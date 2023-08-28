Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко — про найцікавіші події, що відбулися у третьому турі чемпіонату Англії-2023/24.

Новий сезон в англійській Прем'єр-лізі продовжує набирати обертів!

На радість футбольним уболівальникам перший тур цього розіграшу подарував нам низку цікавих протистоянь, результати яких мали частку сенсаційності, а самі матчі дозволили нам ще більше побачити загальну картину щодо поточної форми команд.

Давайте розглянемо детальніше всі найцікавіші події і не тільки, які відбувалися у третьому турі чемпіонату Англії сезону-2023/24.

"ВАЛІДОЛ" ВИЛІЗ БОКОМ АРСЕНАЛУ

Доволі багато помітної критики на адресу Арсеналу з боку самих вболівальників "канонірів" за підсумками останнього матчу проти Фулгема. І ця критика цілком обґрунтовується одним простим фактом: не може команда, яка претендує на чемпіонство, так упускати перемогу в кінцівці лондонського дербі, граючи при цьому у більшості.

Можливо, надзвичайно високі очікування грають з Арсеналом у злий жарт, адже навіть з урахуванням того, що команда загалом показує якісний футбол, все одно вона вже у четвертому поєдинку поспіль (з урахуванням Суперкубку Англії) проводить "валідольні" виступи з погляду ситуацій на табло. Колись цей "валідол" мав вилізти боком, і, напевно, добре, що це сталося саме на старті сезону. Все-таки своє домінування на полі треба перетворювати на впевнені перемоги — головний урок, який підопічні Мікеля Артети мають зараз засвоїти.

Щодо самої гри, то Арсенал пропустив курйозний гол на самому початку матчу, потім довгий відрізок не міг реалізувати свої моменти, а в другому таймі, здавалося б, здійснив свій традиційний камбек. Так, заміни Мікеля Артети знову заслуговують на похвалу: після виходу Едді Нкетії, Фабіу Вієйри та Олександра Зінченка команда заграла новими фарбами. Єдине, чого не вийшло, — це утримати переможний результат з урахуванням видалення у Фулгема Кевіна Бессі. І це справедливо потрібно розцінювати як провал.

Провал у концентрації чи грі — це вже немає великого значення. Умовний Фабіу Вієйра міг стати головним героєм матчу, але за підсумком звання геймченджера вирушає до лідера "дачників" Жоау Паліньї, тоді як фанати Арсеналу вимушені забувати позитивні аспекти та згадувати лише те, наскільки поганий матч провели Кай Гаверц або Леандро Троссар. Такі реалії футболу, коли немає необхідного результату.

Арсенал – Фулгем 2:2

Голи: Сака, 70, (пен.), Нкетіа, 72 – А. Перейра, 1, Палінья, 87

Арсенал: Рамсдейл – Парті (Зінченко, 56), Вайт, Саліба, Ківьор – Едегор (Жоржиньо, 84), Райс (Жезус, 90+1), Гавертц (Вієйра, 56) – Сака, Троссар (Нкетіа, 46), Мартінеллі

Фулгем: Лено – Тете, Діоп, Бессі, Робінсон – Лукич (Рід, 70), Палінья, А. Перейра (Керні, 63) – Вілсон (Траоре, 71), Р. Хіменес, Декордова-Рід (Адарабіойо, 89)

Попередження: Хіменес, Бессі, Лукич, Родак (за межами поля)

Вилучення: Бессі, 83 (Фулгем, друга жовта)

РЕАЛІЗОВАНИЙ КАМБЕК МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Приклад Манчестер Юнайтед минулими вихідними — це приклад Арсеналу, який завершився сприятливим результатом. Більше того, "червоні дияволи" перебували у більш важкій ситуації протягом поєдинку з Ноттінгем Форест як мінімум через те, що манкуніанцям довелося справлятися з відставанням не в один м'яч, а у цілих два.

Чи були проблеми з грою у МЮ? Звісно були. Чи пом'якшується їхня наявність через підсумкову перемогу? У цій ситуації — так.

Ноттінгем Форест зміг шокувати підопічних Еріка тен Гага двома швидкими голами, проте за підсумком це стало єдиним, на що виявилася здатною команда Стіва Купера того суботнього вечора на Олд Траффорд.

