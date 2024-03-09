Англія

Бруну Фернандеш та Маркус Рашфорд впевнено виконали вирок та принесли три очки своїй команді.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 28 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Евертон. Еріку Тен Гагу довелось знов покладатись на дует Фернандеш-Мактоміней попереду, тоді як в Евертона з перших хвилин традиційно з'явився український захисник Віталій Миколенко.

З перших хвилин "іриски" забрали ігрову ініціативу собі та намагались забити. В одному з епізодів Онана вчасно зробив кров вперед та накрив м'яч, випередивши Годфрі, який дуже небезпечно висував ногу і готовий був відправити м'яч у ворота. Команда Шона Дайча продовжували чинити тиск на ворота супротивника, але забив Манчестер Юнайтед.

В одному з епізодів Гарначо одним рухом прибрав Тарковські та отримав по нозі. Фернандеш, своєю чергою, влучно пробив в правий від себе кут воріт. Пікфорд вгадав напрямок, але був безсилий. 1:0. Евертон не знітився та продовжував йти в перед, але забити знов могли господарі - шикарно пробив Фернандеш під поперечину, але Пікфорд витягнув удар. Сам був здивований Джордан.

Втім, "червоні дияволи" згодом свого досягли та другий забили. Гарначо протягнув м'яч через центральну зону та отримав по нозі від Годфрі. Ще один пенальті призначив арбітр. Рашфорд розвів м'яч і воротаря по кутах. 2:0. Манчестер Юнайтед мав ще декілька моментів для взяття воріт, але десь Пікфорд грав бездоганно, а десь не вистачало влучності.

На початку другої половини гри Фернандеш викотив м'яч на Гарначо, а той пробив з гострого кута — м'яч пройшов вище воріт. Трошки згодом Фернандеш прострілив з лівого флангу, але Гарначо трохи не вистачило швидкості, щоб замкнути дальню стійку. Аргентинцю в цей судилося лише заробляти одинадцятиметрові удари.

В середині тайму Бруну Фернандеш пробивав в дальній кут воріт, але Пікфорд витягнувся в струну та врятував команду. Евертон не втрачав надій забити хоча б один гол. За 15 хвилин до кінця основного часу мусили гості зрівняти рахунок. Доббін встиг до м'яча на дальній стійці та пробив — удар пройшов паралельно до воріт.

Манчестер Юнайтед - Евертон 2:0

Голи: Фернандеш, 12 (пен), Рашфорд, 36 (пен)

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Еванс (Камбвала, 89), Лінделеф — Мейну (Амрабат, 78), Каземіро — Гарначо (Антоні, 83), Мактоміней, Рашфорд — Фернандеш

Евертон: Пікфорд — Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Миколенко (Шерміті, 88) — Гаррісон (Доббін, 62), Онана, Гарнер (Янг, 74), Макніл — Дукуре (Гомеш, 61) — Бету (Калверт-Льюїн, 61)

Попередження: Мактоміней — Дукуре