Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко — про найцікавіші події, що відбулися у минулому турі чемпіонату Англії-2023/24.

Новий сезон в англійській Прем'єр-лізі продовжує набирати обертів!

На радість футбольним уболівальникам шостий тур цього розіграшу подарував нам низку цікавих протистоянь, деякі результати яких мали частку сенсаційності.

Пропонуємо традиційно розглянути детальніше всі найцікавіші події і не тільки, які відбувалися у минулому турі чемпіонату Англії сезону-2023/24.

ФАКТ ПЕРЕМОГИ — ЄДИНА ПРИЧИНА ДЛЯ РАДОЩІВ У МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Манчестер Юнайтед продовжує страждати навіть у матчах проти явних аутсайдерів чемпіонату, але якимось чином набирати у цих поєдинках очки. Цього разу проблемою для "червоних дияволів" став Бернлі, який багато хто не зовсім заслужено називає "мертвим". Так, турнірне становище команди Венсана Компані досить плачевне, але за грою в атаці "бордові" здатні вразити з урахуванням загальної різниці у класі виконавців.

Бернлі виглядам симпатично в атаці, але десь не вистачило реалізації та удачі (той же Амдуні міг забивати з крутої позиції, але потрапив у першому таймі у штангу), а десь не вистачило фізичних кондицій постійно тримати такий високий темп та натиск на ворота Андре Онана.

Саме в такі моменти, коли Бернлі брав перерву, щоб відновити сили для нового штурму, Манчестер Юнайтед робив свої рідкісні "уколи", граючи другим номером. Спочатку гол Джонні Еванса було скасовано через офсайд Гойлунда, а потім той самий Еванс асистував Бруну Фернандешу. Хто б міг подумати, що саме про 35-річного північноірландця ми говоритимемо у позитивному ключі? Ще кого варто відзначити в Юнайтед — це Ганнібала Межбрі, який безперечно має потенціал. Але загалом, якщо бути чесними, поєдинки нинішнього МЮ – це зовсім не те, на що хочеться витрачати свій час. І поки що не радимо це робити і вам.

Бернлі – Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Фернандеш, 45.

Бернлі: Траффорд — Робертс, Аль-Дахіль, Баєр, Тейлор — Каллен, Браунгілл (Бенсон, 86) — Гудмундсон (Трезор, 20), Ремзі (Берге, 73), Колеошо (Бруун Ларсен, 73) — Амдуні (Родрігес, 73).

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Лінделеф, Еванс (Амрабат, 89), Регілон (Варан, 79) — Мактоміней, Каземіро, Межбрі — Фернандеш — Гойлунд, Рашфорд.

Попередження: Баєр – Далот, Регілон.

СТАБІЛЬНІСТЬ ЧЕЛСІ

Ще більшою втратою часу, ніж матчі Манчестер Юнайтед, є перегляд поєдинків лондонського Челсі. Дійсно, у певній мірі брати по нещастю, які мають як мінімум одну схожу характеристику — кадрові проблеми. Але якщо "червоні дияволи" у нинішньому становищі справ намагаються грати більш прагматично другим номером, то Маурісіо Почеттіно хоче атакувати та контролювати гру, що загалом у Челсі починає потрохи виходити. Єдине, що не виходить у "синіх" — це забивати та перемагати. Здавалося б, такі дрібниці;)

У поєдинку проти Астон Вілли гравці Челсі втратили три "big chancеs", а після прямого вилучення Мало Гюсто у другому таймі все для "синіх" фактично і закінчилося, а бірмінгемці вирвали мінімальну перемогу завдяки єдиному голу Оллі Воткінса.

Тепер у Почеттіно з'явився неприємний головний біль щодо правого флангу оборони, адже Гюсто дискваліфікований, а Ріс Джеймс — травмований. Ніколас Джексон також недоступний, адже отримав п'яту жовту картку. Купа травм, дуже важкий календар та перспективи Челсі дуже туманні.

Челсі — Астон Вілла 0:1

Гол: Воткінс, 73

Челсі: Р. Санчес — Гюсто, Дісасі, Сілва, Колвілл — Галлагер, Кайседо (Броя, 79) — Стерлінг, Енцо (Угочукву, 68), Мудрик (Чілвелл, 61) — Джексон (Палмер, 68)

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Камара (Дендонкер, 90+1), Дуглас Луїс — Макґінн (Ремзі, 75), Діабі (Тілеманс, 81), Дзаньоло (Бейлі, 75) — Воткінс (Дуран, 90+1)

Попередження: Джексон, Чілвелл – Дінь, Дуглас Луїс, Мартінес

Вилучення: Гюсто, 58 (Челсі)

БОЙОВЕ ДЕРБІ ПІВНІЧНОГО ЛОНДОНА

Той момент, коли центральний поєдинок з характером дербі виправдовує всі передматчеві очікування. І відзначити в позитивному ключі можна обидві команди, хоча, заради справедливості, у випадку з Арсеналом нічия минулої неділі швидше втрата двох очок, ніж набране одне. Вся справа в тому, що "каноніри" вже знаходяться на завершальній стадії побудови своєї команди, тоді як шлях Анге Постекоглу в Тоттенгемі тільки почався, і вже виконано величезний обсяг роботи, як показує старт нового сезону.

Дивно й те, що в обох командах за фактом провалилися гравці, від яких цього чекаєш найменше. Так, один із лідерів Тоттенгема Ромеро відзначився автоголом та привезеним пенальті, який холоднокровно реалізував Сака, тоді як у складі Арсеналу індивідуальну помилку на рівному місці здійснив найдосвідченіший гравець команди Жоржиньо, який вийшов на заміну у перерві та дозволив Сону оформити дубль.

