемптона. "Лісники" та "вовки" обмінялися забитими м'ячами протягом матчу, але виявити сильнішого так і не змогли. Ну а ми не забуваємо, що обидві команди боротимуться за збереження прописки в АПЛ.

Ноттінгем Форест – Вулвергемптон 1:1

Голи: Джонсон 38 – Поденсе 83

Вест Гем мінімально обіграв Саутгемптон. Автором єдиного гола у цьому протистоянні став захисник Наєф Агерд, який і приніс до активу "молотобійців" три очки.

Вест Гем — Саутгемптон 1:0

Гол: Агерд, 25.

Антоніо Конте пішов, а Тоттенгем все той же. Якщо пам'ятаєте, у своєму останньому післяматчевому інтерв'ю італійський фахівець емоційно відреагував на те, що "шпори" вже вкотре за сезон упускають перемогу наприкінці матчу, що в результаті стало останньою дією Конте на посаді головного тренера Тоттенгема. У матчі проти Евертона "шпори" знову втратили перемогу на останніх хвилинах після неймовірного удару Майкла Кіна, який і зрівняв рахунок у компенсований до другого тайму час.

Відверто кажучи, за грою жодна з команд не мала помітної переваги, тому результат можна вважати справедливим. Звісно, після непотрібного вилучення Дукуре у другому таймі та реалізованого пенальті у виконанні Гаррі Кейна підопічні Шона Дайча могли програти матч буквально за п'ять хвилин, але Лукас Моура своєю червоною карткою на 88-й хвилині знову зрівняв шанси команд. Антоніо Конте, якщо дивився матч, точно мав поставити риторичне запитання: "І в чому ж я тоді був неправий?"

Евертон — Тоттенгем 1:1

Голи: Кін, 90 — Кейн, 68 (пен.)

На 58-й хвилині був вилучений Абдулай Дукуре (Евертон) (неспортивна поведінка).

На 88-й хвилині був вилучений Лукас Моура (Тоттенгем) (грубий фол).

Головний тренер: Рой ГОДЖСОН (Крістал Пелес)

Захист Ліверпуля у матчі з Манчестер Сіті:

Коли у фанатів Челсі запитують, чи сумують вони за Томасом Тухелем:

Do you miss Thomas Tuchel?



Chelsea fans:pic.twitter.com/VT5mtEbhZO — Troll Football (@TrollFootball) April 1, 2023

У зв'язку з останніми подіями, пов'язаними зі звільненнями тренерів:

Фанати Челсі після вильоту з першої десятки таблиці АПЛ:

Коротко про матч Ньюкасла проти Манчестер Юнайтед: