"Лісники" опустилися в зону вильоту.
EPL
18 березня 2024, 18:17
Англійська Прем'єр Ліга оштрафувала Ноттінгем Форест за порушення фінансових правил. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.
"Незалежна комісія застосувала до футбольного клубу Ноттінгем Форест санкції у вигляді негайного позбавлення чотирьох очок за порушення Правил прибутковості та стійкості Прем'єр-ліги за період, що закінчується у сезоні-2022/23.
Справа Ноттінгем Форест була передана до незалежної комісії 15-го січня цього року, після того, як клуб визнав, що перевищив встановлений поріг (61 мільйон фунтів стерлінгів) на 34,5 мільйона фунтів. Поріг був нижчим за 105 мільйонів фунтів, тому що клуб в оцінюваному періоді (три сезони) провів два сезони в Чемпіоншипі.
Справа розглядалася відповідно до нових правил Прем'єр-ліги, які передбачають прискорений графік розгляду справ, пов'язаних з Правилами прибутковості та стійкості Прем'єр-ліги, у тому ж сезоні, в якому було подано скаргу.
Незалежна комісія винесла рішення про санкції після дводенного слухання цього місяця, на якому клуб мав можливість докладно описати низку пом'якшуючих обставин. Комісія дійшла висновку, що клуб продемонстрував "виключну співпрацю" у відносинах із Прем'єр-лігою протягом усього процесу", – йдеться у заяві АПЛ.
Втративши чотири пункти, Ноттінгем Форест опуститься в зону вильоту АПЛ. На його рахунку буде лише 21 заліковий бал.