"Червоні дияволи" багато в чому змогли відігратися та забити три м'ячі за рахунок різниці в класі, та й "лісники" — це не Вест Гем або Брентфорд, які здатні терпіти на всій дистанції матчу та зберігати організовану оборону, при цьому будучи небезпечними будь-якої миті на швидких контратаках та стандартних положеннях. До такого рівня також ще потрібно дорости.

Манчестер Юнайтед – Ноттінгем Форест 3:2

Голи: Еріксен 17, Каземіро 52, Фернандеш 76 (пен.) – Авонії 2, Болі 4

Манчестер Юнайтед: Онана – Ван-Біссака, Варан (Лінделоф 46), Мартінес, Далот – Каземіро, Еріксен – Антоні (Мактоміней 85), Фернандеш, Рашфорд – Марсьяль (Санчо 60)

Ноттінгем Форест: Тернер – Болі, Воррелл, Маккена (Ніакате 57) – Ор'є, Данілу (Еланга 81), Єйтс, Айна – Джонсон (Куяте 70), Гіббс-Вайт – Авонії (Вуд 81)

Попередження: Ван-Біссака, Рашфорд, Онана, Фернандеш – Ор’є, Гіббс-Вайт, Айна, Куяте

Вилучення: Воррелл, 67 (Ноттінгем Форест, пряма червона).

НОВИЙ "КОРОЛЬ КАМБЕКІВ" ТА ЧОМУ НЬЮКАСЛ ПРОГРАВ САМ СОБІ

У центральному поєдинку проти Ньюкасл Юнайтед гравці Ліверпуля справді зробили практично все, щоб зазнати підсумкової поразки. Тут і пропущений гол у середині першого тайму, і вилучення Вірджила ван Дейка вже на 27-й хвилині, яке можна розцінювати як цілком заслужене. Та й колектив Едді Гау виглядав набагато переконливішим за грою, ніж це було проти Манчестер Сіті в минулому турі. Проте за підсумком "сороки" стали головними невдахами минулих вихідних.

Що ж сталося? Так, Ліверпулю певною мірою пощастило, але у кожного такого везіння є своя причина. І головна причина – у самому Ньюкаслі. У такій ситуації, коли ти граєш у більшості велику частину матчу, ти просто зобов'язаний "закривати" гру і карати суперника, але натомість ми побачили те, як "сорок" цілком влаштовувала мінімальна перемога. Вони намагалися зіграти безпечніше, без ризику, щоб не напоротися на блискавичні контратаки "пораненого" Ліверпуля. Але чим більше чогось боїшся — то швидше за все й станеться.

А ось тренерський штаб Ліверпуля опинився в тому становищі, коли йому не було чого втрачати. Так, заміни Юргена Клоппа подекуди виглядали хаотично і могли призвести до більш плачевного результату. Але у підсумку цей хаотизм став чимось геніальним, адже "сорокам" не вистачило концентрації до фінального свистка, а Дарвіну Нуньєсу, який розпочав сезон у глибокому запасі, вистачило двох ударів у заключному відрізку, щоб перевернути ситуацію на табло на користь мерсисайдців.

Едді Гау хотів перемогти з найменшими втратами для своєї команди у всіх аспектах, але втратим у підсумку все. Юрген Клопп, опинившись у безвихідній ситуації, знайшов із неї вихід усіма можливими способами. Черговий доказ того, що у футболі важлива не лише тактика, а й характер. І друге часом переважує перше.

Ньюкасл — Ліверпуль 1:2

Голи: Гордон, 25 — Нуньєс, 81, 90+3



Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман (Таргетт, 87), Берн — Тоналі (Лонгстафф, 72), Гімараєс, Жоелінтон (Андерсон, 82) — Альмірон, Ісак (Вілсон, 72), Гордон (Барнс, 72).



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп (Кванса, 77), ван Дейк, Е. Робертсон — Собослаї, Мак Аллістер (Нуньєс, 77), Ендо (Елліотт, 58) — Салах, Гакпо (Жота, 58), Діас (Гомес, 33).



Попередження: Тріпп’єр — Александер-Арнольд, Нуньєс

Вилучення: Вірджил ван Дейк, 27 (Ліверпуль, пряма червона).

Перша перемога Челсі за Почеттіно. А інакше й бути не повинно, коли тобі протистоїть головний аутсайдер цього сезону Прем'єр-ліги. Дубль від Рахіма Стерлінга, "асистентський" дубль від Мало Гюсто, до всього цього ще й гол від Ніко Джексона. Загалом, без проблем впоралися і без Михайла Мудрика, який пропускав матч через травму.

