Клуб не планує відпускати одного зі своїх лідерів.
Дуглас Луїз - Getty Images
13 грудня 2023, 10:57
Астон Вілла хоче встановити доволі високий цінник на Дугласа Луїса - повідомляє ресурс Daily Mail.
Таким чином клуб сподівається залишити півзахисника в команді, уникнувши продажу під час наступних трансферних вікон.
Вартість повинна скласти приблизно 100 мільйонів фунтів, що в чотири рази більше, аніж пропонував лондонський Арсенал.
Цього сезону він провів 24 матчі в усіх можлвихи турнірах, забив шість голів та віддав чотири асисти.