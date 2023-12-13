Астон Вілла хоче встановити доволі високий цінник на Дугласа Луїса - повідомляє ресурс Daily Mail

Таким чином клуб сподівається залишити півзахисника в команді, уникнувши продажу під час наступних трансферних вікон. 

Вартість повинна скласти приблизно 100 мільйонів фунтів, що в чотири рази більше, аніж пропонував лондонський Арсенал. 

 Цього сезону він провів 24 матчі в усіх можлвихи турнірах, забив шість голів та віддав чотири асисти. 