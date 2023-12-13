Англія

Клуб не планує відпускати одного зі своїх лідерів.

Астон Вілла хоче встановити доволі високий цінник на Дугласа Луїса - повідомляє ресурс Daily Mail.

Таким чином клуб сподівається залишити півзахисника в команді, уникнувши продажу під час наступних трансферних вікон.

Вартість повинна скласти приблизно 100 мільйонів фунтів, що в чотири рази більше, аніж пропонував лондонський Арсенал.

Цього сезону він провів 24 матчі в усіх можлвихи турнірах, забив шість голів та віддав чотири асисти.