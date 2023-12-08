"Обнадійлива" заява тренера "аристократів".
Почеттіно, Getty Images
08 грудня 2023, 21:15
Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно висловився стосовно перспектив його команди у боротьбі за найвищі місця в АПЛ. Цитує аргентинця офіційний сайт "синіх"
.
"Звичайно ж, ми маємо бути нагорі чемпіонату. Коли ми погодилися тренувати Челсі, то знали, що це буде важко. Ми збираємося кинути виклик четвірці найкращих команд чемпіонату, але, можливо, не зараз, а в майбутньому. Коли саме? Сподіваюся, якнайшвидше.
Це процес, у якому іноді важко визначити дату завершення, тож треба працювати та бути послідовними. Процес побудови чогось великого, завжди потребує час. Ми чудово знаємо, чого хочемо. Згодом ми будемо на вершині, я в цьому впевнений", — заявив аргентинський фахівець.