Думаємо, всі погодяться з тим, що підсумковий рахунок 2:2 є справедливим результатом цього дербі Північного Лондона, в якому було багато боротьби, порушень, неймовірних сейвів від воротарів та голів на різний смак, але не було на полі однієї команди, яка б повністю володіла ініціативою. Арсенал був небезпечний для Тоттенгема, але не зміг реалізувати усе, що створив. Тоттенгем був небезпечний для Арсеналу, але також не зміг реалізувати все, що створив (сейв Раї в першому таймі — взагалі окремий вид мистецтва, якому аплодував навіть конкурент іспанця за місце в старті Аарон Рамсдейл). Обидві команди зберігають статус непереможних у новому сезоні АПЛ, що є закономірним результатом.

Арсенал — Тоттенгем 2:2

Голи: Ромеро, 26 (авт.), Сака, 54 (пен.) — Сон, 42, 56



Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Райс (Жоржиньо, 46), Вієйра (Гаверц, 46) — Сака (Сміт-Роу, 90+7), Жезус (Нельсон, 77), Нкетіа.



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Сарр, Біссума — Кулушевські, Меддісон (Гейб’єрг, 78), Сон (Рішарлісон, 78) — Джонсон (Соломон, 63).



Попередження: Едегор, Гаверц, Нкетіа — Удоджі, Ромеро

Нульова нічия в іншому лондонському дербі. Єдиним матчем шостого туру, в якому голів ми не побачили, стало протистояння між Крістал Пелес та Фулгемом.

Крістал Пелес – Фулгем 0:0

Лутон набрав перше очко в сезоні. За підсумками минулих вихідних можна привітати головного аутсайдера цієї кампанії чемпіонату Англії, оскільки "капелюшникам" нарешті вдалося прибрати нуль зі своєї графи набраних очок. Хоча також слід віддати належне й Вулвергемптону, якому вдалося забити Лутону у меншості.

Лутон Таун – Вулвергемптон 1:1

Голи: Морріс, 65, (пен.) – Нету, 50

Вилучення: Бельгард, 39 (Вулвергемптон)

Манчестер Сіті без Родрі на наступні три матчі. Ноттінгем Форест не був проблемою для чинного чемпіона з перших хвилин, за рахунок чого команді Хосепа Гвардіоли вдалося забити два швидкі м'ячі. Проте вже на початку другого тайму тренерському штабу Манчестер Сіті довелося робити вимушені тактичні зміни через пряму червону картку Родрі за неспортивну поведінку проти Моргана Гіббса-Вайта. Велика кадрова втрата для Сіті на наступні три матчі, серед яких є зустріч із Арсеналом, проте втримати перемогу над "лісниками" все ж вдалося.

Манчестер Сіті – Ноттінгем Форест 2:0

Голи: Фоден 7, Голанд 14

Вилучення: Родрі, 46 (Манчестер Сіті)

Перша перемога Евертона у цьому сезоні. Брентфорд несподівано провалив домашній поєдинок проти "ірисок", які скористалися цим сповна та записали у свій актив три очки. Український фулбек Віталій Миколенко знову провів за Евертон усі 90 хвилин, поступово повертаючи собі місце у стартовому складі.

Брентфорд – Евертон 1:3

Голи: Єнсен, 28 – Дукуре, 6, Тарковські, 67, Калверт-Льюїн, 71

"Найгірший матч Брайтона" за версією Де Дзербі. Саме так охарактеризував поєдинок проти Борнмута італійський фахівець, команда якого перемогла з рахунком 3:1. Добре, коли в таких "поганих матчах" у тебе є такий хлопець, як Каору Мітома, який оформив дубль. А ось для українського центрбека "вишень" Іллі Забарного матч проти Брайтона вийшов вельми провальним.

Брайтон – Борнмут 3:1

Голи: Керкес 45+2 (авт.), Мітома 46, Мітома 77 – Соланке 25

Ліверпуль впорався з Вест Гемом. Цей матч був схожий на те, що ми бачили тижнем раніше у очному протистоянні між Вест Гемом та Манчестер Сіті. "Молотобійці" намагалися оборонятися та іноді створювати проблеми мерсісайдцям, але в результаті команда Юргена Клоппа зуміла знайти свої можливості для того, щоб забити три м'ячі. Впевнена перемога Ліверпуля.

Ліверпуль – Вест Гем 3:1

Голи: Салах 16, Нуньєс 60, Жота 85 – Боуен 42

Тотальне знущання на Бремолл Лейн. Підопічні Едді Гау зробили цей недільний вечір справжнім кошмаром для вболівальників "клинків", які прийшли на трибуни стадіону Бремолл Лейн, оскільки їхня команда, яка в цілому вміє щільно оборонятися, пропустила у свої ворота аж вісім м'ячів. В атаці Шеффілд Юнайтед також не вдалося майже нічого створити, тож підсумковим "нефутбольним" рахунком на табло стали 8:0 на користь Ньюкасла. Більше того, всі вісім голів забили різні гравці, що є першим подібним випадком в історії АПЛ.

Шеффілд Юнайтед – Ньюкасл 0:8

Голи: Логстафф, 21, Берн, 31, Ботман, 35, Вілсон, 56, Гордон, 62, Альмірон, 68, Гімараес, 73, Ісак, 87

Кращий тренер туру: ЕДДІ ГАУ (Ньюкасл Юнайтед)

Родрі хоче в WWE:

Атаці Манчестер Юнайтед підказує вже навіть 6-річний хлопчик:

Domino's Pizza: "Ми доставили 852609 піц з того моменту, коли Челсі забив свій останній гол".

Челсі та тролінг у його бік:

Склад Арсенал на матч із Тоттенгемом:

Леді та джентельмени, до вашої уваги новий агент 007: