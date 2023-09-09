Англія

Інтерес з боку англійського клубу був предметним.

Іспанський атакувальний півзахисник Дані Ольмо подолав доволі цікавий шлях у напрямку провідних позицій у німецькому РБ Лейпциг та національній збірній, пройшовши попередню підготовку в лавах академії каталонської Барселони.

Проте цього літа 25-річний виконавець мав усі шанси на неочікувану зміну місця роботи, оскільки через травму Кевіна де Брюйне англійському Манчестер Сіті раптово знадобилась гідна заміна.

Тоді, як повідомляє іспанська преса, "містяни" на прохання головного тренера Хосепа Гвардіоли зв’язались із "червоними биками" із запитом щодо трансферу Ольмо.

І в чинній угоди гравця з клубом дійсно прописана сума відступних, за яку він може залишити команду без жодних додаткових умов, у розмірі 60 млн євро.

Проте вона набуває чинності лише за рік, тож цього разу РБ Лейпциг не тільки відмовив Манчестер Сіті в трансфері, а й продовжив контракт зі своїм футболістом до 2027 року.

На рахунку Ольмо в цьому сезоні вже п’ять м’ячів та один гольовий пас у чотирьох матчах.