Челсі — Лутон 3:0

Голи: Стерлінг, 17, 68, Джексон, 75

Головна теза: за матчами Тоттенгема нарешті приємно спостерігати. Підопічні Анге Постекоглу знову провели симпатичний поєдинок, здобувши впевнену перемогу над Борнмутом, який також перебуває у процесі системної перебудови. Незважаючи на два пропущені м'ячі, український центральний захисник "вишень" Ілля Забарний провів хороший матч проти "шпор", ставши чи не найкращим гравцем у своїй команді.

Борнмут — Тоттенгем 0:2

Голи: Меддісон, 17, Кулушевські, 63

Третя поспіль поразка Евертона. Команда Шона Дайча продовжує підтверджувати статус одного з головних претендентів на виліт до Чемпіоншипу, незважаючи на те, що ще зарано робити якісь основоположні висновки після трьох турів. Так, "іриски" мали моменти. Так, з реалізацією цих моментів все, як і раніше, у команди погано. І так, Віталій Миколенко знову поступається місцем у старті Ешлі Янгу, просидівши весь матч на лаві для запасних. У цілому, мінімальна перемога Вулвергемптона завдяки єдиному голу Саши Калайджича — цілком закономірний результат.

Евертон — Вулвергемптон 0:1

Гол: Калайджич, 87.

Нічия в лондонському дербі Брентфорда та Крістал Пелес. Це виглядало як двобій двох рівних за класом команд, метою яких у кращому випадку стоїть фініш у першій половині турнірної таблиці, ближче до середини. Брентфорд реалізував свій єдиний удар у площину воріт суперника, тоді як команда Роя Годжсона повернула паритет на табло в заключному відрізку завдяки голу центрального захисника Йоахіма Андерсена.

Брентфорд — Крістал Пелес 1:1

Голи: Шаде, 18 — Андерсен, 76.

Головна сенсація туру? Можливо, так воно і є, адже навряд чи хтось очікував, що Брайтон поступатиметься Вест Гему в рахунку протягом матчу аж у три м'ячі. Команда Роберто Де Дзербі традиційно володіла м'ячем більшу частину матчу. Колектив Девіда Моєса традиційно ставив "уколи" супернику своїм вертикальним футболом. Цього разу футбольна філософія другого підходу виявилася сильнішою.

Брайтон - Вест Гем 1:3

Голи: Гросс, 81 – Ворд-Праус, 19, Боуен, 58, Антоніо, 63.

Бернлі – не проблема для Астон Вілли. Ще у першому таймі бірмінгемці здобули собі перевагу в два голи завдяки дублю Метті Кеша, а безпосередньо сам матч у підсумку завершився з рахунком 3:1 на користь команди Унаї Емері. Команді Венсана Компані поки що виразно не вистачає класу.

Бернлі – Астон Вілла 1:3

Голи: Фостер, 47 – Кеш, 8, 20, Діабі, 61

Це могла бути нічия новачка та чемпіона. Шеффілд Юнайтед наприкінці матчу проти Манчестер Сіті претендував на те, щоб стати головною сенсацією третього туру, але не склалося. Новачок АПЛ змусив чемпіона трохи понервувати, коли Богл зрівняв рахунок на 85-й хвилині, проте вже на 88-й Родрі своїм голом знову вивів "містян" уперед. Враховуючи те, що протягом всього поєдинку "містяни" не дозволяли "клинкам" створити в атаці абсолютно нічого, потенційна втрата очок від Сіті виглядала б надто нелогічною. Цього, в принципі, й не сталося.

Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті 1:2

Голи: Богл, 85 – Голанд, 63, Родрі, 88

Нереалізований пенальті: Голанд, 37 (стійка)

Кращий тренер туру: ЮРГЕН КЛОПП (Ліверпуль)

Трохи про гру Онана в останньому матчі та реакцію Давіда Де Хеа на це:

Фанати Арсеналу цими вихідними:

Вболівальники Тоттенгема поки що можуть бути цілком задоволені хоча б цим:

Новий титул Ерлінга Голанда:

Ліверпуль цього сезону:

Вірджил маг Вайр

Ну а тут і так все зрозуміло... Найкращий гравець третього туру робить свою справу: