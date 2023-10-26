Англія

Тоні Моубрей висловився про адаптацію українського форварда до англійського футболу.

Головний тренер Сандерленда Тоні Моубрей поділився власною думкою щодо адаптації українського форварда Назарія Русина в Чемпіоншипі, куди він перейшов влітку цього року з луганської Зорі.

"Русин — це зовсім не молодий хлопець, але він родом з України, і, на мою думку, у нього все ще є проблеми зі знанням англійської мови. Йому важко, але ви бачите, що у нього є талант — він створює гостроту та спритний з м’ячем.

На якомусь етапі я інтегрую його в склад. В ідеалі ж треба не просто вводити його у склад, чи не так? Ми хочемо, щоб він навчився, як ми граємо і що робимо. Це складний сценарій", — цитує слова Моубрея The Northern Echo.

Усього Назарій Русин наразі провів за першу команду Сандерленда 53 хвилини у п'яти поєдинках, в яких він результативними діями не відзначався.