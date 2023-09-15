Англія

Денніс Бонавентуре перейшов на правах оренди до Башакшихіру.

Істанбул Башакшехір на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Еммануеля Денніса Бонавентуре, права на якого належать Ноттінгем Форест.

25-річний нігерієць перейшов до турецького клубу на правах оренди, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, що з 2016 по 2017 рік Денніс виступав за луганську Зорю.

Всього в англійській Прем'єр-лізі нігерійський форвард провів 52 поєдинки, у яких він забив 12 голів та віддав 8 результативних передач.