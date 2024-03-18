Англія

"Лісники" опустилися в зону вильоту.

Англійська Прем'єр Ліга оштрафувала Ноттінгем Форест за порушення фінансових правил. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.

"Незалежна комісія застосувала до футбольного клубу Ноттінгем Форест санкції у вигляді негайного позбавлення чотирьох очок за порушення Правил прибутковості та стійкості Прем'єр-ліги за період, що закінчується у сезоні-2022/23.

Справа Ноттінгем Форест була передана до незалежної комісії 15-го січня цього року, після того, як клуб визнав, що перевищив встановлений поріг (61 мільйон фунтів стерлінгів) на 34,5 мільйона фунтів. Поріг був нижчим за 105 мільйонів фунтів, тому що клуб в оцінюваному періоді (три сезони) провів два сезони в Чемпіоншипі.