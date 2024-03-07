Англія

Зараз десь дуже голосно сміється Тодд Боулі.

Лондонський Челсі опублікував фінансовий звіт за сезон-2022/23. Про це йдеться на офіційному сайті "синіх".

Згідно зі звітом, за період, що завершився 30 червня минулого року, Челсі заробив 512,5 млн. фунтів стерлінгів, вперше в історії подолавши позначку у 500 млн. фунтів. У попередньому періоді цей показник становив 481,3 млн. у британській валюті.

Зазначається, що зростання обумовлено збільшенням кількості матчів та зростанням комерційних доходів, а також успіхами жіночої команди – футболістки Челсі виграли чемпіонат та Кубок Англії, а також стали фіналістками Кубка ліги. Також на зростання доходів вплинуло зняття санкцій після зміни керівництва клубу.