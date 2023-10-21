Англія

Пішла чергова легенда світового футболу.

Манчестер Юнайтед випустив заяву у зв'язку із смертю сіра Боббі Чарльтона. Про це йдеться на офіційному сайті "манкуніанців".

"Манчестер Юнайтед скорбить у зв'язку зі смертю сіра Боббі Чарльтона, одного з найвеличніших та найулюбленіших гравців в історії нашого клубу.

Сір Боббі був героєм для мільйонів людей не лише у Манчестері чи Великій Британії, а й скрізь, де грають у футбол.

Ним захоплювалися як за чесність, так і за визначну футбольну майстерність. Сіра Боббі Чарльтона назавжди запам'ятають як титана Гри.