Зараз десь дуже голосно сміється Тодд Боулі.
Челсі, Getty Images
07 березня 2024, 17:22
Лондонський Челсі опублікував фінансовий звіт за сезон-2022/23. Про це йдеться на офіційному сайті "синіх".
Згідно зі звітом, за період, що завершився 30 червня минулого року, Челсі заробив 512,5 млн. фунтів стерлінгів, вперше в історії подолавши позначку у 500 млн. фунтів. У попередньому періоді цей показник становив 481,3 млн. у британській валюті.
Зазначається, що зростання обумовлено збільшенням кількості матчів та зростанням комерційних доходів, а також успіхами жіночої команди – футболістки Челсі виграли чемпіонат та Кубок Англії, а також стали фіналістками Кубка ліги. Також на зростання доходів вплинуло зняття санкцій після зміни керівництва клубу.
Водночас через погіршення результатів чоловічої команди знизилися прибутки клубу від телевізійних прав.
Також відзначається збільшення виручки від заходів, не пов'язаних із матчами, у тому числі екскурсій стадіоном – доходи за цією статтею склали 210,1 млн. фунтів стерлінгів.
Збитки клубу в сезоні-2022/23 склали 90,1 млн. фунтів у порівнянні з 121,4 млн. фунтів у сезоні-2021/2022.