Англія

Денні Мерфі також розповів, що пройшов через період куріння канабісу.

Колишній півзахисник Ліверпуля Денні Мерфі поділився в інтерв'ю YouTube-каналу Ben Heath Podcast, що після завершення кар'єри у 2013 році мав проблеми з наркотиками, передає видання The Athletic.

Мерфі заявив, що йому було важко жити, не граючи регулярно у футбол.

"Проблеми стають величезними, коли у тебе немає футболу. Коли граєш — адреналін і дофамін допомагають рухатися вперед і залишатися енергійним. У мене був період із кокаїном і курінням трави. Я не був алкоголіком, я міг би прожити без алкоголю. Я міг сидіти у будинку з алкоголем і не пити його", — розповів 47-річний англієць.

Він також відповів, чи був залежним він кокаїну:

"Деякий час був. Я дістався точки, коли думав, що не можу робити щось без нього. Що було нісенітницею, адже, звичайно, я міг. Спочатку вдається контролювати це, ти можеш робити це раз на тиждень, двічі, даєш собі додатковий третій день. Згодом, це накопичується і перехоплює контроль над тобою", — сказав Мерфі.

Ексгравець додав, що спілкування з людьми, які пережили подібний досвід, допомогло йому позбутися почуття сорому та провини, пов'язаного з його проблемами.

За даними transfermarkt, на рахунку Денні Мерфі 249 матчів за Ліверпуль (1997-2004), 211 матчів за Фулгем (2007-2012). Також півзахисник провів 9 матчів за збірну Англії, відзначившись голом.

Із Ліверпулем гравець виграв шість трофеїв, серед яких Кубок УЄФА-2000/01 і Кубок Англії-2001. Після завершення кар'єри (2013 рік) Мерфі працював експертом у низці ЗМІ, зокрема BBC і talkSPORT.