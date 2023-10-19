Англія

Цікава колаборація.

Клуб АПЛ Астон Вілла оголосила про партнерство з японським Віссел Кобе. Про це йдеться на офіційному сайті "вілланів".

Англійський клуб у своїй заяві зазначив, що співпраця з Віссел Кобе дозволить ще більше зміцнити міжнародну мережу та канали розвитку гравців.

"У рамках важливого кроку вперед для обох клубів, Астон Вілла та Віссел Кобе працюватимуть над створенням двосторонньої системи розвитку гравців та персоналу, яка сприятиме розвитку молоді, а також спільному обміну ідеями, методами та передовим досвідом.

Партнерство буде спрямоване на те, щоб ще більше відкрити можливості талановитим японським гравцям для гри в Європі та, зрештою, в Астон Віллі.

Ця синергія між клубами також пошириться на перші команди – завдяки обміну технічними знаннями та методиками тренерської роботи, а також співпраці у сфері пошуку та підбору гравців, аналізу даних та загального управління командою.

У рамках нового партнерства команда академії Астон Вілли вирушить до Японії у 2024 році, щоб взяти участь у міжнародному турнірі", — йдеться у заяві англійського клубу.