Англія

"Обнадійлива" заява тренера "аристократів".

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно висловився стосовно перспектив його команди у боротьбі за найвищі місця в АПЛ. Цитує аргентинця офіційний сайт "синіх"

"Звичайно ж, ми маємо бути нагорі чемпіонату. Коли ми погодилися тренувати Челсі, то знали, що це буде важко. Ми збираємося кинути виклик четвірці найкращих команд чемпіонату, але, можливо, не зараз, а в майбутньому. Коли саме? Сподіваюся, якнайшвидше.

Це процес, у якому іноді важко визначити дату завершення, тож треба працювати та бути послідовними. Процес побудови чогось великого, завжди потребує час. Ми чудово знаємо, чого хочемо. Згодом ми будемо на вершині, я в цьому впевнений", — заявив аргентинський фахівець.