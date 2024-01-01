Англія

"Червоні" зазнавали певних складнощів, але все одно здолали опонента.

У рамках двадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль у своєму полі приймав Ньюкасл.

У результативному матчі "червоні" впоралися із "сороками", але сказати, що поєдинок вийшов легким для колективу Юргена Клоппа не можна.

До речі, під час зустрічі на 18-й хвилині суддя скасував гол Луїса Діаса (офсайд), на 36-й – Берна (офсайд), а на 22-й хвилині Салах не реалізував пенальті.

Тим не менш, Ліверпуль все одно здолав суперника, а Ньюкасла вистачило лише на два голи.

Ліверпуль – Ньюкасл 4:2

Голи: Салах (49, 86, з пенальті), Джонс (74), Гакпо (78) — Ісак (54), Ботман (81).

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Гомез — Собослай (Гравенберх, 64), Ендо (Мак Аллістер, 75), Джонс — Салах, Нуньєс (Жота, 64), Діас (Гакпо, 64)

Ньюкасл: Дубравка — Лівраменто, Шер, Ботман, Берн (Голл, 82) — Майлі (Альмірон, 54), Гімараес, Лонгстафф — Жоелінтон (Ласселс, 82), Ісак, Гордон

Попередження: Діас (45), Александер-Арнолд (45+5), Ендо (65) — Гімараес (28), Майлі (45+2), Жоелінтон (66), Дубравка (84), Лонгстафф (90)