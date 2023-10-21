Пішла чергова легенда світового футболу.
Сір Боббі Чарльтон, manutd.com
21 жовтня 2023, 20:00
Манчестер Юнайтед випустив заяву у зв'язку із смертю сіра Боббі Чарльтона. Про це йдеться на офіційному сайті "манкуніанців".
"Манчестер Юнайтед скорбить у зв'язку зі смертю сіра Боббі Чарльтона, одного з найвеличніших та найулюбленіших гравців в історії нашого клубу.
Сір Боббі був героєм для мільйонів людей не лише у Манчестері чи Великій Британії, а й скрізь, де грають у футбол.
Ним захоплювалися як за чесність, так і за визначну футбольну майстерність. Сіра Боббі Чарльтона назавжди запам'ятають як титана Гри.
Його безпрецедентні досягнення, характер і вірність назавжди увійдуть до історії Манчестер Юнайтед та англійського футболу, а його спадщина житиме завдяки діяльності Фонду сіра Боббі Чарльтона, що сприятиме зміні життя людей.
Клуб висловлює щирі співчуття його дружині леді Нормі, дочкам та онукам, а також всім, хто його любив та поважав", — йдеться у заяві клубу.
Сір Боббі Чарльтон зіграв 758 ігор та забив 249 голів за 17 років гри у складі Манчестер Юнайтед, вигравши Кубок європейських чемпіонів, три чемпіонські титули та Кубок Англії. За Англію він зіграв 106 матчів, забив 49 голів та виграв поки єдиний для англійської збірної чемпіонат світу у 1966 рокці.